İstanbul\'da 33 STK, Milli Eğitim Bakanlığı\'nın \'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli\'ne tepki gösterdi

Güncel

KAMERA: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) - İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin de aralarında bulunduğu 33 sivil toplum örgütü İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamayla, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne tepkilerini dile getirdi. Açıklamada, "Tarikat ve cemaatleri 'sivil toplum kuruluşu' olarak gören, onları protokol imzalayarak okula sokan anlayış, bilimsel bir eğitim programı yapamaz. Düşünme ve sorgulama becerilerini geliştiren felsefeye 67 sayfa ayırırken din öğretimine 572 sayfa ayıran bir program, çağımızın, ülkemizin, çocuklarımızın gereksinimlerini karşılayamaz. Çağın gereklerine uymayan, laik- bilimsel eğitimi göz ardı eden "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adlı öğretim programı taslağını çöpe atıyoruz" denildi.

Açıklamaya katılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de kadınları, eğitimcileri, atanamayan öğretmenleri yarın 13.00'te Saraçhane Meydanı'nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleşecek mitinge davet etti.

Aralarında İstanbul Barosu kadın Hakları Merkezi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin de bulunduğu sivil toplum örgütleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adlı metinle ilgili herhangi bir görüş bildirmediklerini açıkladı. Konuyla ilgili İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yapıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de katıldığı açıklamada, açıklama metnini Kadın Araştırmaları Derneği ve ÇYDD Küçükçekmece Şube üyesi Emekli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Gülsün Kaya okudu. Açıklamada görüş bildirmemeye gerekçeleri şöyle sıralandı:

"DİL OYUNUYLA OSMANLI DEVLETİNİ YIKILMAMIŞ GİBİ GÖSTEREREK TARİH YAZICILIĞINA SOYUNUYOR"

"Hiçbir görüşümüzün dikkate alınmayacağını, önceki deneyimlerimizden biliyoruz. Eğitimde program geliştirme bilimsel bir çalışmadır. Tarikat ve cemaatleri 'sivil toplum kuruluşu' olarak gören, onları protokol imzalayarak okula sokan anlayış, bilimsel bir eğitim programı yapamaz. Düşünme ve sorgulama becerilerini geliştiren felsefeye 67 sayfa ayırırken, din öğretimine 572 sayfa ayıran bir program, çağımızın, ülkemizin, çocuklarımızın gereksinimlerini karşılayamaz.

Bu taslak insan hakları, vatandaşlık ve demokrasi alanında hak ve özgürlüklerden çok görev ve sorumluluklara yer veriyor. İfade özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü gibi konulara yer vermiyor. Bu yaklaşım, öğrencilerin hak ve özgürlükleriyle ilgili bilgi edinme hakkının önüne geçiyor. Türkiye'nin 1990 yılında imzaladığı Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ihlal ediliyor. Bu taslak, kapsayıcı değil; toplumsal cinsiyet eşitliğine yer vermeyerek toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının devletin yükümlülüğü olduğunu görmezden geliyor. Anayasal haklar yanında Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri dikkate almıyor. Bu taslak, herhangi bir pilot uygulama yapılmadan yangından mal kaçırır gibi uygulanmak isteniyor. Bu taslak, "Evrim" teorisini dışlıyor; bilimin temel gerçeklerini bilen ve kullanan, analitik düşünen, farklı görüşlere saygılı, demokratik tutuma sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamıyor. Bu taslak "seyreltme" gerekçesiyle Atatürk ve devrimlerine az yer vererek, dil oyunlarıyla Osmanlı devletini yıkılmamış gibi göstererek yakın tarihi çarpıtıp yeni bir tarih yazıcılığına soyunuyor."

Açıklamada, "Bizler, tüm toplumu ikna eden gerekçelere sahip, açık ve sağlam bir hazırlık sürecinden geçmiş, geniş ve şeffaf bir toplumsal katılım sağlanarak ve bir pilot uygulamayla denenerek yapılacak bir eğitim ve öğretim programı istiyoruz. Bu isteklerimizi karşılamayan, çağın gereklerine uymayan, laik- bilimsel eğitimi göz ardı eden "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adlı öğretim programı taslağını çöpe atıyoruz" denildi.

ÇELİK, KADINLARI, EĞİTİMCİLERİ, ATANAMAYAN ÖĞRETMENLERİ SARAÇHANE'YE DAVET ETTİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de STK'ların yaptığı eyleme katılarak destek verdi. Çelik, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin eğitimde kökleşmiş sorunları olduğunu anımsatarak şunları söyledi:

"Bunlardan bir tanesi de son günlerde dayatılmaya çalışan müfredat. Eğitimde şiddet gün geçtikçe artıyor. Öğretmenlerimizin saygınlıkları ne yazık ki gün geçtikçe azalıyor. Türkiye çağdaş, bilimsel, laik eğitimden uzaklaştırılıyor. Öğretmenlerimizin çalışma koşulları öğretmenlerimizin aldıkları ücretle yaşama koşulları gün geçtikçe zorlaşıyor... Yarın hem atanamayan öğretmenler için hem çağdaş, laik, bilimsel eğitim için hem çağ dışı müfredata 'dur' demek için, eğitimde şiddete 'dur' demek için Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'le birlikte Saraçhane Meydanı'nda yarın saat 13.00'te bir miting gerçekleştireceğiz. Mitingimizin temel konusu eğitim ve eğitimin sorunları, hem müfredatı konuşacağız, hem atanamayan öğretmenlerin sesi olacağız, hem çağdaş, laik, bilimsel eğitim talebimizi dile getireceğiz. Hem eğitimde şiddete son diyeceğiz. Hem buradaki bütün katılımcıları, bütün kurum kuruluşlarımızı, hem de bütün İstanbulluları sizin aracılığınızla mitinge davet ediyorum."

AÇIKLAMAYA 33 STK İMZA KOYDU

Açıklamaya katılan STK'lar ise şunlar:

Kadın Araştırmaları Derneği

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği

Kadın ve Mücadele Derneği

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu

Etiler Soroptimistler Kulübü

Boğaziçi Soroptimistler Kulübü

Levent Soroptimistler Kulübü

IWSA Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği İst.Şb.

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

Notre Dame de Sion'lular Derneği

Kadın Haklarını Koruma Derneği

UKDD Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği İst.Şb.

Çağdaş Anneler Derneği

Türkiye Yardımseverler Derneği Beyoğlu Şb.

KA-DER Kadıköy Şb.

Bakırköy Kent Konseyi Kadın Meclisi

Çağdaş Eğitim Vakfı

İstanbul Dayanışma Platformu

İstanbul Düşünce ve Eğitim Derneği

Çocuk Gelinlere Son Grubu

Vakıflar Yüksek Tahsil Kız Yurdundan Yetişenler Eğitim ve Kültür Vakfı

Florance Nightingale Hemş.Yüksek Okulu Mev.Derneği

İstanbul Öğretmen Okulu Mezunları Derneği

Öğretmen Okulları,Öğretmen Liseleri Mezunları ve Eğitimciler Birleşme ve

Dayanışma Derneği

İstanbul Öğretmen Okulu Mezunları Derneği

Köy Enstitüleri Araştırma ve Eğitimi Geliştirme Derneği

TÜMOD Tüm Öğretim Emenları Derneği

Bilim ve Gelecek Dergisi

Doğa İçin Sanat Derneği

Türk Kadınlar Biliği Beşiktaş, Şişli, Bakırköy Şubeleri.

10.Köy Derneği

CHP Kadın Kolları