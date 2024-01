Güncel

HABER: SULTAN EYLEM KELEŞ – KAMERA: KERİM UĞUR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, CHP Karşıyaka İlçe Örgütü'nü ziyaret etti. Tugay, "Önümüzde yerel seçim var, bu yerel seçimde benim inandığım şey Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'de büyükşehirde bugüne kadar aldığı en yüksek oyu alacak. Ben aday adaylığı döneminde bir sürü yere konuk oldum, bir sürü yerde karşılandım. İnsanlar onların koluna girecek, onlara yoldaşlık yapacak, inanacakları bir lider bekliyorlar. Ben İzmir'in bu anlamda lideri olmayı gerçekten çok istiyorum. Yerel seçim sürecinde o liderliğe yükseleceğim ve o gurur duyacağım sonucu alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

CHP Parti Meclisi tarafından dün adaylığı açıklanan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, aday olduktan sonra ilk ziyaretini CHP Karşıyaka İlçe Örgütü'ne yaptı. Tugay'ı burada CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü ve Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Behice Yıldız İşçimenler Ünsal karşıladı.

İlçe ziyaretinde açıklamalarda bulunan Tugay, şöyle konuştu:

"BUGÜN TARİHİ BİR GÜN"

"Her birinizi ayrı ayrı sevgi ve saygıyla selamlıyorum ama her birinizi ayrı ayrı seviyorum, biliyorsunuz. Bu sıcak aile ortamını önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki günlerde de değişik vesilelerle yaşamaya devam edeceğimi biliyorum. Dolayısıyla bir yere gitmiyorum, yani sonuçta Büyükşehir Belediyesi olsa da biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesi'nin Karşıyaka'ya da bütün her yere de hizmeti var. İnşallah ben Karşıyaka'da, sizlerin çok memnun olacağı hizmetle, her zaman aranızda olacağım, sizlerle birlikte olacağım. Ama şu bir gerçek; bugün tarihi bir gün.

Yıllardır hep söylenir; Karşıyaka'dan pek çok Büyükşehir Belediye başkanı olmayı hak etmiş başkanlarımız vardı ama değişik nedenlerle bu olmadı. İlk defa bu gururu benim yaşıyor olmam benim de hayatımın en özel duygularından birisi, en özel, anlamlı günlerinden birisi. Şunu hep söylüyorum; ben Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün bir mensubu olmaktan her zaman çok büyük gurur duydum. Atatürk'ümüzün kurduğu, Kurtuluş Savaşı'yla başlayan o mücadeleden sonra siyasal örgütlenme olarak kurulmuş bir parti Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet kurulmadan önce kurulmuş, Cumhuriyet'i kuran parti aynı zamanda. O nedenle biz o duygularla, onun izinden hiçbir şekilde ayrılmadan bu mücadeleyi devam ettiriyoruz. Amacımız onun ilkeleri çerçevesinde bu ülkede çağdaşlığı, demokrasiyi, refahı sağlamak, laiklikten asla vazgeçmemek, medeni insan haklarından asla vazgeçmemek, kadınlarımıza hak ettiği değeri sonuna kadar göstermek ve bu ülkeyi geriye götürmek isteyen, karanlık noktalara çekmek isteyen insanlara karşı dimdik, aslanlar gibi durmak. Bu mücadeleyi sürekli veren, yüz yıldır veren bu örgütün bir mensubu olmak bir insanın hayatta sahip olabileceği en büyük payelerden birisi.

"CHP'NİN TÜRKİYE'DEKİ EN SAĞLAM KALESİ KARŞIYAKA'DIR"

Daha önceden de konuştuk, ben ilçe başkan yardımcısı olarak burada görevler yaptım, ilde görevler yaptım. Sizlerle beraber sokaklarda, mahallelerimizde çok koşturduk, çok çalışmalar yaptık. Hepsi değerliydi, hepsi özeldi ve bizim o günlerde elde ettiğimzi başarı her zaman Karşıyaka'nın Cumhuriyet Halk Partisi'nin gururu oldu. Ben tek başıma değildim, hep beraber yaptık bu mücadeleyi, yapmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'deki en sağlam kalesi Karşıyaka'dır. En sağlam kalesi Karşıyaka. Bu böyle devam edecek, kimse değiştiremeyecek. Çünkü burası Atatürkçülerin, Cumhuriyetçilerin, demokratların, aydın insanların kenti.

