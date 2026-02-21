İran, Seyyad 3-G Füzelerini Test Etti - Son Dakika
İran, Seyyad 3-G Füzelerini Test Etti

İran, Seyyad 3-G Füzelerini Test Etti
21.02.2026 13:28
İran Devrim Muhafızları, Seyyad 3-G füzelerini Hürmüz Boğazı tatbikatında denedi.

ABD'nin İran'a askeri saldırı düzenleyip düzenlemeyeceği tartışmaları sürerken Washington yönetiminin Orta Doğu'ya yığınağı sürerken İran'da yeni silahını test etti. Peş peşe gelen hamleler savaşın artık an meselesi olduğunu gözler önüne serdi.

UÇAK GEMİSİ AKDENİZ'DE

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'la yaşanan gerilimin ardından bölgeye ikinci uçak gemisi gönderilmesi talimatının ardından ABD donanmasına bağlı Gerald R. Ford (CVN-78) Uçak Gemisi ve ona eşlik eden savaş fırkateyni, Cebelitarık Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e ulaştığı belirtildi.

ABD ASKERLERİ TAHLİYE EDİLDİ

New York Times gazetesine konuşan ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, Katar'ın başkenti Doha'daki El-Udeyd Hava Üssü'nden yüzlerce askerin tahliye edildiğini aktardı.

Yetkililer ayrıca ABD donanmasının 5. Filosu'nun konuşlandığı Bahreyn'deki üslerden de tahliyeler yapıldığını belirtti.

İRAN YENİ SİLAHIN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Devrim Muhafızları Ordusu, karadan ateşlenen hava savunma sistemi Seyyad 3'ün gemi konuşlu versiyonu Seyyad 3-G'nin "Şehid Seyyad Şirazi" gemisinden ateşlendiği görüntüleri paylaştı.

Dikey atım özelliğine sahip 150 kilometre menzilli Seyyad 3-G'nin, "Şehid Süleymani" sınıfı gemiler için bölgesel hava savunma kalkanı oluşturma imkanı sağladığı belirtiliyor.

Bağımsız tespit ve angajman kabiliyetine sahip olduğu aktarılan bu sistemin, entegre komuta ve kontrol ağına bağlanabildiği ve gemilerin hava tehditlerine karşı kabiliyetini artırdığı kaydedildi.

İran yapımı "Seyyad 3" adlı uzun menzilli hava savunma füzelerinin (karadan) ilki 28 Aralık 2016'da test edilmişti. 120 kilometre menzile sahip "Seyyad 3", 6 metre uzunluğa ve 900 kilogram ağırlığa sahip.

"Hürmüz Boğazı Akıllı Kontrol" tatbikatı 16 Şubat'ta başlamış ve 3 gün sürmüştü.

TRUMP: KISITLI BİR SALDIRIYI DEĞERLENDİRDİĞİMİ SÖYLEYEBİLİRİZ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran'a olası bir saldırıyla ilgili yeni açıklama yaptı. Basın mensupları tarafından İran saldırı olasılığı sorulan Trump, "Kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebiliriz" dedi.

Reuters'a konuşan ABD'li bir yetkili, ABD'nin İran'a yönelik askeri planlarının son derece gelişmiş düzeyde olduğunu ve bireyleri hedef almaktan rejim değişikliğine kadar birçok seçeneği içerdiğini söyledi.

ABD'nin Ortadoğu'daki askeri hareketliliği, eski Pentagon yetkilileri ve güvenlik uzmanları tarafından "son derece önemli ve olağanüstü hızlı" olarak tanımlanıyor. Askeri strateji uzmanı Becca Wasser, özellikle hava gücü açısından yapılan yığınağın 2003 Irak Savaşı öncesindeki tabloyu andırdığını söyledi.

İSRAİL ORDUSU ALARMA GEÇTİ

ABD tarafında hareketlilik sürerken İsrail ordusu, ABD'nin İran'a olası saldırısına ilişkin yüksek alarm durumunda olduğunu duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, yayımladığı video mesajda, ABD'nin İran'a olası saldırısına ilişkin bölgesel gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Defrin, "Yüksek alarm durumundayız. Gözlerimiz her yönde açık ve operasyonel gerçeklikte yaşanabilecek herhangi bir değişikliğe yanıt vermek için parmaklarımız her zamankinden daha fazla tetikte." ifadelerini kullandı.

İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığının halka yönelik güvenlik talimatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını da sözlerine ekleyen Defrin, vatandaşların ordudan yapılacak resmi açıklamalara itibar etmesini istedi.

İsrail basını, ABD'nin İran'a olası saldırısını "yakın zamanda" başlatabileceği değerlendirmeleri üzerine İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığına yüksek alarm durumuna geçilmesi talimatı verildiğini aktarmıştı.

Kanal 12 televizyonu ise ABD'nin İran'a saldırı başlatması halinde İsrail'in de bu saldırılara katılacağını öne sürmüştü.

İsrail basınına konuşan ABD'li yetkililer, Trump'ın İran'a yönelik büyük çaplı bir saldırı talimatı vermeye "çok yakın" olduğunu, diplomatik takvimin daraldığını ve askeri seçeneklerin masada olduğunu belirtmişti.

İRAN: KARŞILIK VERİLECEK

Öte yandan İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, "Askeri saldırıya maruz kalması durumunda İran, Birleşmiş Milletler (BM) Antlaşması'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını kullanarak kararlı ve orantılı bir şekilde karşılık verecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Teknoloji, Savunma, Güncel, İran

