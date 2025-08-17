İstanbul\'da Arapça Kitap Fuarı Başladı

Bu yıl 10. kez gerçekleştirilen "Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı", yurt içinden ve yurt dışından binlerce kitap meraklısını ağırlıyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, Basın Yayın Birliği, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından düzenlenen fuar, bu yıl "kültürel ilişkilerin sürdürülebilirliği" temasıyla düzenleniyor.

Yenikapı Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki fuar, bu yıl 24 ülkeden 300'den fazla yayınevinin standına ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı Genel Koordinatörü Muhammed Ağırakça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene fuarın birçok yeniliği beraberinde getirdiğini belirterek, "Kurumsal kimliğimizi yeniledik. Fuarda, kurumsal kimliğimizde değişime ve çok sesliliğe yer veriyoruz. Çünkü bütün sesler var, Arap dünyasının her türlü görüşünden, her türlü yaklaşımından yayın evleri burada." dedi.

"Bütün aktiviteleriyle çok zengin bir fuar"

Sadece yayınevleri değil, kültür ve etkinlik alanlarıyla da fuarın öne çıktığını dile getiren Ağırakça, şunları kaydetti:

"Gençlere, çocuklara yönelik aktivitelerimiz var. Türk edebiyatı ile Arap edebiyatı arasında köprü olarak düşündüğümüz bir 'Copyright Corner'ımız var. Özellikle bu sene Türk öğrencilerin Arapça öğrenmesi, Arap öğrencilerin de Türkçe öğrenmesi için özel dil köşemiz var. Her yönüyle, bütün aktiviteleriyle çok zengin bir fuar."

Bütün Arapça kitapseverleri fuara beklediklerini söyleyen Ağırakça, "24 ülkeden 300'e yakın yayıncı bizlerle beraber bu sene. Arap dünyasının en büyük yayınevleri burada. Mısır'dan, Lübnan'dan, Suriye'den, özellikle Körfez bölgesinden önemli yayınevleri burada. İlk defa bu sene Cezayir'den çok ciddi bir katılım vardı. Cezayir ve Fas Kültür Bakanlığı özel bir ekip gönderdi." diye konuştu.

Ağırakça, fuara katılımın ve ilginin yüksek olduğunu aktararak, "İstanbul'daki Arap diasporası için bir bayram günü aslında. Öte yandan burada sadece Arapları görmüyoruz, Kuzey Makedonya'dan, Arnavutluk'tan, Kosova'dan, Özbekistan'dan, Kazakistan'dan Arapça severler geliyor. Burada Benin'den arkadaşlarla da tanıştık. Çok farklı ülkelerden insanlar var. Arapça ortak noktamız diyebilirim." ifadelerini kullandı.

"Arapça alfabe, İslam halklarının buluştuğu sofra haline geldi"

Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Bağdatlı da farklı türlerden yaklaşık 150 bin eserin yer aldığı organizasyonun, fuar olmanın ötesinde önemli bir kültürel etkinliğe dönüştüğünü söyledi.

Bağdatlı, Asya ve Avrupa ülkelerinden Arapça diline gönül veren çok sayıda ziyaretçinin katıldığı fuarın hem ticari hem de kültürel açılan önemli olduğunu vurgulayarak, şunları anlattı:

"Kitap fuarının kültürel programında, dünyanın dört bir yanından çok sayıda Arap bilim insanı, yazar ve şairin katılımıyla 100'den fazla konferans, seminer, şiir ve edebiyat gecesi yer alıyor. 2014 yılında İstanbul'da Arap Kitap Yayıncıları Derneği olarak faaliyete başladık ve şu anda yayınevlerinden üye sayımız 100'ü aştı. Türkiye'yi Arapça kitap basım ve dağıtım merkezi haline getirme politikası izledik ve bugün bu hedefimize ulaştık. Türkiye'de yayınevleri Arapça kitapları basmaya ve bunları Arap ülkelerine ve dünyaya dağıtmaya başladı."

Arapça kitapların İstanbul'dan Avrupa ve Asya'ya dağıtımının, Beyrut veya Kahire'den daha ekonomik hale geldiğini ifade eden Bağdatlı, "Türkiye'de birçok Arap ve Müslüman yaşamaktadır ve Arapça kitaba olan ilgi sadece Araplarla sınırlı kalmayıp Türkiye çevresinde yaşayan Müslüman toplulukları da kapsamaktadır. Arapça alfabe, İslam halklarının buluştuğu sofra haline gelmiştir ve Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı'nın kültürel boyutu da buradan kaynaklanmaktadır." görüşünü paylaştı.

"Arapça kaynaklara ulaşma konusunda büyük bir fırsat"

Fuarı gezen Rus ziyaretçi Daniel Ahmet Şah, etkinliği beğendiğini dile getirerek, " İbn Haldun'un ve İhvan-ı Safa'nın kitaplarını arıyordum ve burada buldum. Ayrıca Filistin davasının ve Gazze'nin fuarda yer almasından dolayı büyük hayranlık duydum." dedi.

Bursa'da İslam fıkhı eğitimi alan ve fuara katılmak için İstanbul'a gelen Şah, etkinliğin kendisine Arapça kitaplara ve kaynaklara ulaşma konusunda büyük bir fırsat sağladığını kaydetti.

Malezyalı ziyaretçi Yusuf İbrahim de kitap fuarına Suudi Arabistan'dan geldiğini ve en çok dikkatini çeken şeyin katılan yayınevi sayısının çokluğu olduğunu belirtti.

İslam hukuku alanındaki uzmanlığı nedeniyle aradığı dini kitapları fuarda bulduğunu ve bu nedenle çok mutlu olduğunu anlatan İbrahim, "Mağrip, Mısır ve diğer ülkelerden yayınevleri gördük. Bu fuar, Arapça kitaplar için küresel bir etkinlik olarak kabul ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Filistinli ziyaretçi üniversite öğrencisi Amina Adel Bedevi ise Filistin davasının ve 7 Ekim 2023'ten beri İsrail soykırımına tanıklık eden Gazze'nin fuarda varlığını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bedevi, özellikle romanlar olmak üzere kitap satın alarak kültürel bilgisini daha da geliştirmek için İstanbul Arap Kitap Fuarı'na geldiğini söyledi.

Sadece Türkiye'den ve Arap ülkelerinden değil Avrupa, Asya ve Rusya'daki Müslüman topluluklardan da ziyaretçilerin ilgi gösterdiği fuarda, yayın sektörünün önde gelen isimleri bir araya geliyor.

Cezayir, Fas, Filistin ve Ürdün başta olmak üzere birçok ülkenin yayıncı birliği başkanları ve platform temsilcilerinin de katıldığı fuar, kitapseverlerin hem akademik hem de kültürel Arapça kitap ihtiyacını karşılıyor.

Arapça Kitap Fuarı bugün sona eriyor.