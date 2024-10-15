İzmir ve Aydın'ı Etkileyecek Jes Projesine Karşı Bölge Halkı Eylem Yaptı.

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Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: KERİM UĞUR

(İZMİR) – Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İzmir'in Selçuk ve Aydın'ın Germencik bölgesini etkileyecek olan ve daha önce iptal edilen JES projesi için firmanın yeniden ÇED sürecini başlatması üzerine bölge halkıyla birlikte eylem yaptı. Eylemde konuşan Efes Selçuk Belediye Başkanı Sengel, "Bizim zeytine ihtiyacımız var, incire ihtiyacımız, üzüme ihtiyacımızvar. Bizim geleceğe ihtiyacımız, temiz suya, temiz toprağa, temiz havaya, sağlıklı geleceğe ihtiyacımız var. Burada JES'e ihtiyaç yok, buradan JES'e geçit yok" dedi.

Rama Enerji Şirketi'nin İzmir'in Selçuk ilçesinde Havutçulu, Gökçealan, Çamlık köyleri ile Aydın'ın Germencik ilçesini etkileyecek JES projesine karşı bölge halkı eylem yaptı. Selçuk Belediyesi'nin çağrısıyla birlikte Havutçulu Köyü'nde halkın katılımı toplantısı yapılacağı alanda halk "JES'e Hayır' eylemi düzenlendi. Eyleme, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de katılarak destek verdi. Eyleme ayrıca Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, çevre platformları üyeleri ve bölge halkı katıldı.

Projeye ilişkin 26 Eylül'de yapılmak istenen halkın katılımı toplantısı, bölge halkının tepkisi nedeniyle ertelenmişti. Bugün yapılmak istenen toplantı da yine halk tepkisiyle karşılandı.

Sengel: "Burada JES'e ihtiyaç yok, burada JES'e geçit yok"

Bölgedeki JES girişiminin yargı sürecini hatırlatan Selçuk Belediye Başkanı Sengel, JES'e geçit vermeyeceklerinin altını çizerek şunları söyledi:

"Biz burada şunu kanıtlıyoruz. Bu ülkede nefes almak bu kadar zorlaşmışken, kadınların çocukların geleceğe olan kaygıları bu kadar fazlalaşmışken, 'toprağımızdan, suyumuzdan, geleceğimizden, yaşam hakkımızdan uzak durun' diyoruz herkese, uzak durun. Bundan yaklaşık 5-6 yıl önce aynı firma, yine Havutçulu ve Naipli'de yeni kuyular açmak istemişti. Yine direnişimizi sergilemiş ve davamızı açmıştık. Açılan davada 'ÇED gereklidir kararı verildi' ve ilk girişimleri ortadan kaldırıldı. Açılan ikinci davada nasıl olduysa alınan ÇED raporu olumluyken İzmir 5. İdare Mahkemesi tarafından 'ÇED'in uygun olmadığı ve bu toprakları zehirleyeceği' mahkeme kararıyla kesinleşti. Ben böyle bir şey görmedim. Kamu yararı diyor ki 'Burada JES yapılamaz.' Ama anlaşılan o ki sermaye yararı diyor ki 'JES yapılabilir.' Ama biz kamudan yanayız. Bunu herkes bilsin. Enerjiye ihtiyacımız var ancak bu kadar plansız enerjiye ihtiyacımız yok. Bizim zeytine ihtiyacımız var, incire ihtiyacımız, üzüme ihtiyacımızvar. Bizim geleceğe ihtiyacımız, temiz suya, temiz toprağa, temiz havaya, sağlıklı geleceğe ihtiyacımız var. Burada JES'e ihtiyaç yok, buradan JES'e geçit yok."

Zencirci: "Artık bu iş sona ermeli"

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci ise şu ifadeleri kullandı:

"Ben Germencik Çevre Derneği üyesi olarak buradayım. Bu Jeotermalin dayağını yiyen biziz Germencik'te. Buradaki direnişiniz bize çok büyük güç veriyor. En azından bundan sonra oluşacak oluşumlara karşı durmanız için yanınızdayız. Germencik olarak Havutçulu'nun da karşısındayız. Jeotermale 'Hayır' diyoruz. Artık bu iş sona ermeli."

