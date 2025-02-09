İzmir'de Birgün Çalışanlarına Destek: Birgün ve Özgür Basın Susturulamaz

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(İZMİR) - birgun.net Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir'in, yapılan haber gerekçe gösterilerek gözaltına alınması İzmir'de protesto edildi. BirGün Muhabiri İlayda Sorku, "Günbegün soruşturmalarla, para cezalarıyla, çeşitli baskı aparatlarıyla hedef aldıkları BirGün gerçekleri yazmaya devam edecek" dedi.

Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde düzenlenen protesto eylemine, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, basın meslek örgütleri, sendikalar, siyasi parti ve STK temsilcileri destek verdi.

Eyleme katılanlar "Özgür basın susturulamaz", "Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz" sloganları attı.

Sorku: "Saray tarafından bütün muhalif güçlere verilmek istenen yeni bir mesajdır"

Birgün gazetesi adına basın açıklaması yapan Birgün muhabiri İlayda Sorku gözaltıların muhalif medyaya gözdağı amacı taşıdığını belirterek, şunları söyledi:

"Biliyoruz ki bu yaşananlar; En ufak bir sese dahi tahammül edemeyen, tüm muhalefet kesimlerini sindirmek isteyen, ülkede korku iklimini hakim kılmaya çalışan Saray rejiminin, yargı aracılığıyla basın ve toplum üzerinde de kurmak istediği korku ikliminin son örneğidir. Bir kez daha ifade ediyoruz ki habere konu olan 'ziyaret' ilk olarak yandaş Sabah gazetesinde yayınlanmasına rağmen birgun.net yöneticisi arkadaşlarımız özelinde başlatılan bu operasyon Saray tarafından bütün muhalif güçlere verilmek istenen yeni bir mesajdır. Biliyoruz ki bu baskı ve zora dayalı politikanın arkasında ülkeyi yönetemeyen, toplumsal desteği gün geçtikçe eriyen tek adam rejiminin ayakta kalma çabası var. Muhalefet belediyelerine atanan kayyumlardan siyasetçilere açılan soruşturmalara, grev yasaklarından yeniden hedefe konulan Gezi direnişine, medya üzerinde kurulmak istenen ablukaya kadar her bir başlık bu amaca hizmet etmektedir."

"Bu karanlık, halkın birleşik mücadelesiyle elbet son bulacak"

İktidarın baskı politikalarının halkta karşılığı olmadığını belirten Sorku, şu ifadeleri kullandı:

"Tıpkı Ergenekon ve Balyoz dönemlerinde olduğu gibi yeni bir 'dokunan yanar' döneminin içindeyiz. Bugün yapılmak istenen de hiçbir toplumsal kesimden yaşananlara karşı tek bir sesin çıkmamasıdır. Gözaltılarla, operasyonlarla, tutuklamalarla yoksulluğa mahküm edilen halkın derdinin görünmez kılınması amaçlanmaktadır. Bu konular konuşulmasın istenmektedir. İktidarın RTÜK Komiseri Ebubekir Şahin'in 'Türkiye'de olumlu olaylar yokmuş gibi algı yaratılıyor. Sadece olumsuz haberler yapılıyor' dediği gün arkadaşlarımızın gözaltına alınması asla tesadüf değildir. İktidar dört koldan istemediği haberleri, gerçekleri yazan gazetecileri ve halkı cezalandırıyor. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar tüm bunlar; sokaktaki yurttaşın ne istediğini göremeyen, halkın sesine kulağını kapatmış rejimin Saray'dan yaptığı hesaplar tutmayacak. Bugün burada bu hesabın çarşıya uymayacağını haykırıyoruz. Biliyoruz ki bu karanlık, halkın birleşik mücadelesiyle elbet son bulacak. Çünkü bu rejime karşı duran, gericiliğe, piyasacılığa ve memleketin tek adama teslim edilmesine karşı yüz binlerce, milyonlarca yurttaş var. Bir kez daha söylüyoruz, gün be gün soruşturmalarla, para cezalarıyla, çeşitli baskı aparatlarıyla hedef aldıkları Birgün gerçekleri yazmaya devam edecek. Birgün susmaz, susturamazsınız."

