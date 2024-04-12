İsrail\'den gazetecilere saldırı! İçlerinde TRT ekibi de var

Güncel

"Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz"

İran\'dan İsrail\'e "Gerçek Vaat" operasyonu! 300 füze ve İHA ile saldırdılar

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar devam ediyor. Dünyanın tepkisine rağmen bombardımana devam eden İsrail en son Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırdı. Saldırı sırasında TRT Arapça ekibinin de aralarında bulunduğu bir grup gazeteci yaralandı.

TRT KAMERAMANI VE MUHABİRİ DE YARALANDI

Görgü kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, bölgedeki gelişmeleri takip eden ve TRT Arapça ekibinin de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciyi hedef aldı. Tank atışı kullanılarak gerçekleştirilen saldırıda bazı gazeteciler yaralandı.

Deyr el-Belah'teki Aksa Şehitleri Hastanesi sağlık kaynakları da saldırıda kameraman Sami Şehade'nin bir ayağının ampute edildiğini ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını, TRT Arapça muhabiri Sami Berhum'un da hafif yaralandığını aktardı. Gazeteci Muhammed es-Savalihi'nin de sağ elinden yaralandığı ifade edildi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: LANETLİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırı sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Gazze Şeridi'nde Filistinlileri acımasızca katleden İsrail ordusunun, bölgedeki insani durumu dünya gündemine taşıyan basın mensuplarını hedef almasını bir kez daha lanetliyoruz.

Gazze'deki Nuseyrat kampında yayın hazırlığı yaparken İsrail tarafından hava saldırısına uğrayan TRT Arabi ekibine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yaralanan muhabir Sami Şahada'ya şifa diliyoruz."

CHP LİDERİ ÖZEL'DEN DE AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşanan saldırı sonrasında "İsrail'in Ramazan Bayramı'nda Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sırasında savaş koşullarını dünyaya duyuran gazetecileri hedef almasını lanetliyorum. Yaralanan TRT kameramanı Sami Şehade ve TRT muhabiri Sami Berhum'a acil şifalar diliyorum." ifadeleriyle sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

FAHRETTİN ALTUN: SESSİZ KALANLAR İSRAİL'İNSOYKIRIM SUÇUNA ORTAK OLANLARDIR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Bu alçak saldırıyı kınıyoruz. Bu bir terördür. Bu terörün durması, batı dünyasının bir an evvel bu vahşete karşı çıkması gerekmektedir." ifadelerini kullandığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail katliamlarının görünmemesi için gazetecileri hedef almakta, basın özgürlüğüne saldırmaktadır. Uluslararası toplumun bu saldırılara karşı kayıtsız kalması da İsrail'i cesaretlendirmektedir.

Artık yeter! Uluslararası toplum gözlerimizin önünde cereyan eden vahşete karşı harekete geçmelidir. Bu sistematik saldırılara karşı sessiz kalanlar, İsrail'in soykırım suçuna ortak olanlardır.

Bir kez daha İsrail'in Gazze'de Gazetecileri hedef alan saldırılarını kınıyor, kameraman Sami Şahada kardeşimize Allah'tan şifalar, TRT ailemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

TRT GENEL MÜDÜRÜ: İSRAİL VAHŞETİNİ LANETLİYORUM

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, saldırıyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Katil İsrail, Nuseyrat Kampında TRT Arabi ekibimizin aracını hedef aldı. Maalesef freelancer kameramanımız Sami Şahada ayağını kaybetti, şu an ameliyatta. Muhabirimiz Sami Berhum'un durumu çok şükür iyi. Hiçbir ahlaki, hukuki, insani sınırı olmayan İsrail vahşetini lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

İSRAİL SALDIRILARINDA 140 GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 140 gazetecinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. İsrail ordusu dün, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde "sürpriz bir askeri operasyon" başlattığını açıklamıştı. İsrail'in evleri, camileri ve yolları hedef alan saldırılarında çok sayıda Filistinli ölmüş ve yaralanmıştı.