İstanbul Boğazı Çamurlu Su ile Kahverengiye Döndü - Son Dakika
İstanbul Boğazı Çamurlu Su ile Kahverengiye Döndü

İstanbul Boğazı Çamurlu Su ile Kahverengiye Döndü
31.03.2026 17:13
Sağanak sonrası derelerden akan çamurlu su İstanbul Boğazı'nda renk değişimine neden oldu.

İSTANBUL'da etkili olan sağanağın ardından derelerden akan çamurlu su, İstanbul Boğazı'nın bazı noktalarında renk değişimine neden oldu. Kahverengiye bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yaklaşık 4 gün süren ve metrekareye 97,8 kilogram yağış düşen sağanak sonrası, derelerden taşan çamurlu su İstanbul Boğazı'na karıştı. Bu durum, özellikle kıyıya yakın bölgelerde suyun renginin kahverengiye dönmesine yol açtı. Beykoz'da Boğaz'a dökülen Göksu Deresi'nden gelen yoğun çamurlu akış dikkat çekerken, dere çevresinde bulunan bazı küçük teknelerin su alarak battığı görüldü.

'KARASAL GİRDİLER ARTAR'

Renk değişimini değerlendiren İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi ABD, Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bayram Öztürk, "Bunlar çamur. Kıyısal ekosistemde sorunlar olabilir. Çok yağmur yağdığında da karasal girdiler artar " dedi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Göksu Deresi'nin Boğaz'la birleştiği nokta dron ile görüntülendi. Kahverengi suyun yayılımı havadan net şekilde görülürken, bölgede bazı kişilerin zarar gören tekne ve botlarını kurtarmaya çalıştığı anlar da kameralara yansıdı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı Çamurlu Su ile Kahverengiye Döndü - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havada büyük grev var 70 binden fazla uçuş etkilenecek Havada büyük grev var! 70 binden fazla uçuş etkilenecek
Kırşehir’de belde belediye başkanının şizofreni hastasını darbettiği iddiası Kırşehir'de belde belediye başkanının şizofreni hastasını darbettiği iddiası
ABD’deki okullarda alarm: Epstein’in oyununu yaptılar ABD'deki okullarda alarm: Epstein'in oyununu yaptılar
Rusya’dan vanaları kapattığı Avrupa’ya bir kara haber daha Rusya'dan vanaları kapattığı Avrupa'ya bir kara haber daha
Kante’nin milli maçta verdiği görüntü dünya basınının gündemine oturdu Kante'nin milli maçta verdiği görüntü dünya basınının gündemine oturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutuna saldırı düzenlenen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutuna saldırı düzenlenen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü

İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama Arakçi'nin teklifi var
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama! Arakçi'nin teklifi var
Özgür Özel'den, Mustafa Bozbey'in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama
Özgür Özel'den, Mustafa Bozbey'in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama
Kilosu 300 liradan satılıyor Günde 21 bin lira kazanan var
Kilosu 300 liradan satılıyor! Günde 21 bin lira kazanan var
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi Kulüpten açıklama var
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Kulüpten açıklama var
İlhan Mansız'dan Kosova maçı öncesi beğeni yağmuruna tutulan paylaşım
İlhan Mansız'dan Kosova maçı öncesi beğeni yağmuruna tutulan paylaşım
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
SON DAKİKA: İstanbul Boğazı Çamurlu Su ile Kahverengiye Döndü - Son Dakika
