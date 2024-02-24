İzmir\'de Ezgi Özarslan\'ı öldürdüğü suçlamasıyla aranan eşinin cesedi boş arazide bulundu

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İzmir'in Konak ilçesinde boş arazide bulunan cesedin, 29 Temmuz 2022'de Ezgi Özarslan'ın tabancayla öldürülmesi sonrası firar eden boşanma aşamasındaki eşi, katil zanlısı Deniz Özarslan'a ait olduğu tespit edildi.

CESEDİN ÜZERİNDEN TABANCA ÇIKTI

Konak Turgut Reis Mahallesi 305 Sokak'ta 23 Ocak 2024'te boş bir arazide hurda toplayan kişi tarafından bulunan ceset ve üzerindeki şortun içerisinde bulunan tabanca, incelemeye alındı. İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde incelenen tabancanın, Ezgi Özarslan'ın öldürülmesi olayında kullanılan tabanca olduğu tespit edildi.

ANNE VE BABASININ YAŞADIĞI EVE YAKIN MESAFEDE BULUNDU

Cesetten alınan DNA örneği ise İzmir Adli Tıp Kurumunda analiz edildi. Ön raporda cesedin, Deniz Özarslan'a ait olduğu, kemiklerde düşmeye bağlı kırıklar bulunduğu belirlendi. Kesin ölüm nedenine ilişkin bilgilerin bulunacağı Adli Tıp raporunun henüz tamamlanmadığı, cesedin bulunduğu yerin ise Deniz Özarslan'ın anne ve babasının yaşadığı evin yakınında olduğu da öğrenildi.