"ŞEHRİMİZİN ALTYAPI SORUNLARINI KÖKÜNDEN ÇÖZECEĞİZ"

Ben Karşıyaka'da geçen 5 yıl içerisinde Belediye Başkanı olarak yapmaya çalıştığım bazıları anlaşılan, bazıları hala anlaşılmamış bir sürü hizmeti büyükşehire taşıyacağım. Burada yaptığımız gibi küçücük, yeni doğan çocuklarımızdan ileri yaştaki insanlarımıza kadar ihtiyacı olan herkesin yanında olarak bir belediyecilik hizmeti yapacağız. Aynı zamanda şehrimizin altyapı sorunlarını söz veriyorum kökünden çözeceğiz. Şehrimizin toplu ulaşımla ilgili ihtiyaçları için gereken her şeyi yapacağım. Türkiye'nin yapay zekayı filan kullanan, en ileri teknolojisiyle çalışan bir büyükşehir belediyesi olacak, ayrıca Türkiye'ye de örnek olacak.

"GÜNDE 16 SAAT ÇALIŞMAK İÇİN HAZIRIM"

Ben bunu normalde vatanını, milletini seven, partisine bağlı bir insan olarak yapardım, elimden geleni yapıyorum ama şu anda çok daha fazla istekliyim. Normalde günde 12 saat çalışmak için hazırsam, şimdi günde 16 saat çalışmak için hazırım. Sizlerden bu konuda yardım istiyorum, destek istiyorum. Partimiz yenilendi, gençleşti, daha fazla kadının olduğu, daha fazla genç insanın olduğu bir kimliğe büründü. Genel Başkanımız Özgür Özel benim, -sizler şahitsiniz; Karşıyaka'da bir sürü söyleşide konuğumuz olmuştur- her zaman çok takdir ettiğim, çok beğendiğim bir parti büyüğümüzdür. Ama şu anda genel başkanlık konusunda çok ağır bir görev üstlendi. Hem de gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapacak, belki tek başına iktidar yapacak kararlılıkta çalışıyor. Bizler bulunduğumuz konumlarda onun bu çabasına onun bu mücadelesine, onun aslanlar gibi yaptığı bu kavgaya mutlaka destek olmalıyız. Her birimiz, örgüt olarak bulunduğumuz her konumda...

"CHP İZMİR'DE BUGÜNE KADAR ALDIĞI EN YÜKSEK OYU ALACAK"

Önümüzde yerel seçim var, bu yerel seçimde benim inandığım şey Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'de büyükşehirde bugüne kadar aldığı en yüksek oyu alacak. Ben bunun için, çok çalışacağımı bildiğim için kendime inanıyorum. Ama inanın kendim kadar –sizlerin şu anda hepinizin gözlerinde onu görüyorum- sizin inancınıza da inanıyorum, sizin mücadele azminize de inanıyorum ve bu azim -İşte aramızda Bergama'dan Ahmet muhtarım var mesela, görüyorum- İzmir'in her yerinde olacak. Ben aday adaylığı döneminde bir sürü yere konuk oldum, bir sürü yerde karşılandım. İnsanlar onların koluna girecek, onlara yoldaşlık yapacak, inanacakları bir lider bekliyorlar. Ben İzmir'in bu anlamda lideri olmayı gerçekten çok istiyorum. Yerel seçim sürecinde o liderliğe yükseleceğim ve o gurur duyacağım sonucu alacağımıza inanıyorum. O yüzden hepimizin gazası şimdiden mübarek olsun.

