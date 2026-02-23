İstanbul\'da Kitap Fuarı ve Okuma Hedefleri

İSTANBUL Valiliği tarafından Sancaktepe Kaymakamlığı iş birliği ile düzenlenen fuarda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Okullarımızda toplam 6,5 milyon kitabımız vardı. Hedefimiz bunu iki sene içinde yüzde 100 arttırarak 13 milyona çıkartalım. Hamdolsun, ilave 6,5 milyon kitap alma hedefimizi aşarak 7 milyonun üzerinde kitap temin ettik. Yeni hedefimiz bunu 10 milyona çıkartmak. Çünkü biliyoruz ki bizim medeniyetimiz kitabı kutsal sayan, ilk emri 'Oku' olan ve kitabı en iyi dost bilen bir medeniyet" dedi.

İstanbul Valiliği tarafından Sancaktepe'de 45 Yayınevi'nin bir araya geldiği kitap fuarı düzenlendi. Fuara İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. İstanbul'un 39 ilçesinde gerçekleştirilmesi planlanan 'Ben okuyorum, İstanbul okuyor' isimli kitap fuarı 1 Mart tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

'İSTANBUL'UN 39 İLÇESİNDE DE KİTAP FUARLARI YAPACAĞIZ'

Sancaktepe Kitap Fuarı'nın açılış konuşmasını yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbulumuzda yaklaşık olarak 3 milyona yakın öğrencimiz var. Öğrenci olmayıp çocuk olarak, genç olarak nitelendireceğimiz milyonlarca hemşerimiz var ve İstanbul'da her ilçenin nüfusu Anadolu'daki bir ortalama şehirden daha fazla. İstanbul'da büyük etkinlikler yapılıyor, büyük fuarlar yapılıyor; 50 bin, 100 bin metrekarelik fuarlar yapılıyor. Hepsi bu şehre çok önemli değer katıyorlar. Ama bizim bu mütevazı etkinliklerde yapmak istediğimiz şey ilçe özelinde çocuklarımıza, okuyucularımıza kitabı götürmek, yazarlarla öğrencilerimizi buluşturmak, okuyucularla yazarları buluşturmak. Dolayısıyla da daha küçük, daha mütevazı ama daha yaygın etkinlik yapmak. Bunu 39 ilçemizin 39'unda da yapacağız. Her yaptığımız etkinlikte eksiğiyle gediğiyle bir ders çıkartarak bir sonrakinde daha iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Bunu yaparken sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere olan bir talimatı vardı, 'Kendi çocuklarımız için istediğimiz her şeyi İstanbul'daki bütün çocuklar için isteyelim'. Bundan dolayı çocuklarımızın kitap okumasını, çocuklarımızın spor yapmasını, çocuklarımızın yeteneklerine göre bir enstrüman çalmasını, çocuklarımızın sosyal ve kültürel faaliyetler içerisinde bulunup doğruyla yanlışı seçebilmeleri, 'hayır' diyebilmeleri bizim için çok önemli" dedi.

'YAZMANIN EMREDİLDİĞİ BİR MEDENİYETİMİZ VAR'

Vali Gül, "Öğretmenlerimizle birlikte, idarecilerimizle birlikte, velilerimizle birlikte yapmaya gayret ediyoruz. Okullarımızda toplam 6,5 milyon kitabımız vardı. Hedefimiz bunu iki sene içinde yüzde 100 arttırarak 13 milyona çıkartalım. Hamdolsun, ilave 6,5 milyon kitap alma hedefimizi aşarak 7 milyonun üzerinde kitap temin ettik. Yeni hedefimiz bunu 10 milyona çıkartmak. Çünkü biliyoruz ki bizim medeniyetimiz kitabı kutsal sayan, ilk emri 'Oku' olan ve kitabı en iyi dost bilen bir medeniyet. Yine bizim yazma kültürümüz var; yazmanın emredildiği bir medeniyetimiz var, inancımız var. Okuyacağız, yazacağız; bu ülkeye, bu millete faydalı bireyler olmaya gayret edeceğiz. Ailemizi güçlendireceğiz, şehrimizi güçlendireceğiz, ülkemizi güçlendireceğiz. Aramızdaki farklılıkları zenginlik olarak kabul edeceğiz, saflarımızı sıklaştıracağız. İnşallah Cumhurbaşkanımızın o hedef koyduğu 'Türkiye Yüzyılı' hedefine ulaşmak için hep birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

