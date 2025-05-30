Duygu Bölükbaş\'ın ölümünde ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan erkek arkadaşa beraat

İzmir'in Bornova ilçesinde 33 yaşındaki Duygu Bölükbaş, 3 Kasım 2022 tarihinde erkek arkadaşı Emre T. ile yaşadıkları evin banyosunda havlupana çarşafla asılı olarak bulunmuştu. Olayın ardından ifadeleri alınan Emre T. ve halası S.T., Bölükbaş'ın intihar ettiğini söylemişti.
Soruşturma kapsamında İzmir Adli Tıp Şube Müdürlüğü Biyoloji İhtisas Dairesinden alınan raporda Bölükbaş'ın tırnak örneklerinde ve tişörtünde kendisine ait DNA'ların bulunduğunun belirtilmesi üzerine 30 yaşındaki Emre T., 22 Mart 2024'te gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet', sanık halası S.T. için ise 'yalan tanıklık' suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.
İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Emre T. ve halası tutuksuz sanık S.T. ile maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada konuşan Duygu Bölükbaş'ın annesi Nuriye Bölükbaş, emsal bir karar verilmesi gerektiğini söyledi. Baba Selahattin Bölükbaş da sanıkların hak ettikleri cezayı almalarını beklediğini dile getirdi.
Hakkında, 'yalan tanıklık' suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan hala S.T, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Tutuklu sanık Emre T. ise son savunmasında, Duygu Bölükbaş ile 1 yıl 4 aylık ilişkileri olduğunu, zaman zaman geçimsizlikleri olsa da aralarının kötü olmadığını ileri sürdü.
Suçlamaları kabul etmeyen sanık, "Duygu'nun tırnaklarında bulunan DNA izleri, karı koca olmamızdan kaynaklı. Benim hayatımla oynuyorlar. Suni teneffüs yaptım, onu yaşatmak için daha ne yapabilirim? Ne karar çıkarsa çıksın saygım var. Bizim alnımız ak. Ben insan öldürmedim, can almadım. Allah bize kafidir. Bu sözleri babasına söylüyorum. Allah'a yemin ederim ki ben senin kızını öldürmedim. Sadece yaşatmaya çalıştım. Katil değilim" diye konuştu.
Mahkeme başkanı ise basında çıkan haber ve sosyal medyadan yapılan paylaşımlardan etkilenmeden, dava dosyasında yer alan tüm deliller, beyanlar ve savunmaların tarafsız bir şekilde takdir ederek hukuki ve vicdani karar oluşturduklarını, anayasa, kanun, hukuk ve adalete uygun şekilde hüküm verileceğinin tartışmasız bir gerçek olduğunu söyledi.
Daha sonra sanıklar için verilen hükümler açıklandı. Mahkeme başkanı, S.T. hakkında bilerek ve isteyerek yalan söylediğine ilişkin somut bir delil bulunamadığından beraat kararı verdiklerini ifade etti.
Havlupan ile zemin arasındaki mesafe dikkate alındığında, Duygu Bölükbaş'ın başkası tarafından asılmasının mümkün olmayacağı kanaatine vardıklarını vurgulayan mahkeme başkanı, 112 kayıtları ve telefon incelemeleri neticesinde sanık Emre T. hakkında her türlü şüpheden uzak, somut, kesin inandırıcı bir delil elde edilemediğinden vicdani kanaat kullanarak "şüpheden sanık yararlanır ilkesi" gözetilerek beraat kararı verdiklerini açıkladı. Bölükbaş'ın ailesi ise salonda verilen karara tepki gösterdi.
Beraat kararına İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Duygu Bölükbaş'ın ilgili Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcılık mütalaasında tutuklu yargılanan Emre T. hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulunulmuştur. Davanın karar duruşmasında mahkeme tarafından delil yetersizliği sebebiyle Emre T.'nin beraatine karar verilmiş, cumhuriyet savcısı tarafından bu karara ivedilikle itiraz edilerek İstinaf yoluna başvurulmuştur" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Duygu Bölükbaş'ın ölümünde ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan erkek arkadaşa beraat - Son Dakika
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