İsrail'de muhalefet lideri Golan'a bıçakla yaklaşan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İsrail'de muhalefet lideri Golan'a bıçakla yaklaşan şüpheli gözaltına alındı

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İsrail'de muhalefetteki Demokratlar Partisi lideri Golan'a Tel Aviv'de seçim günü büyük bıçakla yaklaşan şüpheli, korumalar tarafından fark edilerek polis tarafından gözaltına alındı. Golan, olaydan Netanyahu yönetiminin siyasi kışkırtma ortamını sorumlu tuttu.

İsrail'de muhalefetteki Demokratlar Partisi lideri Yair Golan'a, başkent Tel Aviv'de seçim günü yürüttüğü saha çalışması sırasında büyük bir bıçakla yaklaşan şüpheli, korumalar tarafından fark edilerek polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre olay, Golan'ın liderliğini yürüttüğü partinin Tel Aviv'deki Demiryolu Parkı'nda seçmenleri sandığa yönlendirmek amacıyla düzenlediği tanıtım turu sırasında meydana geldi.

Partiden yapılan açıklamada, ceket giyen kimliği belirsiz bir erkeğin Golan'a şüpheli bir şekilde yaklaştığı, ancak durumu fark eden güvenlik ekibinin şahsı hedefine ulaşamadan durdurduğu belirtildi.

Açıklamada, güvenlik görevlilerinin müdahale için şahsa doğru yöneldiği esnada, şüphelinin kıyafetlerinin arasından büyük bir bıçağın sıyrılarak yere düştüğü aktarıldı.

Korumaların şahsı derhal yere yatırarak etkisiz hale getirmesinin ardından olay yerine çağrılan polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Parti yönetimi, zanlının saldırı nedeninin henüz netlik kazanmadığını ve polisin soruşturmaya ilişkin ayrıntıları paylaşmadığını kaydetti.

Golan'dan Netanyahu'ya suçlama

Gelişmelerin ardından açıklama yapan Golan, yaşananlardan doğrudan Başbakan Binyamin Netanyahu yönetiminin yürüttüğü siyasi kışkırtma ortamını sorumlu tutarak, "Kışkırtma ve şiddet bizi yolumuzdan alıkoyamayacak." dedi.

Golan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada ise "Bu akşam Netanyahu'nun kışkırtma ve nefret rejimini bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

Olay, İsrail halkının 120 sandalyeli Meclis için sandık başına gittiği gün gerçekleşti. Seçimlerde iki ana rakip blokun liderliğini Başbakan Binyamin Netanyahu ile eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot yürütüyor.

Mevcut tabloda hiçbir ittifakın Meclis çoğunluğu için gereken 61 sandalyeye ulaşması kesin görünmüyor. Bu durum, sandıklar kapandıktan sonra ülkeyi zorlu koalisyon pazarlıklarının beklediğine işaret ediyor.

Kaynak: AA
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