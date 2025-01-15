İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin Elazığ\'a yaptıracağı okul, yarım kaldı; yüklenici firma ve belediyeden açıklama

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ELAZIĞ'da, 24 Ocak 2020'deki depremde hasar gören ve yıkılan Atatürk Lisesi'nin yeniden inşası için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihalenin ardından yüklenici firma, zarara uğradıklarını belirterek sözleşmeyi feshedip, konuyu yargıya taşıdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise "23.08.2024 tarihinde firmaya ihtarname gönderilmiş ve fesih işlemleri başlatılmıştır" denildi.

Elazığ'da 24 Ocak 2020 depreminde hasar gören ve yıkılan Atatürk Lisesi'nin yeniden inşası için 2023 yılının mayıs ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale başlatıldı. 62 milyon lira bedelle ihale edilen 32 derslikli okul projesini üstlenen yüklenici firma, yaptığı imalatlara ve hak edişlere karşılık ödeme alamadıklarını ve zarara uğradıkları iddiasıyla, sözleşmeyi feshetti.

'FİRMALARIMIZA İHALE YASAĞI GETİRİLDİ'

Yüklenici firma olan Arin Yapı ve Zanew İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Demirci, firmalarına Kamu İhale Kurumu tarafından ihale yasağı getirildiğini ifade ederek, "2023 yılında mayıs ayında ihalesi yapılan Atatürk Lisesi inşaatı ihalesi, şirketimiz tarafından ihale yoluyla alınmıştır. Yaptığımız imalatlarda, yaptığımız hak edişlerde paramızı alamadık. Bununla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi İzbeton A.Ş. ile yaptığımız görüşmelerde şu an paralarının olmadığını ve seçim sonrası ödeme yapacaklarını söylediler. Bununla ilgili kış şartları da göz önünde bulundurarak, şantiyemizi kısmi olarak durdurduk ve seçim sonrası kendileriyle yapmış olduğumuz görüşmelerde, paralarının olmadığını ve ödeme yapamayacaklarını bildirdiler. Biz de bununla ilgili zaten daha önceden noter ihtarnamesi göndermiştik. Kendilerine alacaklarımızın ödenmesi ve gelecek yılla ilgili ödeme planlarının belirlenmesiyle ilgili bir yazı yazmıştım. Maalesef bununla da bir dönüş alamadığımız için tek taraflı biz bu sözleşmeyi feshettik. Buna dayanarak 8'inci ayın 15'inde kendileri de tek taraflı sözleşmeyi feshettiklerini bize ihtarname yoluyla bildirdiler ve bu esnada araya ara bulucu avukatların girmesi ve uzlaşılması için bir yol buldular. Biz maalesef ara bulucu uzlaşmasında anlaşamadık. Bununla ilgili olarak kendileri bizim içeride bulunan nakdi teminatlarımızı yakmaya çalıştılar. Bununla ilgili biz İzmir idari mahkemelerden yürütmeyi durdurma kararı aldık, teminatlarımızı yakmamaları için gereken önlemleri aldık ve kendilerine ilettik. Bununla ilgili olarak alacaklarımız ile ilgili başlattığımız icra takiplerine itiraz ettiler. Bununla ilgili biz bir mahkeme açtık ve şu an mahkemelerimiz devam ediyor. İlk mahkememiz 22 Ocak'ta başlayacak. Bununla ilgili bu süreç devam ederken, kendileri 8'inci ayın 1'i itibarıyla Kamu İhale Kurumu'ndan bize ihale yasağı aldırmışlardır. Burada firmalarımız mağdur durumdadır. Alacağımızı alamadığımız için mahkemeler devam ettiği ve sonuçlanmadığı halde böyle bir karar alınmasını kınıyoruz ve çok üzülüyoruz" dedi.

