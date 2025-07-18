İstanbul'da "Doğu Akdeniz-Karadeniz Konferansı" başladı - Son Dakika
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İstanbul'da "Doğu Akdeniz-Karadeniz Konferansı" başladı

İstanbul\'da "Doğu Akdeniz-Karadeniz Konferansı" başladı
18.07.2025 13:59
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Ulusal Strateji Merkezi (USMER) tarafından düzenlenen "Doğu Akdeniz-Karadeniz Konferansı" İstanbul'da başladı.

Ulusal Strateji Merkezi (USMER) tarafından düzenlenen "Doğu Akdeniz- Karadeniz Konferansı" İstanbul'da başladı.

Şişli'de bir otelde düzenlenen konferansta konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, bugün uluslararası toplumun, dünyanın karşılaştığı sorunlara çözüm üretebilecek bir noktada olmadığını belirtti.

Birleşmiş Milletlerin (BM) kendi içerisindeki adaletsizlikten, dünyaya bir adalet ulaştırabilme imkanının olmadığını dile getiren Sırakaya, şöyle konuştu:

"Bugün Birleşmiş Milletlerin yapısına baktığınız zaman, özellikle Güvenlik Konseyine baktığınız zaman 5 tane daimi üyesinin sadece dünya nüfusunun dörtte birini temsil ettiğini görüyorsunuz. Bugün Birleşmiş Milletler daimi üyelerine baktığınız zaman Afrika kıtasının temsiliyetinin olmadığını görüyorsunuz. Bugün 'Kültürel anlamdaki temsiliyette bir adalet var mı?' diye baktığınız zaman, yaklaşık 1,5 milyarlık İslam aleminin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde hiçbir şekilde temsil edilmediğini görüyorsunuz."

Sırakaya, Filistin konusunda bunları daha net görebilme imkanları olduğunu vurgulayarak, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun esasında Güvenlik Konseyine baktığınız zaman herhangi bir anlam ifade etmediğini görüyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi 'Dünya 5'ten büyüktür çünkü insanlık 5'ten büyüktür.' mottomuzu her ortamda ifade ediyoruz ve önümüzdeki süreç içerisinde de bundan asla taviz vermeden ifade etmeye devam edeceğiz." dedi.

"Türkiye bugüne kadar sessiz kalmadı ve asla sessiz kalmayacaktır"

Sırakaya, bugün İsrail'in soykırım noktasında, dünyanın sessizliğe büründüğü bir ortamda yaptığı vahşeti hep birlikte gözlemlediklerini ifade ederek, "Dünyanın sesini çıkaramadığı, görmezden geldiği, üç maymunu oynadığı bir süreçte bedeli ne olursa olsun Türkiye bugüne kadar sessiz kalmadı ve asla sessiz kalmayacaktır." ifadesini kullandı.

Tarihe ve insanlığa karşı bir sorumlulukları olduğunu vurgulayan Sırakaya, şöyle devam devam etti:

"Bizim medeniyetimizdeki bakış, etnisitesine, dinine, mezhebine, meşrebine bakmadan insan odaklı bir bakıştır. Bugün İsrail'in sadece Lübnan'daki savaş yoğunluğuna, Suriye'deki savaş yoğunluğuna, İran'daki savaş yoğunluğuna, Gazze'deki soykırım ortamına baktığımız zaman, bölgemizin nasıl bir keşmekeş haline getirilmeye çalışıldığını hep beraber iyi gözlemlememiz gerekiyor. Onun için Türkiye'nin bu noktada kendisiyle birlikte çevre ülkeleriyle iletişimi daha üst seviyede götürmesi gerektiğini çok net olarak gözlemliyoruz. Dışarıdan yapılacak bir hamleyle, dışarıdan yapılacak bir katkıyla bölgemizde herhangi bir şekilde bir adaletin ve bir istikrarın oluşabilme ihtimalinin olmadığını tarihi süreçler bizlere net olarak göstermiştir. Bizlerin kendi dinamikleriyle, kendi imkanlarıyla bölgedeki tüm ülkelerle birlikte daha yakın bir diyalog içerisinde ve sorunlarına çözüm odaklı hareket etmesi gerektiği kanısındayız."

Sırakaya, Türkiye'nin hem bölgesel hem de küresel anlamda çalışmalarına barış odaklı devam edeceğini söyledi.

"Hepimiz Filistin'de Filistinli olacağız"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de Doğu Akdeniz ve Karadeniz'in, bir süredir küresel çelişmelerin ve hesaplaşmaların odağı olduğunu belirtti.

ABD'nin yeni stratejisinin Doğu Akdeniz'e yoğunlaştığını dile getiren Perinçek, İsrail'in saldırganlığının coğrafyayı tehdit ettiğini vurguladı.

Perinçek, Suriye halkının, devletin bütünlüğü ve milletin birliği için İsrail saldırısına direndiğini, yüreklerin şu an Suriye'de çarptığını ifade etti.

Filistin devleti ve halkının Gazze ile Batı Şeria'da ABD emperyalizmine ve İsrail işgalcilerine karşı kahramanlık destanları yazdığını anlatan Perinçek, "Biz, Filistin'e sadakat sözümüzü, şehitlerimizin kanlarıyla yazdık." dedi.

Perinçek, "ABD emperyalizminin ve İsrail siyonizminin 'Kürdistan' adı altında ikinci İsrail planı bozulmuştur. PKK, Türkiye devleti ve Türk milletiyle bütünleşme amacıyla silah bırakıyor." diye konuştu.

Doğu Akdeniz ile Karadeniz devletleri ve halkları olarak birleşeceklerini belirten Perinçek, şunları kaydetti:

"Bölünmek ve yalnız kalmak, düşmanın planına teslim olmaktır. Birbirimize yan bakmak, düşmana hizmettir. Emperyalizm ve siyonizmle işbirliği, komşulara karşı yobaz milliyetçilik, dincilik, mezhepçilik ve 'bana ne' anlayışı, düşman planına hizmet ediyor. Burada o planı bozmak için toplandık. Kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız, hepimiz her mevzide bir olacağız. Hepimiz Karadeniz'de Rusya'nın ve Türkiye'nin mevzisinde olacağız. Hepimiz Filistin'de Filistinli olacağız. Hepimiz Suriye'de, Suriye'nin bütünlük ve birlik mevzisinde toplanacağız."

Konferansa, USMER Başkanı Şule Perinçek'in yanı sıra çok sayıda ülkeden siyasetçi ve akademisyen katıldı.

Farklı oturumlarla sürecek konferans yarın sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da 'Doğu Akdeniz-Karadeniz Konferansı' başladı - Son Dakika

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