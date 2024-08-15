Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu'ndan 403 astsubay mezun oldu - Son Dakika
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Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu'ndan 403 astsubay mezun oldu

Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu\'ndan 403 astsubay mezun oldu

BURSA Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun olan 403 astsubay için tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da canlı yayınla bağlandı. Mezun olan astsubaylar aileleriyle duygusal anlar yaşadı.

15.08.2024 22:39
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BURSA Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun olan 403 astsubay için tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'dan canlı yayınla bağlandığı törenin ardından mezun olan çocuklarına sarılan aileler duygusal anlar yaşadı.

Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun olan 403 astsubay için tören düzenlendi. Okulun yerleşkesinde düzenlenen törene Vali Mahmut Demirtaş, Bursa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hakan Demirci, Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanı Jandarma Pilot Kıdemli Albay Celal Kürşat Konutçu ve çok sayıda protokol üyesi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, dönem birincisi Astsubay Emre Gacar, yaş kütüğüne ay yıldızlı plaketi çaktı.

'EVLATLARINIZLA NE KADAR GURUR DUYSANIZ AZDIR'

Törende konuşma yapan Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanı Jandarma Pilot Kıdemli Albay Celal Kürşat Konutçu, sözlerine mezun olan astsubayları tebrik ederek, "Bugün buradan mezun olan genç astsubayların aziz millete olan sonsuz sadakatleriyle Türk bayrağının inmemesi, ezanların susmaması, vatanının bölünmemesi için yılmadan ve yorulmadan çalışacaklardır. Evlatlarının yüreğini vatan ve bayrak sevgisiyle dolduran babalar. Onlar yürüdüklerinde titreyecek dağlar, yırtılacak karanlıklar, yıldırımlar kıskanacak bakışlarını. Sizin çocuğunuz olarak dünyaya gelen bu yiğitlerin her biri artık jandarma üniforması giymiş birer vatan evladıdır. Evlatlarını sevip, okşayıp büyüten vatana emanet eden valideler, artık fırtınalar okşayacak onların saçını. Sizlerin yurda bağışladığı 403 vatan evladı, kahramanlar yuvası, kutsal mektep, Işıklar'ın çatısı altından çıkarak ülkemizin göz bebeği jandarma teşkilatının saflarına katılmaktadırlar. Şehadet şerbetini içmiş sayısı belirsiz kahramanların yoluna giren, çelikten, sarsılmaz bir irade ve vatan hizmeti aşkıyla yola çıkan bu aslanlar hepimizin haklı gurur kaynağıdır. Ne mutlu sizlere ki özveriyle yetiştirdiğiniz, güzel hasletler ve terbiyeyle yoğurduğunuz oğullarınız artık birer jandarma astsubayıdır. Buradaki görkemli tabloda, dosta güven, düşmana korku veren evlatlarınızla ne kadar gurur duysanız azdır. Yüce Türk milletinin sinesine teslim ettiğiniz bu yiğit delikanlılar için sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır" diye konuştu.

'ADİL OLUN, VATANDAŞLARIN HAK VE HÜRRİYETİNİ AZİZ BİLİN'

Yeni mezun olan astsubaylara nasihatte bulunan Konutçu, "Vakur ve kararlı duruşlarıyla umudumuzu aydınlatan geleceğin kahramanları, genç silah arkadaşlarım bugün sizlere baktığımda kendi destanlarını yazmaya hazır kahramanlar görüyorum. Gücünü bağrından çıktığı aziz milletimizden alan Jandarma Teşkilatımızın fedakarlıktan kaçınmayan, gözü pek, cesur personel arasında yerinizi almaya hazırsınız. Unutmayınız ki geleceğin liderleri komutanları olarak bu yolda karşınıza çıkacak zorluklar sadece fiziksel gücünüzü değil karakterlerinizi de sınayacak. İşte o anlarda hukuktan, adalet, eşitlik ve dürüst dürüstlük ilkelerimizden ayrılmayınız. Bulunduğunuz birliği bir yuva kabul ederek birliğinizin ve silah arkadaşlarınızın menfaatini, şahsi menfaatlerimizin üzerinde tutunuz. Sürekli okuyarak kendilerinizi geliştirme gayreti içinde bulunuruz. Adil olunuz, vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini aziz biliniz. Ayrım yapmayınız. Onların hayatlarını kolaylaştırınız. Milletinize ve onun değerlerine bağladığınız şerefinizdir. Agah olunuz. Hiçbir fitneye geçit vermeyiniz" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CANLI BAĞLANTI İLE KATILDI

Program kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, törene Ankara'dan video konferans ile katıldı. Törenin sonlanmasının ardından aileler, mezun olan çocuklarıyla hasret giderdi.

FOTOGRAFLI

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu'ndan 403 astsubay mezun oldu - Son Dakika

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