İstanbul'da Tefecilik Operasyonu: 14 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Tefecilik Operasyonu: 14 Gözaltı

Geniş Video İzle

İstanbul merkezli tefecilik operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı, 100 milyon lira vurgun yapıldı.

21.10.2024 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, İSTANBUL merkezli 4 ilde yapılan tefecilik operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin mağdurlara, oto galeride silah zoruyla usulsüz araç satışı yaptığı ve yüksek faizle borç para vererek 100 milyon lirayan yakın vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, örgütlü tefecilik yapan silahlı bir grubun faaliyetlerini tespit etti. Suç örgütünün vatandaşlara yüksek faizle nakit borç para verdiği, mağdurlardan verilen paralardan yüksek meblağlarda yazılı çekler aldıkları belirlendi. 'Örgütlü tefecilik', 'Nitelikli yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Nitelikli tehdit' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından toplam 7 eylem gerçekleştirdikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı. 18 Ekim Cuma günü İstanbul merkezli Adana, Adıyaman ve Ankara'da eşzamanlı operasyon düzenlendi.

OTO GALERİDE USULSÜZ ARAÇ SATIŞI

Şüphelilerin mağdurlara, kurdukları oto galeride usulsüz araç satışı yaptıkları ve silah zoruyla mağdurları rehin alıp, imza attırdıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin, Laleli ve Esenler Giyimkent'teki işyerlerini basarak mağdurları tehdit edip imza aldıkları da öğrenildi. Edinilen bilgiye göre örgüt liderinin firari olduğu çete, tüm bu yöntemlerle 100 milyon liraya yakın vurgun yaptı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda, 8 tabanca, 10 tüfek, 1456 fişek, 2 çelik kasa, 157 tapu belgesi, 42 çek ve senet türü belge, 115 boş imzalı belge, 1 adet taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, 3 araç ruhsatı, 20 adet mağdurlara ait olabileceği değerlendirilen araç anahtarı, 1 adet dosya müştekisi tarafından imzalanmış boş kağıt, 16 dijital materyal, 14 kriminal kayıtların olduğu ajanda, 6 klasör suça konu belge ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında ele geçirilenler ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

İstanbul\'da Tefecilik Operasyonu: 14 Gözaltı
Kaynak: DHA

Operasyon, İstanbul, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Tefecilik Operasyonu: 14 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:46 Adana’da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti Adana'da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
14:57 FETÖ elebaşı Gülen’in cenazesi Pensilvanya’da St. Luke’s Hastanesinde tutuluyor FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da St. Luke's Hastanesinde tutuluyor
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
08:10 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
08:00 Mourinho’dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz
07:43 Samsunspor Başkanı Yıldırım’dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın
04:28 Beyoğlu’nda kahreden olay Anne ve bebeği evde ölü bulundu Beyoğlu'nda kahreden olay! Anne ve bebeği evde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 18:42:04. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Tefecilik Operasyonu: 14 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.