Duygu Bölükbaş'ın ölümünde ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan erkek arkadaşa beraat - Son Dakika
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Duygu Bölükbaş'ın ölümünde ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan erkek arkadaşa beraat

Duygu Bölükbaş\'ın ölümünde ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan erkek arkadaşa beraat
30.05.2025 15:24
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İzmir'in Bornova ilçesinde 3 Kasım 2022'de erkek arkadaşı ile yaşadığı evin banyosunda havlupana asılı cesedi bulunan 33 yaşındaki Duygu Bölükbaş'ın ölümüyle ilgili davada karar açıklandı. 'Ağırlaştırılmış müebbet' talebiyle yargılanan erkek arkadaş hakkında 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gözetilerek beraat kararı verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karara itiraz edildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde 33 yaşındaki Duygu Bölükbaş, 3 Kasım 2022 tarihinde erkek arkadaşı Emre T. ile yaşadıkları evin banyosunda havlupana çarşafla asılı olarak bulunmuştu. Olayın ardından ifadeleri alınan Emre T. ve halası S.T., Bölükbaş'ın intihar ettiğini söylemişti.

Duygu Bölükbaş'ın ölümünde ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan erkek arkadaşı hakkında beraat

TIRNAKLARINDA SEVGİLİSİNİN DNA'SI ÇIKMIŞTI

Soruşturma kapsamında İzmir Adli Tıp Şube Müdürlüğü Biyoloji İhtisas Dairesinden alınan raporda Bölükbaş'ın tırnak örneklerinde ve tişörtünde kendisine ait DNA'ların bulunduğunun belirtilmesi üzerine 30 yaşındaki Emre T., 22 Mart 2024'te gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet', sanık halası S.T. için ise 'yalan tanıklık' suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Duygu Bölükbaş'ın ölümünde ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan erkek arkadaşı hakkında beraat

KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Emre T. ve halası tutuksuz sanık S.T. ile maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

ACILI ANNE EMSAL KARAR TALEP ETTİ

Duruşmada konuşan Duygu Bölükbaş'ın annesi Nuriye Bölükbaş, emsal bir karar verilmesi gerektiğini söyledi. Baba Selahattin Bölükbaş da sanıkların hak ettikleri cezayı almalarını beklediğini dile getirdi.

Duygu Bölükbaş'ın ölümünde ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan erkek arkadaşı hakkında beraat

"ARAMIZ KÖTÜ DEĞİLDİ"

Hakkında, 'yalan tanıklık' suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan hala S.T, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Tutuklu sanık Emre T. ise son savunmasında, Duygu Bölükbaş ile 1 yıl 4 aylık ilişkileri olduğunu, zaman zaman geçimsizlikleri olsa da aralarının kötü olmadığını ileri sürdü.

"BEN ONU YAŞATMAYA ÇALIŞTIM"

Suçlamaları kabul etmeyen sanık, "Duygu'nun tırnaklarında bulunan DNA izleri, karı koca olmamızdan kaynaklı. Benim hayatımla oynuyorlar. Suni teneffüs yaptım, onu yaşatmak için daha ne yapabilirim? Ne karar çıkarsa çıksın saygım var. Bizim alnımız ak. Ben insan öldürmedim, can almadım. Allah bize kafidir. Bu sözleri babasına söylüyorum. Allah'a yemin ederim ki ben senin kızını öldürmedim. Sadece yaşatmaya çalıştım. Katil değilim" diye konuştu.

KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme başkanı ise basında çıkan haber ve sosyal medyadan yapılan paylaşımlardan etkilenmeden, dava dosyasında yer alan tüm deliller, beyanlar ve savunmaların tarafsız bir şekilde takdir ederek hukuki ve vicdani karar oluşturduklarını, anayasa, kanun, hukuk ve adalete uygun şekilde hüküm verileceğinin tartışmasız bir gerçek olduğunu söyledi.

Duygu Bölükbaş'ın ölümünde ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan erkek arkadaşı hakkında beraat

HALA İÇİN BERAAT KARARI

Daha sonra sanıklar için verilen hükümler açıklandı. Mahkeme başkanı, S.T. hakkında bilerek ve isteyerek yalan söylediğine ilişkin somut bir delil bulunamadığından beraat kararı verdiklerini ifade etti.

"ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ" İLE BERAAT ETTİ

Havlupan ile zemin arasındaki mesafe dikkate alındığında, Duygu Bölükbaş'ın başkası tarafından asılmasının mümkün olmayacağı kanaatine vardıklarını vurgulayan mahkeme başkanı, 112 kayıtları ve telefon incelemeleri neticesinde sanık Emre T. hakkında her türlü şüpheden uzak, somut, kesin inandırıcı bir delil elde edilemediğinden vicdani kanaat kullanarak "şüpheden sanık yararlanır ilkesi" gözetilerek beraat kararı verdiklerini açıkladı. Bölükbaş'ın ailesi ise salonda verilen karara tepki gösterdi.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Beraat kararına İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Duygu Bölükbaş'ın ilgili Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcılık mütalaasında tutuklu yargılanan Emre T. hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulunulmuştur. Davanın karar duruşmasında mahkeme tarafından delil yetersizliği sebebiyle Emre T.'nin beraatine karar verilmiş, cumhuriyet savcısı tarafından bu karara ivedilikle itiraz edilerek İstinaf yoluna başvurulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Bornova, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, izmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Duygu Bölükbaş'ın ölümünde ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan erkek arkadaşa beraat - Son Dakika

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