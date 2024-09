İsrail, Hizbullah İçin Çekilme Talep Ediyor

Güncel

İsrail Hükümeti, Hizbullah'ın Lübnan'daki Litani Nehri'nin gerisine çekilmesi ve İsrail'in kuzey sınırının güvenliğinin sağlanması gerektiğini bildirdi.

İsrail'in Hükümet Sözcüsü David Mencer, Zoom üzerinden basın toplantısı düzenledi.

Hizbullah'ın Litani Nehri'nin gerisine çekilmesi ve İsrail'in kuzey sınırının güvence altına alınması gerektiğini ifade eden Mencer, şu anda yaşananların da tam olarak bu olduğunu dile getirdi.

İsrail'in her zaman müzakereler yoluyla barışçıl bir çözüme ulaşmayı tercih ettiğini, ancak bunun on bir buçuk aydır meyve vermediğini savunan Mencer, Tel Aviv'in "kuzey sınırının güvenliğini sağlamak için diplomasi veya askeri yollarla ne gerekiyorsa yapacağını" aktardı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, dün "Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesini dünya sağlayamazsa bunu kendilerinin yapacaklarını" söylemişti.

İsrail'in Lübnan'a bugünkü saldırılarında 182 kişi öldü

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda bugün ölenlerin sayısının 182'ye, yaralananların sayısının ise 727'ye yükseldiğini açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Eğitim Bakanlığı da eğitime ara verildiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı ise okulları, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşlara açtıklarını açıkladı.