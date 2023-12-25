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İsrail'in hava saldırısında en az 70 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in hava saldırısında en az 70 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki El-Magazi Mülteci Kampı'nda düzenlediği hava saldırısında en az 70 kişi hayatını kaybetti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, saldırının soykırım niteliği taşıdığını belirtti ve ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

İsrail\'in hava saldırısında en az 70 kişi hayatını kaybetti
25.12.2023 - 00:51,
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Magazi Mülteci Kampı'nda sivillerin yaşadığı evlere düzenlediği hava saldırısında en az 70 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Magazi Mülteci Kampı'nda nüfusun kalabalık olduğu bir yerleşim yerinde soykırım gerçekleştirdiğini kaydetti.

Kudra, söz konusu saldırıda şu ana kadar 70 kişinin öldüğünü, bölgede çok sayıda ailenin bulunması nedeniyle ölü sayısının artma ihtimalinin olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail'in hava saldırısında en az 70 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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