Kınay: "Dün buradaydık, bugün buradayız, yarın da burada olacağız"

Eylemde gazetecilere destek veren Karabağlar Belediye Başkanı Helik Kınay da şunları kaydetti:

"Biz yıllarca hep birlikte kent hakkını, emeği, kadın haklarını, doğayı, çocukları savunduk. Adaleti, demokrasiyi ve özgürlüğü savunduk. Geldiğimiz noktada bunları savunan herkesin gözaltına alındığı, baskılarla yıldırılmaya çalışıldığı, yargının silah gibi kullanıldığı günlerden geçiyoruz. Yıllarca söylediğimiz sözleri haberleştiren, halkın doğru haber alma özgürlüğünü halk için kullananlar gün geçmiyor ki başka bir baskıyla karşılaşmasın. Bizim sözümüz tek. Dün olduğu gibi bugün de, bugün olduğu gibi yarın da emeği, adaleti, özgürlüğü, halkın haber alma özgürlüğünü, özgür basın savunacağız. Birgün, bunların en önemli parçalarından biri. Dün buradaydık, bugün buradayız, yarın da burada olacağız."

Tombul: "Bütün bu baskılara rağmen itiraz edenler susmayacak"

Eylemde Birgün çalışanlarına destek veren Sol Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul da Birgün çalışanlarının evden çağrılmak yerine evlerinden alınmasının nedeni olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Gözaltına alınırken geniş halk kesimlerine, itiraz edenlere baskıyı ve korkuyu dayatmak istiyorlar. Başta BirGün olmak üzere gerçekleri halka anlatma arzusunda olan basın organlarını susturmak istiyorlar. Ama Birgün patronsuzdur, ancak sahipsiz değildir. Birgün'ü susturamadılar, susturamayacaklar. Gerçekleri halka anlatmak isteyen basın yayın organları susturulmak isteniyor. Biliyoruz ki bunu gerecek nedeni artık uyguladıkları politikalara halkın itiraz etmesi. İtiraz eden, direnen toplum kesimlerinin sesinin halka ulaşmasına engel olmak istiyorlar. 'Tek adam' rejimi, kendilerinden başka kimseye söz hakkı vermek istemiyor. Bütün bu baskılara rağmen itiraz edenler susmayacak, mücadeleye devam edecek bu iktidardan kurtulmadan bu ülkede halk, rahat nefes alamayacak. Hepimiz birlikte mücadele edersek halka rağmen bu iktidarlarını sürdüremezler."

Gökmen: "Susmadan gazetecilik yapmaya devam edeceğiz"

İzmir Gazeteciler Cemiyeti adına konuşan Mehlika Gökmen de şunları kaydetti:

"İktidar bu baskıları ve zulmü, bizleri sindirmek ve korkutmak için yapıyor. Korkmuyoruz, buradayız. Biz korkmadan yolumuza devam edeceğiz. Ama onlar korkmaya devam edecekler. Korkunun ecele faydası yok. Yaratmak istedikleri korku ikliminde seçime ve sandığa ulaşmaya çalışıyorlar. Ama bu toplum bu oyuna gelmeyecek. Korkmadan yolumuza devam edeceğiz. Susmadan gazetecilik yapmaya devam edeceğiz."

Akdemir: "Faşizme karşı yan yana olmaktan bir adım bile geri düşmeyeceğiz"

TMMOB İzmir İKK Genel Sekreteri Aykut Akdemir de şöyle konuştu:

"BirGün, 20 yıllık hayatında hep doğruları söylemiştir. Yönetemeyenlerin, baskı uygulamalarına karşı her zaman halkın sesi olmuştur. Kent suçlarına, ranta ve talana karşı her zaman TMMOB ile mücadele etmiştir, bizim sözümüz olmuştur. Sahipsiz değildir. Faşizme karşı yan yana olmaktan bir adım bile geri düşmeyeceğiz. Birgün ve özgür basın susturulamaz."

Yüksel: "Siz bizler için buradaydınız, bugün biz de sizler için buradayız"

Eylemde, Türk Tabipler Birliği adına İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Nuri Seha Yüksel şu açıklamayı yaptı:

"Arkadaşlarımız serbest bırakılmış olabilir ama bu mücadele demokrasi serbest bırakılana kadar devam edecek. Birgün Gazetesi, toplumun sağlık hakkı konusunda yayınladığı haberlerle bizim anımızda yer almıştır. Yöneticilerine karşı uygulanan antidemokratik uygulamaları kaygıyla izledik. Toplumsal muhalefeti susturmaya ve baskı altına almaya çalışan yönetim anlayışı sona erene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Halkın haber alma hakkı mücadelenizde size teşekkür ediyoruz. Hep siz bizler için buradaydınız, bugün biz de sizler için buradayız."