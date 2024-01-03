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İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'a yönelik casusluk operasyonunda 34 şüphelinin ifadeleri alınıyor - Son Dakika
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İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'a yönelik casusluk operasyonunda 34 şüphelinin ifadeleri alınıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına casusluk faaliyeti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüphelinin ifadeleri alınmaya başlandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad\'a yönelik casusluk operasyonunda 34 şüphelinin ifadeleri alınıyor
03.01.2024 - 21:03,  Güncelleme: 21:06
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Türkiye'de insani mülahazalarla ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına "uluslararası casusluk" faaliyeti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüphelinin ifadeleri alınmaya başlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gözaltındaki şüphelilerin ifadelerinin alınmasına başlandığı öğrenildi.

Operasyon

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün faaliyetleri kapsamında MİT Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın, Türkiye'de insani mülahazalarla ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçladığı yönünde bilgiler elde edilmişti.

Zanlılarla sosyal medya üzerinden irtibat kuran Mossad yetkililerinin, bazı kişilerin bilgilerine ulaştığı da ortaya çıkarılmıştı.

Söz konusu faaliyetlerin "uluslararası casusluk" faaliyetleri kapsamında olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine 46 şüphelinin yakalanmasına yönelik harekete geçilmiş, İstanbul'da 15 ilçe ile Ankara, Kocaeli, Hatay, Mersin, İzmir, Van ve Diyarbakır'da belirlenen 57 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 34 şüpheli yakalanmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda 143 bin 830 avro, 23 bin 680 dolar, muhtelif miktarda farklı ülkelere ait nakit para, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ile dijital materyale el konulmuştu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'a yönelik casusluk operasyonunda 34 şüphelinin ifadeleri alınıyor - Son Dakika


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