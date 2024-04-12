İsrail'den gazetecilere saldırı! İçlerinde TRT ekibi de var - Son Dakika
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İsrail'den gazetecilere saldırı! İçlerinde TRT ekibi de var

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu aralarında TRT Arapça ekibinin de bulunduğu bir grup gazeteci yaralandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıyı lanetlediklerini belirtirken TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı da "Hiçbir ahlaki, hukuki, insani sınırı olmayan İsrail vahşetini lanetliyorum." açıklamasında bulundu.

12.04.2024 15:00  Güncelleme: 15:23
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar devam ediyor. Dünyanın tepkisine rağmen bombardımana devam eden İsrail en son Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırdı. Saldırı sırasında TRT Arapça ekibinin de aralarında bulunduğu bir grup gazeteci yaralandı.

TRT KAMERAMANI VE MUHABİRİ DE YARALANDI

Görgü kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, bölgedeki gelişmeleri takip eden ve TRT Arapça ekibinin de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciyi hedef aldı. Tank atışı kullanılarak gerçekleştirilen saldırıda bazı gazeteciler yaralandı.

Deyr el-Belah'teki Aksa Şehitleri Hastanesi sağlık kaynakları da saldırıda kameraman Sami Şehade'nin bir ayağının ampute edildiğini ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını, TRT Arapça muhabiri Sami Berhum'un da hafif yaralandığını aktardı. Gazeteci Muhammed es-Savalihi'nin de sağ elinden yaralandığı ifade edildi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: LANETLİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırı sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Gazze Şeridi'nde Filistinlileri acımasızca katleden İsrail ordusunun, bölgedeki insani durumu dünya gündemine taşıyan basın mensuplarını hedef almasını bir kez daha lanetliyoruz.

Gazze'deki Nuseyrat kampında yayın hazırlığı yaparken İsrail tarafından hava saldırısına uğrayan TRT Arabi ekibine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yaralanan muhabir Sami Şahada'ya şifa diliyoruz."

CHP LİDERİ ÖZEL'DEN DE AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşanan saldırı sonrasında "İsrail'in Ramazan Bayramı'nda Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sırasında savaş koşullarını dünyaya duyuran gazetecileri hedef almasını lanetliyorum. Yaralanan TRT kameramanı Sami Şehade ve TRT muhabiri Sami Berhum'a acil şifalar diliyorum." ifadeleriyle sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

FAHRETTİN ALTUN: SESSİZ KALANLAR İSRAİL'İNSOYKIRIM SUÇUNA ORTAK OLANLARDIR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Bu alçak saldırıyı kınıyoruz. Bu bir terördür. Bu terörün durması, batı dünyasının bir an evvel bu vahşete karşı çıkması gerekmektedir." ifadelerini kullandığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail katliamlarının görünmemesi için gazetecileri hedef almakta, basın özgürlüğüne saldırmaktadır. Uluslararası toplumun bu saldırılara karşı kayıtsız kalması da İsrail'i cesaretlendirmektedir.

Artık yeter! Uluslararası toplum gözlerimizin önünde cereyan eden vahşete karşı harekete geçmelidir. Bu sistematik saldırılara karşı sessiz kalanlar, İsrail'in soykırım suçuna ortak olanlardır.

Bir kez daha İsrail'in Gazze'de Gazetecileri hedef alan saldırılarını kınıyor, kameraman Sami Şahada kardeşimize Allah'tan şifalar, TRT ailemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

TRT GENEL MÜDÜRÜ: İSRAİL VAHŞETİNİ LANETLİYORUM

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, saldırıyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Katil İsrail, Nuseyrat Kampında TRT Arabi ekibimizin aracını hedef aldı. Maalesef freelancer kameramanımız Sami Şahada ayağını kaybetti, şu an ameliyatta. Muhabirimiz Sami Berhum'un durumu çok şükür iyi. Hiçbir ahlaki, hukuki, insani sınırı olmayan İsrail vahşetini lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

İSRAİL SALDIRILARINDA 140 GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 140 gazetecinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. İsrail ordusu dün, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde "sürpriz bir askeri operasyon" başlattığını açıklamıştı. İsrail'in evleri, camileri ve yolları hedef alan saldırılarında çok sayıda Filistinli ölmüş ve yaralanmıştı.

İsrail'in saldırısında TRT ekibi yaralandı
İsrail\'den gazetecilere saldırı! İçlerinde TRT ekibi de var
Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den gazetecilere saldırı! İçlerinde TRT ekibi de var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Yunus Kaba: işiniz lanetlemek kınamak başka da icraat yok İranı geçtiler 48 6 Yanıtla
  • halil eles: Ne korktu İsrail yine naletlendi 36 7 Yanıtla
  • Gakko 23: Lanetlemeden öte. Onların Azrail’i olmamız gerek bukadar aciz ülke bi okadar aciz dünya 32 10 Yanıtla
  • Murat Bulut: sadece kınamak çocuk kadın yaşlı demeden öldüren bu pislik İsraile dur diyecek birileri yok mu 9 0 Yanıtla
  • ramazan yazar: sadece laf..oda Sözcü yardimci fln..liderler artik tik yok sua pus hepsi 9 0 Yanıtla
  • Numin null: lanetleye lanetleye bı hal oldunuz gerçek müslüman saniz mudahalede bulunun hani diyelim değilsiniz korkaksaniz gönüllüler i gonderseniz yine yeter . yeter artık taketti canımıza. müslüman ligimizi bı kenara koyalım insanligimizdan utanır olduk 4 0 Yanıtla
  • İlker Güner: Polat abi bir kere gitmisti, ricacı olalım bir daha gitsin. Lanetlemeyle olacak iş değil bu, bize bir Polat bir Memati birde Abdülhey yeter. 3 1 Yanıtla
  • Murat Çoker: Jet yakıtı satın daha fazla satın sonrada tvlerde ağlayın tamam mı 0 0 Yanıtla
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