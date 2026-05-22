CHP'de kritik karar: Özel MYK'yı topladı, genel merkez nöbette

22.05.2026 02:06  Güncelleme: 02:47
Mahkeme, CHP'nin 38. Kurultayı'nı iptal ederek Kılıçdaroğlu yönetimini göreve iade etti. Özel tüm programlarını iptal edip MYK'yı olağanüstü topladı; vatandaşlar genel merkeze akın etti, muhalefet dayanışma mesajları yayımladı.

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptal edilerek Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin göreve iade edilmesi kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde olağanüstü hareketlilik yaşanırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel tüm programlarını iptal ederek MYK'yı olağanüstü topladı. Vatandaşlar genel merkeze akın etti, muhalefet partileri peş peşe dayanışma mesajları yayımladı. CHP Genel Merkezi'nde nöbete geçildi.

CHP Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararının CHP Genel Merkezi'nde olağanüstü hareketlilik yaşandı. İstinafın iptal kararı, saat 17.15 sıralarında Genel Merkeze ulaştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi'nin kararına göre, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayında göreve gelen MYK ve PM, tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Bunu takiben gerçekleşen 21 ve 22'nci Olağanüstü Kurultaylar ile 39'uncu Olağan Kurultay da iptal edildi. Ayrıca İstanbul İl Kongresi'ne yönelik iptal de mahkeme kararında yer aldı. Kararda 38'inci Olağan Kurultay öncesi görev yapan CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin görevlerine aynen devamına hükmedildi.

İstanbul il Kongresi'nin iptaliyle de kayyum Gürsel Tekin görevden alındı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gülsüm Hale Özcömert Coşkun görevlendirildi.

VATANDAŞLAR "ACİL" GENEL MERKEZE ÇAĞRILDI

Kararın Genel Merkeze ulaşmasının ardından ilk çağrı CHP Ankara İl Başkanlığı'ndan geldi. Acil başlığıyla yapılan çağrıda vatandaşlar Genel Merkez önüne davet edildi. Davette; "Omuz omuza, tek yürek; demokrasiye, dayanışmaya ve halkın iradesine sahip çıkmak için herkesi Genel Merkezimize davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı. Edinilen bilgiye göre, CHP üyeleri Genel Merkez tarafından gönderilen mesajla partiye davet edildi.

MYK OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gün içinde yaptığı olağn MYK toplantısının ardından karardan sonra A takımını olağanüstü olarak yeniden toplantıya çağırdı. Olağanüstü MYK kararının verilmesiyle birlikte genel başkan yardımcıları genel merkeze gelmeye başladı.

Genel Başkan Yardımcılarının yanı sıra milletvekilleri, PM üyeleri, çevre illerin il başkanları, gençlik kolları, kadın kolları başkanları ile belediye başkanları da CHP Genel Merkezi'ne geldi.

ÖZEL'İN TÜM PROGRAMLARI İPTAL EDİLDİ

Özel'in yarın İstanbul'da katılacağı metro açılış programı ve cumartesi günü Gümüşhane'de gerçekleştireceği miting, kararın ardından iptal edildi.

Genel Merkez önüne bir kamyon kasasında akordiyon polis bariyeri getirildi. Üzerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraflarının yer aldığı, "Millet iradesine sahip çıkıyor" yazılı miting otobüsü, Genel Merkez bahçesine getirildi. Otobüs, kapıya paralel şekilde barikat olarak yerleştirildi.

ÖZEL: "BEN SİZE İKTİDARA GÜL BAHÇESİNDEN GEÇEREK GİTMEYI VADETMİYORUM"

Genel Başkan Özgür Özel'den ilk açıklama, saat 19.10'da geldi. CHP Lideri Özel, sosyal medya hesabından 39'uncu Olağan Kurultay'da yaptığı konuşmasının videosunu paylaştı. Özel paylaşıma; "Ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vadetmiyorum. Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vadediyorum. Ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vadediyorum" notunu düştü.

VATANDAŞLAR SLOGAN ATTI

Çağrılar sonrası CHP Genel Merkezi'ne vatandaşlar toplandı. Toplanan kalabalık gece boyunca tepkisini sloganlarla gösterdi. Kalabalık; "AKP'nin umudu Kılıçdaroğlu", "Darbeci Tayyip, işbirlikçi Kemal", "Kayyum Kemal" sloganları attı. Ayrıca; "Cumhurbaşkanı İmamoğlu", "Özgür Başkan, özgür Türkiye", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep berber ya hiçbirimiz", "Hak, hukuk, adalet", "Faşizme karşı omuz omuza" gece boyunca tekrarlanan sloganlar oldu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama ise saat 19.20'de geldi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "38'inci Olağan Kurultayımız ile ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır. Bu süreci keşkelerle değil ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akılla yönetmek zorundayız. Bu kapsamda süreci önceki dönem genel başkanlarımızla, PM üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve iş birliği içinde yürüteceğiz. Hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz. Herkesi sükünete ve ortak akla davet ediyorum" ifadeleri yer aldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN EVİ ÖNÜNDE AÇIKLAMALAR

Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki evi önünde açıklamalar yapıldı. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, "Bu kararı tüm partilerin suhuletle karşılaması gerekli. Yargının kararıyla birlikte tekrar göreve dönen Kılıçdaroğlu, hepimizin üzerinde emeği olan kişidir, 13 yıllık genel başkanımızdır. Dolayısıyla onun söylediği gibi hep beraber kucaklaşarak, birbirimizle kenetlenerek iktidar yürüşümüze devam edeceğiz. Tüm Türkiye'de herkesin bilmesi gereken bir şey var ki CHP Türkiye'deki sorunlara siyaset üretecek daha fazla siyaset üreten bir parti olacak. Partimiz için hayırlı olsun, bu sürecin içerisinden güçlenerek çıkacağız. Vatandaşlarımızın partilerimizin Kılıçdaroğlu'na güvenmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

Polat'ın ardından Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ile Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de açıklama yaptı. Çelik, Kılıçdaroğlu'nun Özel'i arayacağını söyledi.

KILIÇDAROĞLU'NUN FOTOĞRAFI DUVARDAN İNDİRİLDİ

Genel Merkez önündeki yurttaşlar AK Parti'ye yakın medya kuruluşları çalışanlarına tepki gösterdi. Genel Merkez içinde bekleyen partililer ise CHP Genel Merkezi'nin girişinde önceki genel başkanların fotoğraflarının yer aldığı bölümde bulunan Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını indirmeye çalıştı. Genel Merkez personeli vatandaşları engelledi. Vatandaşlar bir süre sonra duvara bir nesne fırlatarak fotoğrafı çerçevesiyle birlikte yere düşürdü. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı vatandaşlar tarafından parçalandı.

Özgür Özel'in fotoğrafının yer aldığı pankart, Genel Merkez binasına asıldı. Vatandaşlar alkış ve sloganlarla karşılık verdi.

Programları dolayısıyla Londra'da olan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'tan ilk açıklama saat 20.11'de geldi. Yavaş bir iki ay içinde kongreye gidilmesi çağrısı yaptı.

MUHALEFET LİDERLERİ KARARA TEPKİ GÖSTERİ, KURULLARINI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

Kararın ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun yanı sıra; TİP, TKP, DEM Parti, KESK, İHD, DİSK, TMMOB ve Ankara Barosu, karara yazılı açıklamalarla tepki gösterdi.

Ayrıca Anahtar Parti başkanlık divanını olağanüstü topladı. DEM Parti yarın için olağanüstü MYK kararı aldı. İYİ Parti ve Zafer Partisi yarın başkanlık divanını toplayacağını açıkladı.

DEM Parti Eş Genel başkanları Bakırhan ve Hatimoğulları, CHP Lideri Özel'i arayarak dayanışma duygularını iletti.

Önceki Genel Başkanlardan Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ivedilikle kurultaya gidilmesi gerektiğini söyledi.

MUHALEFET PARTİLERİNDEN DESTEK ZİYARETLERİ

Emek Partisi (EMEP) CHP Genel Merkezi önüne kırlangıç bayraklarıyla geldi. Genel merkez önünde bekleyen vatandaşlar, EMEP'lileri "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganıyla karşıladı. Halkevleri, Halkın Kurtuluş Partisi ve Emekçi Hareket Partisi de desteğe gelenler arasındaydı.

EMEP, Genel Başkan Özel ile ilk görüşen parti oldu. Sol Parti Genel Başkanı Önder İşleyen ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da CHP Genel Merkezi'ne ziyarette bulunarak Özel ile görüştü. Yarın gün boyunca muhalefet partileri genel merkeze gelerek dayanışma duygularını paylaşacak.

GENEL MERKEZ NÖBETİ

Özel'in başkanlık ettiği olağanüstü MYK toplantısı saat 22.00 itibarıyla sona erdi, toplantı yaklaşık beş saat sürdü. Özel, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. Ardından Genel Merkez bahçesinde toplanan vatandaşlara otobüs üzerinden hitap etti. Özel'e otobüs üstünde eşlik edenler arasında önceki Genel Başkanlardan Murat Karayalçın ve önceki genel sekreterlerden Önder Sav da vardı. Basın toplantısında genel merkezden ayrılmayacaklarını söyleyen Özel, karara ilişkin itirazı Yargıtay'a yaptıklarını açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını belirten Özel, telefona yanıt vermediğini de söyledi. Otobüs üstünden vatandaşlara, "Yarın mücadele için, direniş için, tarihe geçmek için çağrıldığınızda gelmeye hazır mısınız? Meydanları bırakmamaya hazır mısınız? Meydandan anlamazlarsa, yürüyüşe geçmeye hazır mısınız" diye seslendi.

CHP'nin butlan nöbeti Genel Merkez'de devam ediyor. Özel yönetimi ve yaklaşık 20 milletvekili gece boyunca genel merkezi terk etmeyecek. Parti Meclisi üyeleri de yarın Genel Merkeze çağrılırken, yarın sabah saat 10.00'da Özel'in milletvekilleri ile toplantı yapacağı ifade edildi.

Kaynak: ANKA

