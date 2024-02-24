İzmir'de Ezgi Özarslan'ı öldürdüğü suçlamasıyla aranan eşinin cesedi boş arazide bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Ezgi Özarslan'ı öldürdüğü suçlamasıyla aranan eşinin cesedi boş arazide bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde boş arazide bulunan cesedin, 29 Temmuz 2022'de Ezgi Özarslan'ın tabancayla öldürülmesi sonrası firar eden boşanma aşamasındaki eşi Deniz Özarslan'a ait olduğu tespit edildi. Ceset üzerinde bulunan tabancanın Ezgi Özarslan'ın öldürülmesinde kullanıldığı belirlendi.

24.02.2024 12:31  Güncelleme: 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde boş arazide bulunan cesedin, 29 Temmuz 2022'de Ezgi Özarslan'ın tabancayla öldürülmesi sonrası firar eden boşanma aşamasındaki eşi, katil zanlısı Deniz Özarslan'a ait olduğu tespit edildi.

CESEDİN ÜZERİNDEN TABANCA ÇIKTI

Konak Turgut Reis Mahallesi 305 Sokak'ta 23 Ocak 2024'te boş bir arazide hurda toplayan kişi tarafından bulunan ceset ve üzerindeki şortun içerisinde bulunan tabanca, incelemeye alındı. İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde incelenen tabancanın, Ezgi Özarslan'ın öldürülmesi olayında kullanılan tabanca olduğu tespit edildi.

Hurdacının bulduğu ceset 2022'de öldürülen Ezgi'nin katil zanlısına ait çıktı

ANNE VE BABASININ YAŞADIĞI EVE YAKIN MESAFEDE BULUNDU

Cesetten alınan DNA örneği ise İzmir Adli Tıp Kurumunda analiz edildi. Ön raporda cesedin, Deniz Özarslan'a ait olduğu, kemiklerde düşmeye bağlı kırıklar bulunduğu belirlendi. Kesin ölüm nedenine ilişkin bilgilerin bulunacağı Adli Tıp raporunun henüz tamamlanmadığı, cesedin bulunduğu yerin ise Deniz Özarslan'ın anne ve babasının yaşadığı evin yakınında olduğu da öğrenildi.

Hurdacının bulduğu ceset 2022'de öldürülen Ezgi'nin katil zanlısına ait çıktı

NE OLMUŞTU?

Ezgi Özarslan, İzmir'in Konak ilçesinde 29 Temmuz 2022'de iş yerine gelen boşanma aşamasındaki eşi Deniz Özarslan tarafından tabancayla başından vurulmuş, 11 Ağustos'ta tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde hayatını kaybetmişti.

Ailesi, kızlarının evlilik yıl dönümüne rastlayan cenaze töreninde zanlı eşine tepki göstererek çocuklarının kızlık soyadı ile Ezgi Zerkin olarak anılmasını istemişti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra firar eden cinayet zanlısı Deniz Özarslan'ı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatmıştı.

Hurdacının bulduğu ceset 2022'de öldürülen Ezgi'nin katil zanlısına ait çıktı
Hurdacının bulduğu ceset 2022'de öldürülen Ezgi'nin katil zanlısına ait çıktı
İzmir\'de Ezgi Özarslan\'ı öldürdüğü suçlamasıyla aranan eşinin cesedi boş arazide bulundu
Kaynak: AA

Adli Tıp, İzmir, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Ezgi Özarslan'ı öldürdüğü suçlamasıyla aranan eşinin cesedi boş arazide bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 14:36:50. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Ezgi Özarslan'ı öldürdüğü suçlamasıyla aranan eşinin cesedi boş arazide bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement