İstanbul'daki Deprem: 101 Bin Vatandaş Barındırıldı - Son Dakika
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İstanbul'daki Deprem: 101 Bin Vatandaş Barındırıldı

İstanbul\'daki Deprem: 101 Bin Vatandaş Barındırıldı

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 101 bin vatandaş barındırıldı.

24.04.2025 20:59
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İSTANBUL'da dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Barınma ile ilgili olarak. 27 lojistik depo ve 54 cep depomuz halen aktif. İstanbul'da dün gece barınma talebi olan 50 bin vatandaşımız camilerimizde, 50 bin vatandaşımız da okul, yurt ve sosyal tesislerde barındırılmıştır. Yani 101 bin vatandaşımızın dün gece itibariyle barınma ihtiyacını karşılamıştık. Dün gece olduğu gibi, bugün de talepleri olması halinde vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz" dedi.

Silivri açıklarında dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Dün Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremden sonra sayın bakanlarımızla, buradaki arkadaşlarımıza sürekli olarak sizleri bilgilendirdik. Bilgilendirmeye de devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere 6,2 büyüklüğündeki deprem başta İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya ve Balıkesir illerimizde hissedilmişti. Şu ana kadar en büyüğü 5,9 olmak üzere 4.0 ve üzeri 8 artçı deprem kaydedildi. AFAD Deprem Bilim Kurulumuzun yaptığı değerlendirmeye göre, bu artçıların 7'si depremden sonraki ilk 4 saatte kaydedildi. son 12 saatlik dilimde ise 4.0'ın üzerinde herhangi bir artçı sarsıntı meydana gelmedi. Özellikle son 16 saat değerlendirildiğinde. artçı sarsıntılarının net bir biçimde azalma eğiliminde olduğunu görüyoruz. AFAD Deprem Bilim Kurulumuz da ikinci basın açıklamasını birazdan kamuoyuyla paylaşacak. Detayları orada görülecek" dedi.

'112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ'NE 16 BİN 793 ÇAĞRI GELDİ'

Bakan Yerlikaya, "Depremden dakikalar sonra devreye aldığımız Türkiye Afet Müdahale Planı, tüm afet çalışma gruplarının, temsilcilerinin büyük bir gayreti, titizliğiyle sürdürülüyor. Bugün öğlen yaptığımız basın açıklamamızda da ifade ettiğim gibi, saha taramaları ve 112 acil çağrı merkezimize gelen ihbarlar değerlendirilmeye devam ediyor. 112 acil çağrı merkezimize şu ana kadar 16 bin 793 çağrı geldi. Bunlardan 997'si depremle ilgili acil yardım talebiydi. Şunu ifade etmeliyim, gelen çağrılarda büyük azalma var. Marmara Bölgesi'ndeki çalışmalara destek vermek üzere başta İstanbul olmak üzere 20 il AFAD Müdürlüğümüzden 650 personel ve 148 araç görevlendirilmesi yapılmıştır. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız ile sivil toplum kuruluşlarımız birlikte, toplam 903 araç ve 11 bin 481 personelimiz de halen burada ve görevlerinin başında" dedi.

'101 BİN VATANDAŞIMIZIN DÜN GECE BARINMA İHTİYACINI KARŞILADIK'

Bakan Yerlikaya, "Barınma ile ilgili olarak. 27 lojistik depo ve 54 cep depomuz halen aktif. İstanbul'da dün gece barınma talebi olan 50 bin vatandaşımız camilerimizde, 50 bin vatandaşımız da okul, yurt ve sosyal tesislerde barındırılmıştır. Yani 101 bin vatandaşımızın dün gece itibariyle barınma ihtiyacını karşılamıştık. Dün gece olduğu gibi, bugün de talepleri olması halinde vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Jandarma ve emniyetimizle az önceki yapmış olduğumuz değerlendirme toplantısında, saat 18.00'da onların yapmış olduğu saha tespitlerinde şunu görüyoruz. Gerek acil toplanma alanlarında, gerekse parklarda bulunan vatandaşlarımızın sayısı düne göre büyük oranda azaldı. Yine beslenme çalışma grubu başkanı İstanbul Kızılay, ondan da az önce sunumunu aldık. 41 belediye ve sivil toplum kuruluşlarından 36 ikram çadırı, 99 ikram aracı olmak üzere toplam 302 araç ve bin 508 personel ve gönüllü görev yapıyor. İstanbul Kızılay başkanlığımızın koordinasyonunda görev yapıyorlar. Burada büyükşehir, 39 ilçe belediyesi ve STK'larımız, gönüllü olan STK'larımız tüm bu noktadaki kamu kurum ve kuruluşlarımızın her biri Kızılay'ın koordinasyonunda vatandaşlarımızın teveccühünü, takdirini kazanan hizmet yaptılar. Aynı şekilde bu gece de devam ediyorlar. Dolayısıyla 348 noktada dağıtım noktasında ikramlarımız devam edecek" dedi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'daki Deprem: 101 Bin Vatandaş Barındırıldı - Son Dakika

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