İzmir Büyükşehir Belediyesi Süt Kuzusu Projesi ile çocuklara süt dağıtıyor

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, halkın ihtiyaçları doğrultusunda sosyal belediyeciliğin geliştirilmesi için desteklediği Süt Kuzusu Projesi kapsamında, çocuklara süt dağıtımı sürüyor. 12'nci yılını geride bırakan proje kapsamında; 30 ilçede, 615 mahallede 105 bin çocuğa süt ulaştırılıyor. Çocukların süt içme alışkanlığı kazanmasını sağlayan çalışma, İzmirli üreticinin yanı sıra ekonomik krizin olumsuz etkilediği yurttaşların bütçesine de katkı sunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de örnek gösterilen projelerinden biri olan Süt Kuzusu, 12'nci yılını geride bıraktı. İzmir'deki üreticilerden alınarak, yurttaşlara ulaştırılan sütler, ekonomik krizin etkilediği mutfaklara da önemli destek sunuyor. Çocukların süt içme alışkanlığı kazanmasını sağlamak amacıyla başlatılan proje sayesinde; 58 ekip, 30 ilçede, 615 mahallede 105 bin çocuğa ulaşıyor. Kapı kapı dolaşan ekipler, içinde 8 litre sütün yer aldığı paketleri ailelere teslim ediyor. Çocuklar projeden, 12'nci aynı doldurduktan sonra 48'nci ayına kadar faydalanabiliyor.

"İzmirliler bu çalışmayı benimsedi"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli Süt Kuzusu Şefi Enes Yaşar, Türkiye'nin örnek projesi olan Süt Kuzusu'nun, her geçen gün büyüdüğünü söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın verdiği katkı ve destekler sonucu süt ihalesinin 27 Haziran'da tamamlandığını ve sütlerin dağıtımı için yeniden yola çıktıklarını ifade eden Enes Yaşar, "Çocuklara süt içme alışkanlığı kazandırıyoruz. Hane halkına da destek oluyoruz. Çocuklarımız araçları kapıda gördüklerinde heyecanlanıyor. Koşup yanımıza geliyor. Bu projemiz 12 yılı geride bıraktı. Tüm İzmir halkı bu hizmeti benimsedi" dedi.

Süt Kuzusu'na talep arttı

27 Temmuz'a kadar 105 bin çocuğa süt ulaştırmış olacaklarını, 29 Temmuz'da da ikinci dağıtımın başlayacağını belirten Yaşar, "Bu projeyle çocuklarımızı, aileleri ve üretici kooperatiflerimizi destekliyoruz. Talep her geçen gün artıyor. Çünkü herkes evine süt almak zorunda. Bu projemizle hane halkına ciddi bir destek sağlanıyor. Çocuklara süt içme alışkanlığı kazandırma konusunda da başarılı olduğumuza inanıyorum" diye konuştu.

"Ev ekonomimize katkısı oluyor"

Yurttaşlar da Süt Kuzusu Projesi'nden oldukça memnun. Dört çocuk annesi Semra Çetin, "Çocuklarımız için çok iyi bir hizmet. Çocuğum ek gıdaya başladığı için gelen bu sütlerden faydalanıyoruz. Ev ekonomimize de katkısı oluyor. Hayat koşulları çok zor. Bu hizmetin mutfağımıza katkısı büyük" dedi. Dört çocuk annesi Hediye Hurşutoğlu da daha önce Konya'da oturduklarını ve böyle bir uygulama görmediklerini ifade ederek, "Daha önce süt satın alıyordum, şimdi almama gerek kalmadı. Çocuklarıma yetiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne evimize verdiği bu katkıdan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Süt almakta zorlanıyoruz"

Süt fiyatlarının yüksek olmasına değinen Filiz Yay ise "Süt Kuzusu Projesi'nin evimize katkısı çok büyük. Gelen zamlardan sonra süt fiyatları da uçtu. Bu da çocuklarımızı ve bizi olumsuz şekilde etkiliyor. Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum" dedi. İki çocuk annesi Sibel Oktay da şunları söyledi: "Çocukların gelişmesi, sağlıklı büyümesi, kemiklerinin sağlıklı gelişmesi için süt çok önemli. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bize katkısı bu anlamda büyük. Eğer Büyükşehir süt dağıtmasaydı, biz bunu almakta çok zorlanırdık. Çünkü fiyatlar yüksek. Bir paket alıyoruz ama yetmiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin getirdiği sütler sayesinde tatlı da yapabiliyoruz. Çocuklarımızın beslenmesinde rahatlıkla kullanabiliyoruz."

Bütçeye önemli destek

Üç çocuk annesi Esra Özcan da aldıkları sütü ek gıda olarak çocuklara verdiğini belirtti. Özcan, "Yoğurt yapıyorum, tatlı yapıyorum. Çok katkısı oluyor. Bir paket süt bile çok pahalı. Bu hizmetin o nedenle bize katkısı çok büyük. Saymakla bitmez diyebiliyorum. Eğer Büyükşehir Belediyesi bu sütleri dağıtmasaydı çok büyük sıkıntı yaşardım" dedi. Üç çocuk annesi Ayşe Güler de "Uzun süredir bu projeden faydalanıyorum. Çok memnunum. Süt alacak gücümüz yoktu. O nedenle bu sütlerin gelmesi çok iyi oldu. Çocuklar için süt önemli bir gıda" diye konuştu.