İYİ Parti Yerel Seçimlerde 31 Yerde Kazandı

İYİ Parti dün yapılan yerel seçimlerde 1 il, 23 ilçe ve 7 belde olmak üzere 31 yerde seçim kazandı. Ülke genelinde 3,77 oy alan İYİ Parti, seçimlerde altıncı parti oldu.
İYİ Parti dün yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre 1 il, 23 ilçe ve 3 belde belediyesi kazandı. İYİ Parti, Türkiye genelinde 1 milyon 734 bin 406 seçmenin oyunu aldı, partinin oy oranı yüzde 3,77 oldu. Bu sonuçla İYİ Parti seçimi 6. parti olarak tamamladı.
İYİ Parti, Nevşehir Belediyesi'ni yüzde 52,02 ile kazandı. Diğer yandan İYİ Parti en iddialı olduğu Ordu'da seçimi kaybetti. İYİ Parti'nin adayı Enver Yılmaz burada yüzde 36,53 oy alırken AKP'nin adayı Mehmet Hilmi Güler yüzde 40,07 ile yeniden belediye başkanı oldu.
Ayrıca İYİ Parti seçimlerde kazandığı ilçeler ve aldığı oy oranları şöyle:
Afyonkarahisar Çay İlçesi; yüzde 29.53
Balıkesir İvrindi İlçesi; yüzde 49.32
Bilecik Osmaneli İlçesi; yüzde 41.52
Bursa Karacabey İlçesi; yüzde 35.14
Bursa Yenişehir İlçesi; 33.91
Çanakkale Lapseki İlçesi; 56.66
Edirne Uzunköprü İlçesi; yüzde 33.22
Erzurum Horasan İlçesi; yüzde 32.12
Giresun Tirebolu İlçesi; yüzde 38.34
Isparta Yalvaç İlçesi; yüzde 35.77
Isparta Gelendost İlçesi; yüzde 56.98
Mersin Mut İlçesi; yüzde 48.54
Mersin Çamlıyayla İlçesi; yüzde 47.52
Kayseri Tomarza İlçesi; yüzde 54.61
Konya Ahırlı İlçesi; yüzde 49.71
Kahramanmaraş Çağlayancerit İlçesi; yüzde 37.31
Ordu Korgan İlçesi; yüzde 37.36
Sakarya Ferizli ilçesi; yüzde 43.92
Samsun Yakakent İlçesi; yüzde 50.43
Sivas Koyulhisar İlçesi; yüzde 47.78
Trabzon Yomra İlçesi; yüzde 48.1
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