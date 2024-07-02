6 çocuk annesi, geri dönüşüm tesisinde korkunç şekilde can verdi - Son Dakika
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6 çocuk annesi, geri dönüşüm tesisinde korkunç şekilde can verdi

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ATAŞEHİR'de bulunan bir geri dönüşüm merkezinde çalışan 6 çocuk annesi Filiz Sercan, iş yeri sahibinin oğlunun kullandığı iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti. Sercan'ın ölümüne neden olan iş makinesi operatörü serbest bırakılırken, 6 çocuk oturdukları evden atılarak barakada yaşamaya başladı. Filiz Sercan'ın yakınları çocuklara sahip çıkılmasını istiyor.

02.07.2024 10:15
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İstanbul Ataşehir'de meydana gelen acı olayda 43 yaşındaki Filiz Sercan, geri dönüşüm merkezinde iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti. Talihsiz kadının ardından bıraktığı 6 çocuk ise şimdi zorlu koşullarda yaşam mücadelesi veriyor.

YEVMİYELİ ÇALIŞTIĞI YERDE KAZAYA KURBAN GİTTİ

Olay, 28 Mayıs'ta Ferhatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm merkezinde meydana geldi. 6 çocuğu olan 43 yaşındaki Filiz Sercan, geri dönüşüm merkezinde günlük yevmiye ile çalışıyordu. Sercan 28 Mayıs sabahı geri dönüşüm merkezindeki işine gitti. İddiaya göre, iş yeri sahibinin oğlu olan Muhammer T. kullandığı iş makinesi ile geri manevra yaptığı sırada Filiz Sercan'ı görmedi. Filiz Sercan iş makinasının altında kaldı.

İş makinesinin ezdiği kadın feci şekilde can verdi! 2'si engelli 6 çocuğu barakada yaşıyor

2'Sİ ENGELLİ 6 ÇOCUK BARAKADA YAŞIYOR

Sercan, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Filiz Sercan hayatını kaybettikten sonra 6 çocuğu kirayı ödeyemediği için oturdukları evden atıldı. Babaları da cezaevinde olan 6 kardeşe yakınlarının da yardımıyla kalmaları için bir baraka yapıldı. 2'si engelli toplam 6 çocuk barakada yaşam mücadelesi veriyor.

İş makinesinin ezdiği kadın feci şekilde can verdi! 2'si engelli 6 çocuğu barakada yaşıyor

TUTUKLANAN ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Filiz Sercan'ın ölümünden sorumlu olan Muhammer T. ise olayından ardından tutuklandı. Muhammer T.'nin bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

"KARDEŞLERİMLE BİRLİKTE SOKAKTA KALDIM"

İş kazasında hayatını kaybeden Filiz Sercan'ın kızı Bahar Sercan, "Annemle birlikte ben de orda çalışıyordum. Kepçe geri geri geldi, anneme çarparak altına aldı. Sonrasında polis, savcı, sağlık ekipleri geldi. Olay zaten sabah 08.30'da oldu. Anneme vuran kişi şu anda dışarıda. Durumumuz olmadığı için kirayı ödeyemedik, o yüzden ev sahibi bizi dışarı atmak zorunda kaldı. 6 kardeşimle birlikte sokakta kaldım. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

İş makinesinin ezdiği kadın feci şekilde can verdi! 2'si engelli 6 çocuğu barakada yaşıyor

"DAVA AÇILMADAN, DURUŞMA YAPILMADAN TAHLİYE ETTİLER"

Ölen kadının yeğeni Emre E., "Kendisi sabah işe gidiyor. İş kazası geçiriyor, Halam çalışırken orada bulunan kepçe operatörü geri geri geldiği sırada görmeyerek halamı eziyor. Halam orada vefat etti. O kişi tutuklandı. Tutuklandıktan sonra bayram arifesinde tahliye edildi. 6 tane çocuk ortada kaldı. Çocuklar mağdur bizim yanımızda kalıyorlar. Akrabalar, eş dost yardım ediyor. Gereken neyse yapılmasını istiyoruz. Karşı taraf hiçbir şekilde bu çocuklara yardımcı olmadı. Bu çocuklar mağdur oldu. Biri fiziksel engelli diğerinin gözleri görmüyor. Çocuklar şu anda burada kalıyor, okul çağında bu çocuklar. Komşular izin verdi. Kendi imkanlarımızla baraka gibi bir yer yaptık. Yeme içme işlerini biz tedarik ediyoruz ama nereye kadar... Bakıma muhtaç bu çocuklar. Anneleri öldü, gelecekleri bitti bu çocukların. Biz anlamadık, kazadan sonra kişi 10 gün tutuklu kaldı. Tahliye edildi. Orda birisi ölmüş, dava açılmadan duruşma yapılmadan tahliye edilmesini anlamadım. Elini kolunu sallayarak çıktı. Bu çocuklar mağdur oldu" şeklinde konuştu.

İş makinesinin ezdiği kadın feci şekilde can verdi! 2'si engelli 6 çocuğu barakada yaşıyor
Hayatını kaybeden Filiz Sercan

"BU ÇOCUKLARIN KİMSESİ YOK"

Ölen kadının kız kardeşi Sevgi E., "6 tane çocuk kömürlükte kalıyor. Kömürlüktü burası biz boşalttık. Şu an bu çocuklar perişan halde. Bir yere kadar yetişebiliyoruz. Durumları kötü, ihtiyaçları var. Benim kız kardeşim daha gencecik 43 yaşında toprağa girdi. Çoluğu çocuğu perişan bir halde kaldı. Çok acı bir durum. Mal sahibi gelip bu çocukların halini hatırını bir defa olsun sormadı. Kendi oğlunu kurtarmaya çalıştı. Benim kız kardeşim öldü ama 6 tane evladını arkada bıraktı. Bizim gücümüz hiçbir şeye yetmiyor. 43 yaşında gencecik bir kadını ezip elini kolunu sallayarak geziyor. Biz kimseye gidip de halimizi anlatamıyoruz. Bu çocukların şu an bizden başka hiç kimsesi yok. Bizde elimizde varsa veriyorsak yiyorlar, veremiyorsak aç kalıyorlar. Yetkililerden yardım istiyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan fabrika yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmak istemedi.

6 çocuk annesi, geri dönüşüm tesisinde korkunç şekilde can verdi
Kaynak: DHA

İstanbul, Çocuk, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 çocuk annesi, geri dönüşüm tesisinde korkunç şekilde can verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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