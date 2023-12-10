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İspanya, Belçika, İrlanda ve Malta'dan Avrupa Birliği'nden "İsrail" resti: Saldırılara karşı net tavır alın - Son Dakika
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İspanya, Belçika, İrlanda ve Malta'dan Avrupa Birliği'nden "İsrail" resti: Saldırılara karşı net tavır alın

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Belçika Başbakanı Alexander de Croo, İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ve Malta Başbakanı Robert Abela, AB Konseyi Başkanı Michel'e ortak mektup gönderip, Gazze çağrısında bulundu. 4 ülkenin başbakanı, 14-15 Aralık'ta Brüksel'de yapılacak AB Konseyi zirvesinde İsrail saldırıları altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin, Michel'in net tavır takınmasını istedi.

İspanya, Belçika, İrlanda ve Malta\'dan Avrupa Birliği\'nden "İsrail" resti: Saldırılara karşı net tavır alın
10.12.2023 - 17:35,
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İspanya, Belçika, İrlanda ve Malta başbakanları, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'e mektup göndererek, 14-15 Aralık'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak AB Konseyi zirvesinde İsrail'in bombardımanı altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin net tavır alınmasını istedi.

İspanya Başbakanlık kaynaklarından basına yapılan açıklamaya göre, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Belçika Başbakanı Alexander de Croo, İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ve Malta Başbakanı Robert Abela, AB Konseyi Başkanı Michel'e ortak mektup gönderdi.

İspanya, Belçika, İrlanda ve Malta Başbakanları, AB'ye Gazze konulu mektup gönderdi
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez

Mektupta, 14-15 Aralık'ta Brüksel'de yapılacak AB Konseyi zirvesinde Gazze'deki duruma ve iki devletli çözüme ilişkin net tutum oluşturmaya yönelik tartışmanın gündeme alınması talep edildi.

GUTERRES'İN GİRİŞİMİNDEN ETKİLENDİLER

AB dönem başkanlığı görevini aralık sonunda tamamlayacak İspanya ile 1 Ocak'ta bu görevi teslim alacak Belçika'nın öncülüğünde 4 başbakanın imzasının bulunduğu mektubun, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze'deki insani felakete acil çözüm bulunmasına ilişkin başlattığı girişimden etkilenerek gönderildiği belirtildi.

İspanya, Belçika, İrlanda ve Malta Başbakanları, AB'ye Gazze konulu mektup gönderdi
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarını kınayan ve İsrail'in kendisini uluslararası hukuka uygun olarak savunabileceğini yineleyen 4 başbakan, diğer yandan kalıcı ateşkes, Gazze'de sivillerin korunması ve yardımların engelsiz şekilde ulaştırılmasının garanti edilmesi için AB'nin ortak karar alması gerektiğini savundu.

Diğer yandan Başbakan Sanchez'in İspanya'nın AB dönem başkanlığının yıl sonunda sona ermesi dolayısıyla 13 Aralık'ta Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yapacağı kaydedildi.

İspanya, Belçika, İrlanda ve Malta Başbakanları, AB'ye Gazze konulu mektup gönderdi

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA CAN KAYBI 18 BİNE YÜKSELDİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 297 artarak 17 bin 997'ye yükseldi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi. Kudra, 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 17 bin 997'ye, saldırılarda yaralananların sayısının ise 49 bin 229'a çıktığını belirtti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İspanya, Belçika, İrlanda ve Malta'dan Avrupa Birliği'nden "İsrail" resti: Saldırılara karşı net tavır alın - Son Dakika
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