'İÇİNDEN BESLENMEYEN DIŞINI AYDINLATAMAZ'

Fuarda konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile çocuklarımızı soran, sorgulayan, analiz eden, hayal eden, merak eden, bu meraklarının peşinde yeni bilgiler üretecek bir nesil hayal ediyoruz. Onun için de içinden beslenmeyen dışını aydınlatamaz. Şairin ifadesiyle bizim amacımız çocuk aşkına gökyüzünde savaşmaktır. Bütün derdimiz çocuklarımızı bilgiden yeni bir bilgi üretecek ve okumayla analiz yapabilecek duygu dünyasındaki keşif yolculuğuna çıkartacak bir ortam oluşturmak. Çok yoğun bir dijital saldırı altında çocuklarımız. Sosyal medyayla beraber zaman yönetimi ve algılarındaki eksikliklerle ilgili onları bunları yapmama yerine onlara uygun ortamlar sunmak ve imkanlar sunmak bizlerin en önemli görevi. 16 Mart'ta bir ara tatilimiz olacak bir haftalık. Bu vesileyle çocuklarımız bu bir haftalık tatili değerlendirecek, kendilerinin ilgileri doğrultusunda binlerce kitapla buluşturacaklar burada öğretmenlerimiz" dedi.

'FUARDA HER YAŞA HİTAP EDEN KİTAPLAR VAR'

Stant sahibi Mehmet Demirkapı, "Katılımın iyi olmasını ümit ediyoruz. Çünkü öğrenciler ağırlıklı olarak geliyor. Yer seçimi konusunda belki biraz daha merkezi bir yer olsa daha iyi olabilirdi ama burada göreceğiz inşallah, bu bir açılış var. Şöyle; aslında yayın skalamız bizim yayınevi olarak geniş. Her yaşa hitap eden kitaplarımız var. Ama aynı zamanda burada sadece yayıncılar var, yani kitap satıcıları yok. Dolayısıyla yayıncılar olduğu için de her yayınevinin farklı skaladaki kitaplarına okurlar çok rahatlıkla ulaşabilirler. ve indirim oranlarına gelince şöyle; yüzde 20 ile yüzde 40 arasında indirim olan kitaplarımız var. Direkt ilk elden kitaba dokunarak alabilirler. Tabii bazen yazarlarımız geliyor imza yapıyor, bizzat onlarla da tanışabilirler. Şöyle, bir şair olarak şöyle bir dörtlük yazmıştım İstanbul için yıllar önce 'Ne çaydan vazgeçerim, ne karaduttan. İstanbul ölür benden öte, tutulduklarımı da sirayet eden, vazgeçememe hastalığı var bende' Gençlerimize öyle bir hastalık aşılayalım ki, kitap okumaktan hiç vazgeçmesinler" şeklinde konuştu.

'FİYATLAR UYGUN'

Fuara Katılan Abdullah Çakır ise, "Çocuk kitapları aldık, biraz da klasiklerden aldık. Ondan sonra, Tarih kitaplarına baktık. Fiyatlar gayet güzel. Yani dışarıdaki fiyatlara göre, çeşitlilik de var. Fiyatlar iyi. Ondan sonra, set halindeki ürünler çok uygun. Burası bizim için çok iyi oldu Sancaktepe'de. TÜYAP'a gidememiştik geçen ay, o yüzden buraya geldik" ifadelerini kullandı.

'BURADA ÇOK ÇEŞİTLİ KİTAPLAR VAR'

Ailesi ile kitap fuarına gelen 4'üncü sınıf öğrencisi Sinan Berat Camcı ise, "Burada çok güzel kitaplar var. Mesela Fatih Sultan Mehmet'in doğduğunu anlatan kitaplar. Bunun tarzı çok güzel, çok beğendim, çok fazla kitap türü var. Mesela tarihten futbola kadar çıkıyor yani. Karagöz ve Hacivat; onlar bile var yani, çok iyi" dedi.