İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak'ta 19 Mayıs törenlerle kutlandı - Son Dakika
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İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak'ta 19 Mayıs törenlerle kutlandı

İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak\'ta 19 Mayıs törenlerle kutlandı

İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, törenlerle kutlandı.

19.05.2024 13:18
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İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, törenlerle kutlandı.

İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, öğrencilerle birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Eskici, 19 Mayıs'ın istikbal ruhunun kıvılcım aldığı gün olduğunu belirterek, "Bugün üzerinde barış, huzur ve güven içerisinde yaşadığımız Türkiye'nin inşasında ilk tuğlanın konulduğu gündür." dedi.

Eskici, gençlerin bayramını kutlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitleri minnet ve rahmetle yad etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın mesajının okunduğu törende öğrenciler "19 Mayıs" adlı şiiri, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni, Gençliğin Ata'ya Cevabı'nı seslendirdi.

Halk oyunları ve farklı dallarda spor gösterileri sunuldu.

Törenin sonunda Atatürk posteri ve Türk bayrağı açıldı, üzerinde Atatürk'ün resminin olduğu balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Kutlamaya İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, diğer parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Askeri öğrencilerden halk oyunları gösterisi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde düzenlenen kutlama programında, Milli Savunma Üniversitesi Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu Halk Oyunları Takımı, gösteri sundu.

Türkiye 20. Üniversiteler Halk Oyunları Klasman Ligi'ne katılan ve yarışma sonucunda Artistik dalda 16 üniversite arasında Türkiye ikincisi olan takımın zeybek gösterisi ilgiyle izlendi.

Aydın

Aydın'da valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Törenin ardından öğrenciler kortej eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk Spor Salonu'na kadar yürüdü.

Burada günün önemine ilişkin konuşmanın ardından, 19 Mayıs dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Vali Yakup Canbolat tarafından hediyeler verildi.

Daha sonra farklı okullardan öğrenciler dans gösterisi yaptı.

Protokol üyeleri programdan sonra spor salonu dışına kurulan stantları gezdi.

Törene, AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yiğit Menderes de katıldı.

Manisa

Manisa Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunuldu.

Lise öğrencilerinin Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni ve Gençliğin Ata'ya Cevabı'nı okuduğu etkinlikte, halk oyunu ve spor gösterileri yapıldı.

Törene, Vali Enver Ünlü, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç ve protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Denizli

Denizli'de valilik yanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşünde 105 metre uzunluğunda Türk bayrağı, gençlerin ellerinde taşındı.

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki törende konuşmalar yapıldı, halk oyunu ve çeşitli spor gösterileri sunuldu. Daha sonra, ay yıldızlı 105 balon gökyüzüne bırakıldı.

Törene Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP Denizli milletvekilleri Gülizar Biçer Karaca ile Şeref Arpacı, Saadet Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, askeri erkan, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Uşak

Kentte 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürü Hacı Tevfik Özdemir tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Özdemir'in günün anlamına ilişkin konuşmasının ardından öğrenciler şiir okudu, spor gösterileri yapıldı.

Daha sonra 105 kişinin katılımıyla halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi, çeşitli branşlarda yapılan yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Törene, Uşak Valisi Turan Ergün, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ile Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak'ta 19 Mayıs törenlerle kutlandı - Son Dakika

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