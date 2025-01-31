Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı! MERNİS\'e sızıp bilgileri sattılar

Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, devlet güvenliğini tehlikeye sokacak bilgilerin sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı yönünde bulgular üzerine yapılan çalışma sonucunda gözaltına alınan 35'i çocuk 68 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

50 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Şüphelilerden 35 Suça Sürüklenen Çocuğun (SSÇ) ifadelerinin alınması için Çocuk Suçlular Soruşturma Bürosunca 4 savcı görevlendirildi. Diğer şüphelilerin ifadeleri ise soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Bürosunca alındı. Savcılık ifadeleri tamamlanan 68 şüpheliden 50'si tutuklanmaları, 18'i ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

"NÜFUS KAYITLARI DEVLETİN GÜVENLİĞİNİN EN TEMEL UNSURU"

Savcılığın hakimliğe yazdığı sevk yazısında, devletin en önemli kamusal faaliyetlerinden birinin nüfus kayıtları olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Güncel bir örneklendirme vermek gerekirse, 2003 yılında Amerika Irak'ı işgal ettiğinde yapılan ilk işlerden biri nüfus ve tapu kayıtlarına müdahale etmek olmuştur. Nüfus kaydının yazılı olarak tutulmadığı zamanlarda ise mezar taşları bile bir devletin var olduğuna ya da hak sahibi olduğuna dair önemli bir delil teşkil etmektedir. Dolayısıyla nüfus kayıtlarının bir devletin güvenliğinin temel unsurlarından biri olduğu hususu yadsınamaz bir gerçektir. Vatandaşlık numarasıyla sorgulama yapılan MERNİS sisteminin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu aşikardır. Gizli olan bilginin ele geçiriliş şekli ile ilgili yaptığımız değerlendirmede, fail ya da faillerin sadece panel sistemi uygulayıcısı değil, sistemi kuran ve verileri sürekli güncelleyen konumunda olması halinde eylemin aynı zamanda TCK 244/2 ve 244/3 maddesi uyarınca da değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz."

MERNİS'E SIZIP BİLGİLERİ SATTILAR

Şüphelilerin, devletin güvenliği açısından gizli kalması gereken MERNİS veri tabanı ve entegre olduğu diğer bilişim sistemlerine yetkili kullanıcıların şifrelerini çeşitli yollarla elde edip sızdıktan ya da verileri sızıntı yoluyla bizzat temin eden kişilerden aldıktan sonra bu verileri "panel" adı verilen sorgulama ekranına taşıdığı ifade edilen yazıda, şüphelilerin illegal bir sorgu ekranı yaparak internet ortamında para ve sanal alemde itibar kazanmak amacıyla verileri yükleyip haksız menfaat temin ettikleri kaydedildi.

"TUTUKLANMAZLARSA TANIKLARA BASKI YAPMA İHTİMALLERİ VAR"

Yazıda, şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğu, salıverilmeleri halinde Adli Bilişim Raporu'nda isimleri geçen ancak haklarında işlem yapılmamış tanıklarla ilgili baskı yapma ihtimalinin bulunduğu belirtilerek, 50 şüphelinin tutuklanmaları talep edildi.