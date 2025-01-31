Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı! MERNİS'e sızıp bilgileri sattılar - Son Dakika
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Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı! MERNİS'e sızıp bilgileri sattılar

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25 ilde düzenlenen operasyonlarda, "panel" adı verilen illegal sorgulama sistemleri aracılığıyla elde ettikleri kişisel verileri sattıkları ya da tehdit ve şantaj amacıyla kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 68 şüpheliden 50'si tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. Savcılığın yazısında, MERNİS veri tabanı ve entegre olduğu diğer bilişim sistemlerine sızıldığı tespiti yer aldı.

31.01.2025 21:16  Güncelleme: 21:54
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, devlet güvenliğini tehlikeye sokacak bilgilerin sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı yönünde bulgular üzerine yapılan çalışma sonucunda gözaltına alınan 35'i çocuk 68 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

50 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Şüphelilerden 35 Suça Sürüklenen Çocuğun (SSÇ) ifadelerinin alınması için Çocuk Suçlular Soruşturma Bürosunca 4 savcı görevlendirildi. Diğer şüphelilerin ifadeleri ise soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Bürosunca alındı. Savcılık ifadeleri tamamlanan 68 şüpheliden 50'si tutuklanmaları, 18'i ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı! MERNİS'e sızıp bilgileri sattılar

"NÜFUS KAYITLARI DEVLETİN GÜVENLİĞİNİN EN TEMEL UNSURU"

Savcılığın hakimliğe yazdığı sevk yazısında, devletin en önemli kamusal faaliyetlerinden birinin nüfus kayıtları olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Güncel bir örneklendirme vermek gerekirse, 2003 yılında Amerika Irak'ı işgal ettiğinde yapılan ilk işlerden biri nüfus ve tapu kayıtlarına müdahale etmek olmuştur. Nüfus kaydının yazılı olarak tutulmadığı zamanlarda ise mezar taşları bile bir devletin var olduğuna ya da hak sahibi olduğuna dair önemli bir delil teşkil etmektedir. Dolayısıyla nüfus kayıtlarının bir devletin güvenliğinin temel unsurlarından biri olduğu hususu yadsınamaz bir gerçektir. Vatandaşlık numarasıyla sorgulama yapılan MERNİS sisteminin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu aşikardır. Gizli olan bilginin ele geçiriliş şekli ile ilgili yaptığımız değerlendirmede, fail ya da faillerin sadece panel sistemi uygulayıcısı değil, sistemi kuran ve verileri sürekli güncelleyen konumunda olması halinde eylemin aynı zamanda TCK 244/2 ve 244/3 maddesi uyarınca da değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz."

Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı! MERNİS'e sızıp bilgileri sattılar

MERNİS'E SIZIP BİLGİLERİ SATTILAR

Şüphelilerin, devletin güvenliği açısından gizli kalması gereken MERNİS veri tabanı ve entegre olduğu diğer bilişim sistemlerine yetkili kullanıcıların şifrelerini çeşitli yollarla elde edip sızdıktan ya da verileri sızıntı yoluyla bizzat temin eden kişilerden aldıktan sonra bu verileri "panel" adı verilen sorgulama ekranına taşıdığı ifade edilen yazıda, şüphelilerin illegal bir sorgu ekranı yaparak internet ortamında para ve sanal alemde itibar kazanmak amacıyla verileri yükleyip haksız menfaat temin ettikleri kaydedildi.

"TUTUKLANMAZLARSA TANIKLARA BASKI YAPMA İHTİMALLERİ VAR"

Yazıda, şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğu, salıverilmeleri halinde Adli Bilişim Raporu'nda isimleri geçen ancak haklarında işlem yapılmamış tanıklarla ilgili baskı yapma ihtimalinin bulunduğu belirtilerek, 50 şüphelinin tutuklanmaları talep edildi.

Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı! MERNİS'e sızıp bilgileri sattılar

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ihbarlar üzerine başlatılan çalışmalarda, devlet güvenliğini tehlikeye sokacak bilgilerin sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı yönünde bulgular elde edilmişti. Ekiplerin çalışmaları sonucu, bir grup tarafından "panel" adı verilen illegal sorgulama sistemleri aracılığıyla ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, tapu kayıtları, sağlık bilgileri gibi çok sayıda kişisel veri ve kurumlara ait bilgilerin çalındığı, bu verilerin para karşılığı satıldığı ya da tehdit ve şantaj için kullanıldığı belirlenmişti. Yapılan şantajlar sonucu çok sayıda çocuğun mağdur olduğu, bazı çocukların ise intihara sürüklendiği anlaşılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma izniyle İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında yazılım ve bilgisayar mühendisi ile bilgisayar programcısının da bulunduğu 35'i çocuk 68 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, ruhsatsız silah ve otomatik tüfek ele geçirilmişti. Şüpheliler hakkında "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin" suçundan işlem başlatılmıştı.

Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı! MERNİS\'e sızıp bilgileri sattılar
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı! MERNİS'e sızıp bilgileri sattılar - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Bekir Boylu:
    lan geçtim herşeyi,medeni ülkelerde sırf böyle bir durum için bile hükumet düşer.Vicdanınız varmı la sizin?? 31 6 Yanıtla
  • Tarık:
    devlet her zaman 18 yaşındadır 8 5 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    geçenlerde açıklama yapmışlardı yok öyle birşey yalan haberlere itibar etmeyiniz diye. 0 0 Yanıtla
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