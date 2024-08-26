İstanbul Fatih'te 'Gazze'yi Unutma' Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
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İstanbul Fatih'te 'Gazze'yi Unutma' Yürüyüşü Düzenlendi

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İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde, İstanbul Fatih'te 'Gazze'yi Unutma' yürüyüşü düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı büyük yürüyüşte, İsrail'in saldırılarına tepki gösterildi, Filistin'e destek mesajı verildi.

26.08.2024 12:39
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İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde, İstanbul Fatih'te 'Gazze'yi Unutma' yürüyüşü düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı büyük yürüyüşte, İsrail'in saldırılarına tepki gösterildi, Filistin'e destek mesajı verildi.

Eylemde katılımcılar, Fatih Camii önünden Edirnekapı'ya kadar yürüdü. Binlerce kişi yürüyüş boyunca 'Katil İsrail Filistin'den defol', 'Katil İsrail iş birlikçi ABD', 'Nehirden denize özgür Filistin', 'Gazze halkı yalnız değildir' sloganları attı, tekbirler getirdi. Yürüyüşe, çevredeki vatandaşlar da destek verdi. Yürüyüş, Edirnekapı'da sona erdi.

"İSRAİL ULUSLARARASI ANLAŞMALARA UYMUYOR"

Yürüyüşün varış noktasında Kur'an-ı Kerim okundu. Tilavetin ardından, Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür konuşma yaptı. İsrail'in Gazze'ye ulaşılamayacağı yönünde medya aracılığıyla oluşturmaya çalıştığı algının yalan olduğunu söyleyen Songür, Gazze'ye gemilerle ulaşmanın mümkün olduğunu belirtti. Songür, Gazze'ye gitmek için hazırladıkları Özgürlük Filosu'nun çeşitli engellemelere maruz kaldığını söyledi.

İsrail'in uluslararası anlaşmalara uymadığının altını çizen Songür, "İsrail, insan hakları anlaşmalarına mı uyuyor? İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kınamalarına mı uyuyor? Birleşmiş Milletler gözlemcilerinin raporlarına mı uyuyor? İsrail, çocukları öldürürken, insanları açlıktan öldürürken, orada sivil, kadın, çoluk çocuk ayırt etmeksizin kocaman bombalarla bütün şehri dümdüz etmişken hangi anlaşmaya uydu?" dedi.

"FİLİSTİN DEMEK, BOYUN EĞMEYEN BİR DURUŞ DEMEKTİR"

Eğitimci Yazar Cemal Yılmaz ise "Gazze demek, Filistin demek, boyun eğmeyen bir duruş demektir. Zalimler, Gazze'ye bomba yağdırıyor. İbadethane, hastane, okul demeden hepsini yıkıyorlar. Ama Gazzeli müminler dimdik ayaktalar. Geri adım atmıyorlar, vazgeçmiyorlar, Gazze'yi terk etmiyorlar" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Özgürlük Filosu Üyesi Suheyb Ferhat da "Buradan bütün kardeşlerime sesleniyorum. Bu yürüyüşün ardından da, Filistin davasını asla unutmayın. Aklınızdan ve kalbinizden asla çıkarmayın. Bugün buradan gittikten sonra da Filistin davası için bir şeyler yapın" dedi.

Eylem, yapılan konuşmaların ardından sona erdi.

İstanbul Fatih\'te \'Gazze\'yi Unutma\' Yürüyüşü Düzenlendi
Kaynak: DHA

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