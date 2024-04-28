Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu Rekor Katılımla Gerçekleşti - Son Dakika
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Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu Rekor Katılımla Gerçekleşti

Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu Rekor Katılımla Gerçekleşti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu, rekor bir katılımla yapıldı. Erkeklerde Faslı atlet Hicham Amghar, kadınlarda ise Kenyalı atlet Sheila Chelangat birinci oldu. Yarışta ayrıca Türkiye yarı maraton şampiyonları da belirlendi. Toplamda 10.129 yarışçının katıldığı maratonda toplamda 8 milyon liralık ödül dağıtıldı.

28.04.2024 22:43  Güncelleme: 23:59
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu, rekor bir katılımla yapıldı. Tarihi Yarımada parkurunda yağmurlu havaya rağmen 10.129 yarışçının katıldığı yarı maratonu erkeklerde Faslı atlet Hicham Amghar, kadınlarda ise Kenyalı atlet Sheila Chelangat kazandı.

Erkeklerin kazananı Hicham Amghar, geçtiğimiz yıl ikinci tamamladığı Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu'nda aradığı zafere bu yıl ulaştı. Kadınlardaki en hızlı atlet olmayı başaran Sheila Chelangat, kariyerinin en iyi yarı maraton derecesini koştu.

İstanbul Yarı Maratonu şampiyonları 15'er bin dolarlık ödülün de sahibi oldu.

GÜMÜŞLER VE BRONZLARA ETİYOPYALI DAMGASI

Dünyanın 11, Avrupa'nın ise 4 Gold Label kategorisi içinde yer alan ve "En Hızlı Yarı" sloganıyla koşulan yarışta erkeklerde ikinciliği 59: 55'lik derecesiyle Etiyopyalı Dinkalem Ayele, üçüncülüğü de 1: 00: 03'le Etiyopyalı Gemechu Bute aldı. Kadınlarda ikinciliği 1: 07: 14'lük derece tutturan Kenyalı Miriam Chebet, üçüncülüğü ise 1: 08: 17 ile koşan Etiyopyalı Zewditu Aderaw elde etti.

Erkekler kategorisindeki yarışa Virjin Adaları'ndan katılan Eduardo Terrance Garcia, 1: 03: 53'lük derecesiyle ülke rekorunu da elde etti.

REKORLUK MARATONUN STARTINI BİRLİKTE VERDİLER

Geçen sene 10K ve 21K'da toplam 8.786 kişinin koştuğu Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu, bu yıl yüzde 15'lik artışla 10.129 yarışçıya ev sahipliği yaptı. Yağmurlu havaya rağmen büyük ilgi gören yarı maraton hem büyük bir sportif rekabete hem de çok renkli görüntülere sahne oldu.

Yarı maratoncular sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Yenikapı'ya geldi. 10K için saat 08.00'de, 21K içinse 09.15'te start verildi.

Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu'nda İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Avrupa Birliği Büyükelçisi ve AB Türkiye Delegasyon Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ve İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay yerlerini aldı. Meyer-Laundrut ayrıca 21K koşusuna da katıldı ve yarışı tamamladı.

68 ELİT ATLET TARİHİ TURLADI!

68 elit atletin birincilik için yarıştığı maraton koşusu Yenikapı'dan başladıktan sonra Sarayburnu-Sirkeci- Eminönü sahil hattını izledi. Galata Köprüsü'nü geçen atletler Karaköy'den "U" dönüşü alarak Cibali istikametine yöneldi. Haliç Köprüsü'ne varmadan Balat'tan da "U" dönüşü yapan atletler, bu kez sahil hattını ters istikamette katetti. Tarihi Yarımada'yı turlayan yarı maraton, başladığı yer olan Yenikapı'da 19. kez son buldu.

TÜRKİYE YARI MARATON ŞAMPİYONLARI DA BELLİ OLDU

Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu'nda aynı zamanda Türkiye yarı maraton şampiyonları da belirlendi. Erkeklerde 1: 02: 44'lük derecesiyle Ali Kaya, kadınlardaysa 1: 13: 34'lük derecesiyle Özlem Kaya ipi göğüslemeyi başaran atletler oldu.

16 YAŞ İLK KEZ MARATON KOŞTU

Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu, bir ilke daha sahne oldu. Türkiye'de ilk kez 16 yaş gençler de yarı maraton koştu.

8 MİLYON LİRALIK ÖDÜL DAĞITILDI

Elit atletlerde birincilerin 15'er bin dolar ödül aldığı Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu'nda yaklaşık 8 milyon liralık ödül dağıtıldı. Aynı zamanda Türkiye Yarı Maraton Şampiyonluğu için de koşan Türk atletlerde birincilere 200'er bin lira ödül verildi. Elit atletlerde ilk 8, Türk atletlerdeyse ilk 5'e giren tüm atletler para ödülüne hak kazandı. Ayrıca, Yarı Maraton'da 21K koşusunda ilk 5'e giren kadın ve erkek Türk sporculara Türkiye İş Bankası toplam 200.000 TL ödül verdi.

Etkinlik alanına kurulan sahnede gerçekleştirilen DJ ve dans gösterileri katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

ELİT ATLETLERDE İLK 10 SIRALAMASI

Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu'nda 21K kategorisindeki ilk 10 sıralamaları şu şekilde oluştu:

Erkekler Kategorisi

1- Hicham Amghar – Fas – 59: 47

2- Dinkalem Ayele – Etiyopya – 59: 55

3- Gemechu Bute – Etiyopya – 1: 00: 03

4- Antony Kimtai – Kenya – 1: 00: 16

5- Benard Biwott – Kenya – 1: 00: 18

6- Solomon Kipchoge – Kenya – 1: 00: 19

7- Mathew Samperu – Kenya – 1: 00: 27

8- Cameron Levins – Kanada – 1: 00: 38

9- James Kipkogei Kipkoech – Kenya – 1: 00: 43

10- Edward Zakayo Pingua – Kenya – 1: 01: 08

Kadınlar Kategorisi

1- Sheila Chelangat – Kenya – 1: 06: 47

2- Miriam Chebet – Kenya – 1: 07: 14

3- Zewditu Aderaw – Etiyopya – 1: 08: 17

4- Betelihem Afenigus – Etiyopya – 1: 08: 33

5- Ftaw Zeray – Etiyopya – 1: 08: 39

6- Betty Chepkemoi Kibet – Kenya – 1: 08: 39

7- Gladys Chepkurui – Kenya – 1: 08: 50

8- Aberash Shilima – Etiyopya – 1: 08: 52

9- Ruth Jebet – Bahreyn – 1: 09: 10

10- Meseret Dinke – Etiyopya – 1: 09: 53

TÜRK ATLETLER KATEGORİSİNDE İLK 3

Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu'nda 21K kategorisindeki Türk atletler arasındaki ilk 3 sıralaması da şu şekilde oldu:

Erkekler Kategorisi

1- Ali Kaya – 1: 02: 44

2- Ramazan Özdemir – 1: 03: 48

3- Hüseyin Can – 1: 05: 11

Kadınlar Kategorisi

1- Özlem Kaya – 1: 13: 34

2- Remziye Erman – 1: 20: 51

3- Dilan Atak – 1: 23: 41

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu Rekor Katılımla Gerçekleşti - Son Dakika

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