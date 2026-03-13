İsrail ramazanın son cumasında Mescid-i Aksa’yı kapattı! Filistinliler dışarıda namaz kılıyor - Son Dakika
İsrail ramazanın son cumasında Mescid-i Aksa’yı kapattı! Filistinliler dışarıda namaz kılıyor

İsrail ramazanın son cumasında Mescid-i Aksa’yı kapattı! Filistinliler dışarıda namaz kılıyor
13.03.2026 14:08
İsrail, ramazan ayının son cumasında Mescid-i Aksa’nın çevresini demir bariyerlerle kapatarak girişleri engelledi. Camiye alınmayan Filistinliler ise Aksa çevresindeki sokaklarda cuma namazı kıldı. Kudüs Günü'nde yapılan zulüm tepkiye neden oldu. Ayrıca 1967'de işgalden sonra Mescid'i Aksa'nın ilk kez bu kadar uzun süre kapalı kaldığı belirtiliyor.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı savaş 14'üncü gününe girerken Orta Doğu’da gerilim giderek artıyor. Tahran yönetimi İsrail ile bölgedeki ABD ve İngiliz üslerine yönelik misillemelerini sürdürürken, Washington ve Tel Aviv cephesinden de sert açıklamalar gelmeye devam ediyor.

MESCİD-İ AKSA’NIN ÇEVRESİ DEMİR BARİYERLERLE KAPATILDI

İsrail güçleri ramazan ayının son cumasında Mescid-i Aksa’nın çevresini demir bariyerlerle tamamen kapattı. Bölgeye ulaşan yollar ve caminin kapıları tek tek kapatıldı. Güvenlik gerekçesiyle uygulanan kısıtlamalar nedeniyle çok sayıda Filistinli camiye giremedi. Mescid-i Aksa’ya ulaşmak isteyen Filistinliler, girişlerde uzun süre bekledi ancak içeri alınmayınca caminin çevresindeki sokaklarda namaz kılmak zorunda kaldı.

İsrail güçleri sıklıkla çeşitli bahanelerle Mescid-i Aksa'yı kapatıyor. İsrail'in bu seferki bahanesi 28 Şubat'ta başlatılan savaştı. 

FİLİSTİNLİLER SOKAKLARDA NAMAZ KILDI

İsrail’in kısıtlamalarına rağmen çok sayıda Filistinli, Mescid-i Aksa çevresinde saf tutarak cuma namazını sokaklarda eda etti. Bölgedeki görüntüler sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Müslümanlar Mescid'i Aksa'nın kapatılmasına büyük tepki gösteriyor. 

“MESCİD-İ AKSA’YI KAPATMA YETKİSİ İSRAİL’DE DEĞİL”

Kudüs Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İsrail’in Mescid-i Aksa’yı açma ya da kapatma yetkisinin bulunmadığını belirtti. Açıklamada, bu yetkinin yalnızca Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’ne ait olduğu vurgulandı. 

1967’DEN SONRA EN UZUN KAPATMA

Filistinli kaynaklar, 1967’deki işgalden sonra Mescid-i Aksa’nın ilk kez bu kadar uzun süre kapalı kaldığını belirtiyor. Özellikle ramazanın son 10 gününde caminin kapalı tutulması bölgede büyük tepkiye yol açtı. İsrail’in uyguladığı kısıtlamaların Orta Doğu’da zaten yüksek olan gerilimi daha da artırdığı değerlendiriliyor.

KUDÜS GÜNÜ OLMASI TEPKİLERİ ARTIRDI

Ramazan ayının son cuması anlamına gelen Kudüs Günü'nde Mescid'i Aksa'nın kapatılması tepkileri artırdı. Bu günde İslami ülkelerde bazı vatandaşlar, Filistin'in bağımsız olması isteğiyle topluca yürürler ve Filistin halkına desteklerini gösterirler. İran'ın başkenti Tahran'da "Kudüs Günü" yürüyüşü sırasında, miting alanı yakınında patlama meydana gelmesinin ardından Mescid'i Aksa'nın kapatılması tepkileri katladı. 

KUDÜS GÜNÜ NEDİR?

Her yıl ramazan ayının son cuma günü, Filistin ile dayanışma göstermek ve İsrail'in Kudüs'ü işgaline karşı çıkmak amacıyla dünya çapında düzenlenen protesto günüdür.

Kudüs Günü Yürüyüşü'nde Tahran halkı, kentin önemli caddelerinde toplanarak İran bayraklarıyla Tahran Üniversitesi'ne doğru yürüyüş gerçekleştiriyor.

