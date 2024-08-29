İstanbul\'da metrobüs kazası! 3\'ü ağır 10 yaralı

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İstanbul'da Sefaköy metrobüs durağı yakınlarında metrobüs kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanırken yaralıların olduğu bildirildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 3'ü ağır 10 kişi yaralandı, seferlerde aksamalar var.

SEFERLERDE AKSAMA VAR

Kazada metrobüsteki bazı yolcuların yaralandığı bildirildi. Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamıyor.

Ayrıntılar geliyor...