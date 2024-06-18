İsrail Polisi, İsrailli Esirlerin Geri Getirilmesi İçin Yapılan Gösteriye Müdahale Etti - Son Dakika
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İsrail Polisi, İsrailli Esirlerin Geri Getirilmesi İçin Yapılan Gösteriye Müdahale Etti

İsrail polisi, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin istifası talebiyle Batı Kudüs'te düzenlenen gösteriye TOMA ve atlı birliklerle müdahale etti. Göstericiler, İsrail meclisi önünde hükümet aleyhine sloganlar atarken, bir kısmı Başbakan Netanyahu'nun konutuna doğru yürüyüşe geçti. Polis, dağılmaları yönünde çağrı yaptıktan sonra müdahale etti ve en az 5 kişiyi gözaltına aldı.

18.06.2024 00:19
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İsrail polisi, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin istifası talebiyle Batı Kudüs'te düzenlenen gösteriye TOMA ve atlı birliklerle müdahale etti.

İsrailli esirlerin getirilmesi için anlaşma imzalanması çağrısının yapıldığı, Netanyahu hükümetine karşı Batı Kudüs'teki İsrail meclisi önünde düzenlenen protestoya on binlerce kişi katıldı.

Protestocular, üzerinde, "esir takası anlaşmasını kabul edin", "seçimler hemen şimdi", "sen başbakansın, sen suçlusun" yazılı pankartlar taşırken, hükümet aleyhine slogan attı.

Göstericilerin bir kısmı dağılmaya başlarken, bir kısmı da Başbakan Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki konutuna doğru yürüyüşe geçti.

Ellerindeki İsrail bayrakları ve pankartlarla Batı Kudüs'teki Gazze Caddesi'nde (Azza Street) bulunan Netanyahu'nun konutu önüne gelen göstericiler burada ateş yaktı, hükümeti protesto etmeye devam etti.

Polis, dağılmaları yönünde yaptığı çağrının ardından gruba atlı birlik ve TOMA ile müdahale etti, en az 5 kişiyi gözaltına aldı.

Bölgede yaşanan olayda en az 3 kişi de yaralandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün, 11 Ekim 2023'te "olağanüstü hal hükümeti" olarak kurulan Savaş Kabinesi'ni feshetmişti.

Netanyahu ve muhalefetteki Benny Gantz, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlatılan saldırılardan 4 gün sonra "acil durum hükümeti" ve bunun altında daraltılmış bir Savaş Kabinesi kurulması konusunda anlaşmıştı.

Savaş Kabinesi üyesi Gantz, 9 Haziran'da olağanüstü hal hükümetinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Gantz'ın ardından Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hal hükümetinden istifa etmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 347 Filistinli öldürüldü, 85 bin 372 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 311'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 662 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 548 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Polisi, İsrailli Esirlerin Geri Getirilmesi İçin Yapılan Gösteriye Müdahale Etti - Son Dakika

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