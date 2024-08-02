İran'da suikasta uğrayan Hamas lideri için Türkiye'de gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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İran'da suikasta uğrayan Hamas lideri için Türkiye'de gıyabi cenaze namazı kılındı

İran\'da suikasta uğrayan Hamas lideri için Türkiye\'de gıyabi cenaze namazı kılındı

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Türkiye'nin çeşitli illerinde gıyabi cenaze namazı kılındı. Sakarya, Karabük, Bolu, Bartın, Kocaeli, Zonguldak ve Düzce'de düzenlenen cenaze namazlarına siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Dualar sırasında İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

02.08.2024 15:51
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İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Sakarya, Karabük, Bolu, Bartın, Kocaeli, Zonguldak ve Düzce'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Tarihi Orhan Cami'nde cuma namazının ardından İl Müftüsü Mehmet Aşık ve katılımcılar tarafından Heniyye, Filistin'de hayatını kaybedenler ve şehitler için dua edildi.

Burada kılınan gıyabi cenaze namazına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları ve Filistin'e Destek Platformu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Heniyye için Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Tarihi Fevziye Camisi'nde de cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazına, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Gönül Teşekkülleri Dönem Başkanı Muhammet Hanefi Akbulut, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Karabük Yeşil Mahalle Yeşil Camisi'nde de cuma namazı öncesi Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi. Cumanın ardından Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bolu'da İzzet Baysal Caddesi'ndeki Kadı Camisi'nde cuma namazı sonrası Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaza, Vali Erkan Kılıç, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İsmail Heniyye için Bartın'da tüm camilerin yanı sıra Şadırvan Camii'nde de cuma vakti sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. Sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği namazın ardından dualar edildi.

Zonguldak'ta Mithatpaşa Mahallesi Yeni Camisi'nde Heniyye için kılınan gıyabi cenaze namazı sonrası Heniyye ve Filistin'de hayatını kaybedenler için dua yapıldı.

Düzce Cedidiye Camisi'nde İl Müftüsü Osman Aydın tarafından Heniyye için kılınan gıyabi cenaze namazının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşların katılım gösterdiği programda İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da suikasta uğrayan Hamas lideri için Türkiye'de gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da suikasta uğrayan Hamas lideri için Türkiye'de gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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