'YASAĞIN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTIK'

Haklarında verilen ihale yasağının iptali için dava açtıklarını belirten Demirci, "Bize 'Neden devam etmiyor, neden ilerlemiyor' diye soran olmuyor. Bu yüzden biz maalesef firmalar olarak şu anda Ankara İdare Mahkemesi'ne başvurduk. Bu Kamu İhale Kurumu bize vermiş olduğu ihale yasağının iptali için dava açtık ve süreç şu an devam ediyor. Beklemek üzereyiz. Bununla ilgili burada söylemek istediğim, bugüne kadar İzbeton A.Ş.'nin başarısız yönetiminin yapamadığı işleri üstümüze yıkıp, bizi suçluymuş gibi göstermeleridir. Gerçekten kınıyorum. Bugüne kadar hiç kimse, Elazığ bürokrasisi dahil bu okul için bir adım atmış değil ve buraya gelip de bir gün bizi arayıp, sormadılar. Neden bu okulun devam etmediğini ve neden halen bu inşaatın devam edeceği hakkında kimse bir gün arayıp sormadı ve bir gün de mağduriyetimiz için bize yardımcı olmadılar. Şu an biz firmalar olarak çok mağdur bir durumdayız. Şu an ihaleye giremiyoruz. Bizde çalışan bir sürü teknik kadrolarımız var. Bunların hepsi şu an oturuyorlar. İhale aşamasında olduğumuz bazı projeler var ve bu projelere de giremiyoruz. CHP'nin, belediyenin basiretsiz bir yönetiminin bizi soktuğu zor durumları, bizi ve ailelerimizi, çalışanlarımızı bıraktığı zor durumları nedeniyle kınıyorum. Bu saatten sonra mahkemenin vereceği her karara saygı duyarım. Ama bugün Kamu İhale Kurumu'nun vermiş olduğu kararı gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar götüreceğiz. Bu süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Buradaki bizim mağduriyetimizi göz önünde bulundurmadan böyle karar vermelerini gerçekten biz kabul etmiyoruz" diye konuştu.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından iddialara ilişkin yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"26.01.2024 tarihinde noterden Arin Yapı İnşaat Anonim Şirketi, Zanew İnşaat Madencilik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığı'ndan tarafımıza ihtarname ile hakediş ödemelerinin yapılması hususu iletilmiştir. 14.03.2024'te ise tarafımıza 2'nci ihtarname gönderilmiştir. Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğünden ise 02.04.2024 tarihinde inşaat ilerleme durumunun iş programı gerisinde kaldığını belirtir yazı İzbeton A.Ş'ye iletilmiştir. 17 Mayıs 2024 tarihinde firma sahibi (Zanew İnş. Mad. San. Tic. A.Ş.) Abdullah Demirci İzbeton AŞ yetkilileri ile görüşmüştür. Hakedişlerden bir kısmının ödendiği firmaya yapmış olduğu hakedişlerin tamamının ödeneceği, bu nedenle işe devam etmesi konusunda bilgi verilmiş, ancak firma sahibi almış olduğu fiyatlara göre bu işi tamamlayamayacağını, yaklaşık 50 milyon TL zararının oluşacağı iddiasıyla sözleşmeyi feshedeceğini belirtmiştir. Firma sahibi eğer böyle bir durum olursa hukuki olarak dava açacağını ve orada hiçbir imalatın yapılmasına müsaade etmeyeceğini söylemiştir. Bu görüşmeden sonra firma arabulucu ile alacağını talep etmiş ve işi feshettiği ile ilgili yazı göndermiştir. Şu anda iş hukuki zeminde devam etmekte olup herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Sahada herhangi bir faaliyet yoktur. 05.08.2024 tarihinde noterden Arin Yapı İnşaat Anonim Şirketi, Zanew İnşaat Madencilik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığı'na imalatlara devam edilmesi hususunda ihtarname gönderilmiş, 10 gün içerisinde imalatlara başlanılmaması durumunda fesih işlemlerinin başlatılacağı iletilmiştir. Bu süre zarfında imalatların başlamaması nedeniyle 23.08.2024 tarihinde firmaya ihtarname gönderilmiş ve fesih işlemleri başlatılmıştır. Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 05.08.2024 tarihinde firmamızla anlaşma sağlanamaması durumunda fesih işlemlerinin yapılacağı bildirilmiş ve fenni mesuller tarafından mevcut durumun seviye tespit çalışmalarının başlatılması için bilgi verilmiştir."