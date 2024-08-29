İstanbul'da metrobüs kazası! 3'ü ağır 10 yaralı - Son Dakika
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İstanbul'da metrobüs kazası! 3'ü ağır 10 yaralı

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İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 10 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

29.08.2024 09:02
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İstanbul'da Sefaköy metrobüs durağı yakınlarında metrobüs kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanırken yaralıların olduğu bildirildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 3'ü ağır 10 kişi yaralandı, seferlerde aksamalar var.

SEFERLERDE AKSAMA VAR

Kazada metrobüsteki bazı yolcuların yaralandığı bildirildi. Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamıyor.

Ayrıntılar geliyor...

İstanbul\'da metrobüs kazası! 3\'ü ağır 10 yaralı

Küçükçekmece, İstanbul, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da metrobüs kazası! 3'ü ağır 10 yaralı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

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  • Ayhan murat Acet: Şaşırdık mı ? Asla 8 11 Yanıtla
  • Saffet Dopaç: kula belâ gelmez hak yazmadıkça hak belâ yazmaz kul azmadıkça 9 4 Yanıtla
  • ferhat eser: şoför sarhoşmuymuş 1 3 Yanıtla

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SON DAKİKA: İstanbul'da metrobüs kazası! 3'ü ağır 10 yaralı - Son Dakika
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