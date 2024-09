Başkan Tugay'dan İtfaiye Teşkilatına Destek Sözü

Güncel

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İtfaiye Haftası nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Büyük bir özveri ile çalışan itfaiye personeline teşekkür eden Başkan Tugay, "İzmir İtfaiyesi İzmir'in gururudur. Sizlerin sesini duyuyorum. İtfaiyeciliğin bir meslek sınıfı olması için elimden gelen gayreti göstereceğim. Personel sayısını artırarak, yeni araçlar alarak itfaiye teşkilatımızı güçlendireceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşun 310, teşkilatın belediyelere devredilişinin 101'inci yılı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene katıldı. Başkan Tugay'ı alana girişte Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın Çocuk Kulübü üyesi 5 yaşındaki Elfa Parlak ile Deniz Kalkan ve 7 yaşındaki Ozan Güngör çiçekle karşıladı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törene Başkan Tugay'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Altan İnanç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılarından Pınar Okyay, Şükran Nurlu, İtfaiye Dairesi Başkan Vekili Yaşar Korkmaz, CHP eski İzmir Milletvekili Atila Sertel ile itfaiye personeli katıldı.

"Elimden geleni yapacağım"

Törende konuşan Başkan Cemil Tugay, itfaiye personelinin büyük bir özveri ile çalıştığını belirterek, "Sizlerden gelen 'sesimiz olun' çağrısını duyuyorum. Taleplerinizin farkındayım. Size söz veriyorum. İtfaiyeciliğin bir meslek sınıfı olması için ben de elimden geleni yapacağım. Meclis'te bu konunun tekrar dile gelmesi için çaba göstereceğim. İtfaiye teşkilatımızın hepimizin yardımına koştuğu olaylara belediye başkanı olmadığım zaman da çokça şahit oldum. Ama şimdi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve itfaiye teşkilatının da yöneticisi olarak özellikle yaz aylarında yaşadığımız pek çok olayda ve yangında sizlerin nasıl cefakarca gece gündüz çalıştığınızı bir kez daha gözlemledim" diye konuştu.

"Şartları iyileştireceğiz"

İklim krizinin yanı sıra şehirleşmenin getirdiği problemler nedeniyle yangın, afet risklerinin arttığına dikkat çeken Başkan Tugay, "Yaşanacak sorunları hiçbir zaman sıfırlayamayacağız. O nedenle her zaman sizlere görev düşecek. 62 farklı istasyonda 250'den fazla araçla, 1173 memur ve işçi personelle, tüm İzmir'e hizmet ediyoruz. Önceliğimiz çalışma şartlarınızın iyileştirilmesi. Personel sayımızın artması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvuruda bulunduk; cevap bekliyoruz. Modern yeni araçların alımı için çalışmalara başladık. En az 50 yeni yangın söndürme aracıyla zorluk çektiğimiz birçok alanda daha etkili olacağız. Sivil toplum örgütleri, halkımız ve orman köylerimizde yangına erken müdahale, yangınların önlenmesi konularında ortak çalışmalar yapacağız. Bu çalışmaların sonunda her geçen yıl daha iyiye gittiğimiz bir yol yürümek zorundayız" diye konuştu.

"Sizleri yürekten kutluyorum"

Yangın riskini azaltmada kontrol ve önleme işaret eden Başkan Tugay, "Yangın çıktıktan sonra en hızlı şekilde söndürmek ve aynı zamanda sizlerin can güvenliğini sağlamak için gereğini yapmak zorundayız. Bu bilinçle çalışıyoruz. İzmir İtfaiyesi, İzmir'in gururu olan kurumlardan birisi. Bundan sonra da gururu olmaya devam edecek. Ben de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak her yerde sizlere duyduğum gururu ifade etmek istiyorum. Gösterdiğiniz emek, çaba, fedakarlıklar, 7 gün 24 saat sürekli göreve hazır olduğunuz, bu kutsal görevi yerine getirdiğiniz için her birinizi yürekten kutluyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İzmir'in can ve mal güvenliği bizim sorumluluğumuzda"

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkan Vekili Yaşar Korkmaz da itfaiye olarak gelişen teknolojiyi takip ettiklerini, ulusal ve uluslararası yenilikleri teşkilata kazandırdıklarını vurguladı. Acil durum ve afetlere daha hazır hale gelmenin önemine değinen Yaşar Korkmaz, "Bütün afetlerde var gücüyle en ön cephede çalışan itfaiyemiz, sadece İzmir halkı için değil, tüm Türkiye için gerekli bir kurumdur. 4,5 milyon nüfuslu şehrimizin can ve mal güvenliği bizim sorumluluğumuzda. Bu bilincin gerektirdiği ciddiyetle hareket ediyoruz" dedi.

"Destek olun meslek olalım"

Kentte yaz aylarında çıkan orman yangınlarının herkesi derinden yaraladığını söyleyen Korkmaz, "İtfaiyecilerimiz, canlarını ortaya koyarak büyük bir özveriyle çalışıyor. Tüm dünyada itfaiyecilik, saygın ve kutsal bir meslek olarak kabul edilirken, ülkemizde durum maalesef böyle değil. İtfaiyecilik meslek olarak tanınmamıştır. Yıpranma hakları verilmemiş ve mesai düzenlemeleri yapılmamıştır. Bu konu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetki alanında olup, yıllardır herhangi bir adım atılmamıştır. Sayın Başkanım; göreve başladığınız ilk günden beri, tüm yangınlarda yanımızda oldunuz. Şimdi ise sesinize ihtiyacımız var. Destek olun, itfaiyecilik meslek olsun. Bizler en basit ama en gerçek haliyle, mütevazi olunmayacak şekilde ateş savaşçılarıyız. Biz bir aileyiz, büyük bir aileyiz. Sevgili ailem, son yangınlarda bir kısa mesajla sevdiklerinizi bırakıp, görev yerine koştunuz. Hepinizle aynı ayrı gurur duyuyorum, teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yaşar Korkmaz, Başkan Tugay'a isim ve soy isminin yer aldığı itfaiye üniforması ile itfaiye aracı maketi hediye etti. Alanda eski itfaiyecileri temsilen tulumbacılar da yer aldı.