"KARŞIYAKA TARİHİNDE GÖRÜLMEMİŞ YEREL HİZMETİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Benim için bugünkü ikinci özellik olarak şu; ben de kendisini sürpriz olarak yaşadım. Genel Başkanımız sağ olsun çağırdı beni, 'Yıldız Hanım' dedi, Yıldız Ünsal. Karşıyaka'nın bir evladı, Karşıyaka'nın bir kızı, kadını. İşçimenler ailesinin üyesi. Karşıyaka'da hayatı boyunca çok fazla çaba içerisinde olmuş, pek çok özelliği, niteliği olan bir arkadaşımız. Onu kazanmamız hepimiz için gerçekten önemli, değerliydi. Ben kendisine bugün özellikle eşlik etmek istedim, onun burayı ziyaretinde yanında olmak istedim. Başarılı olacağına çok inanıyorum. Beni tanıyorsunuz, ben sizden ona güvenmenizi, onunla beraber çalışırken hiçbir tereddüt içerisinde olmamanızı, ona da çalışmalarında sonuna kadar destek olmanızı rica ediyorum, talep ediyorum. Bunu yapmalısınız, çünkü çok başarılı bir belediye başkanı olacak. Buna da çok inanıyorum. Ailemize, yuvamıza hoş geldiniz. Yıldız Başkanım Karşıyaka'da, ben Büyükşehir'de Karşıyaka'nın tarihinde görülmemiş, en güzel yerel hizmeti gerçekleştireceğiz"

"DAMARIMDAN SADECE YEŞİL KIRMIZI AKIYOR"

Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Behice Yıldız İşçimenler Ünsal da şöyle konuştu:

"İsmim Yıldız Ünsal. Dört nesil önce Karşıyaka'da doğmuş bir ailenin dördüncü kuşak bireyiyim. Buralıyım, bütün ailem buralı. 82 yaşındaki babam kendi dedesinin oturduğu evdeki apartmanda oturuyor, o kadar eski buralıyız. Karşıyaka'da olmak gerçekten bir ayrıcalık, zaten İzmirli olmak bir ayrıcalık. İzmir bütün Türkiye'nin en batı, en aydın, en güzel şehri, en güzel insanlarının olduğu yer. Bunu herkes söylüyor Türkiye'de biliyorsunuz. Bence Karşıyaka bütün İzmir'den de daha aydın, daha medeni bir yer. Sevgili Başkanımızın burada birçok hizmeti var. Amacım bu hizmetleri arttırmak, herkese ulaşmak ve Karşıyaka'yı Türkiye'de parmakla gösterilen, en medeni, en herkesin yaşamak isteyeceği bir yer yapmak. Tabii çok da nüfus artmasın değil mi yani? Bunu da istemeyiz. Başkanımız Büyükşehir Belediye Başkanı olması çok değerli ayrıca bana gerçekten çok destek veriyor. Benim için çok kıymetli bu; çünkü çıkış noktasının böyle kuvvetli bir başkanla birlikte olması, bana da arkamdan bu kadar büyük destek vermesi benim işlerimi çok kolaylaştırıyor.

Ben çok çalışkan bir insanım, hiç çalışmaktan falan yılmam, kolay kolay hiç pes etmem. Çok görevler aldım, hem Karşıyaka'da hem diğer sivil toplum kuruluşlarında. Hiç kimsenin yapmadığı şeyleri yaptım. 28 yaşındayken Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın ilk kadın yönetim kurulu üyesi oldum. Fakat bir tek sanayi odasının değil -Güler Sabancı'dan falan önce-, ilk kadın yönetim kurulu üyesi olan bir sanayi odasının üyesiyim. Bu gibi birçok yerde bulundum, birçok görevler aldım. Karşıyaka Kulübü'nde de yöneticilik yaptım. Zaten Karşıyaka'yı kuran 4 kişi benim dedemin babası. Dedem uzun süre başkanlık yaptı, babam eski divan başkanı. Karşıyaka'da basketbol oynadım uzun yıllar. Damarımdan sadece yeşil-kırmızı akıyor, çok emin değilim ama sadece kırmızı değil. Asla tek başıma yapabileceğim bir süreç değil bu, ekip olarak yapabileceğim bir şey.

Sevgili Levent Başkanım çok çok destek veriyor, zaten ilçenin desteği olmasa bu iş olmaz. Ama esas desteği sizler vereceksiniz. Ben her şeye hazırım, çok kolay ulaşabilirsiniz bana, her türlü çalışmayı beraber yapacağız, inanıyorum buna. Cumhuriyet Halk Partisi beni büyük bir onurla bu göreve aday gösterdi. Çok onurlandım, çok gururlandım. Tabii Başkan'ımızın da mutlaka payı vardır, öyle tahmin ediyorum. Allah utandırmasın. Kendime inanıyorum, sonra size inanıyorum. Hep beraber Karşıyaka'yı Türkiye'nin gözdesi yer yapacağız"