Günel: "Siz onların geleceğini yok edemezsiniz"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, halkın geleceğinin yok edildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Yaptığınız iş ekosisteme de aykırı, hukuka da aykırı. Aydın halkı bilinçlidir. Aydın halkı, doğal enerjiyi ister. Ama Aydın halkı önce toprağını, suyunu ve tarımını ister. Çünkü onlar yüz yıllardır bu toprakları işliyorlar. Yüz yıllardır bu topraklardan incirini, pamuğunu, her şeyini alıyorlar. Eğer enerji adı altında ekosistemi bozarsanız bizim insanlarımız aç kalır, Aydın'da tarım sürdürülemez olur, Aydın'da insan hayatı devam ettirilemez olur. Bunu anlamak bu kadar zor mu? Bu insanların yüzündeki acıyı anlamak bu kadar mı zor? Zorba hukukunuzun dayattığı toplantıları gelip köy kahvelerinde yapmaya çalışıyorsunuz. Peki o toplantıdan bir saat önce buraya gelip bir köylüyle sohbet ediyor musunuz? O köylünün acısını, gözündeki yaşı görüyor musunuz? Varsa yoksa cebinize indireceğiz kazançlar… Bu halkını geleceğine, taşına, toprağına rağmen kimsenin haksız bir para kazanmasına izin vermeyeceğiz. Aydın halkı, aydındır. Doğal enerjiye ucuz enerjiye hiç kimsenin bir itirazı yok. Ama bu halkın geleceğini tehlikeye atan bir sisteme, bu köylü halkı, Aydın halkı asla izin vermeyecektir. Köylü, bitkisindeki yaprağına adedini bilir, toprağın rengini hisseder, havasını koklar. Sizin hukukunuz, yapmaya çalıştığınız bu iş bu köylüye zarar veriyor. Bunu anlamak bu kadar güç mü? Buna imkan veren hükümet yetkilileri gelip bu halkı bilinçlendirme, bu halkın bugününü ve yarınını, zararını ve faydasını anlatmak bu kadar mı zor? Arabalarınızla belirlediğiniz tarihte buraya geliyorsunuz. 'toplantı yapıyoruz, ÇED raporu aldık' hadi kazıyoruz kuyuları. Yok öyle bir şey kardeşim! Özür dileyin ve çekin gidin buradan. Halka rağmen, millete rağmen, milletin geleceğini belirleyemezsiniz. Halk bu topraklardan geçiniyor, çocuklarını bu topraklardan kazandıkları paralarla okutuyor. Siz onların geleceğini yok edemezsiniz. O yüzden protestomuza sonuna kadar devam edeceğiz."

Aslanoğlu: "Bütün dünyayı aç bırakacak kadar aç gözlüler"

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise eylemde şöyle konuştu:

"Dağlarından bal, ovalarından yağ akan bu coğrafyadan ne istiyorlar? Bunların tek bildikleri var. Rant ve beton. İstiyorlar ki her yer beton olsun. Ama halk zeytinini ekmek istiyor, üzümünü toplamak, incirini toplamak istiyor. Aç gözlülükleri o kadar büyük ki… Bütün dünyayı aç bırakacak kadar aç gözlüler. Bundan sonra asla yalnız yürümeyeceksiniz. Eylemleriniz sürdüğü sürece, bunu buradan bertaraf edinceye kadar bir adım gerinizde, sağınızda, solunuzda olmaya devam edeceğiz. Burayı onlara 'ham' yaptırmayacağız. Arkanızdayız, yanınızdayız."

Çam: "Doğanın kirlenmesine, sularımızın ve bitkilerimizin zehirlenmesine karşıyız"

CHP İzmir eski Milletvekili Musa Çam, şunları söyledi:

"Kapitalizme karşı mücadele etmediğimiz5 sürece be ve buna benzer olayları isim ve şirket değiştirerek önümüze getiriyorlar. Bizi de suçluyorlar. 'bunlar her şeye, madene, enerjiye, petrole, balık çiftliklerine karşı' diyorlar bizi aşağılıyorlar biz bunların hiçbirine karşı değiliz. : Doğru yerde ve doğru zamanda doğru projelerin hepsine destek verdik. Ama burada çiftçimizin, köylümüzün alın terini zehirlemek isteyenlere karşıyız. Karşı olmaya devam edeceğiz. Biz, JES'e karşıyız. Çünkü doğanın kirlenmesine, sularımızın ve bitkilerimizin zehirlenmesine karşıyız. Daha önce bu köyde buna karşı mücadele verdik ve durdurduk. Bizler geldik gidiyoruz. Ama çocuklarımıza ve torunlarımıza daha güzel bir doğa bırakmak gibi bir sorumluluğumuz var. Mücadeleye devam."

Şirket yetkilileri alana alınmadı

Konuşmaların ardından ise bilgilendirme yapmak üzere alana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri ile şirket yetkilileri geldi.

Bakanlık personelleri alana alınırken şirket yetkilileri ise halkın duvarıyla karşılaştı. Bölge halkı, şirket yetkililerini toplantı alanına sokmadı.

Toplantının yapılacağı alana geçen bakanlık yetkilileri belediye başkanları ve oda başkanlarıyla birlikte toplantının yapılamadığını ve gerekçeleriyle tutanak altına aldı. Tutanağa, Aydın Germencik'te JES'in yarattığı tahribata ilişkin belgeler ve 'JES'E Hayır' imza kampanyasıyla toplanan imzalar da teslim edildi.

Tutanağa, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de dahil olmak üzere bölge mahallelerin muhtarlarının imzası atıldı.

Toplantının yapılmadığını ise Başkan Sengel, şu sözlerle duyurdu:

"Yapılması gereken bilgilendirme yapılamamıştır, halk kabul etmemiştir, muhtarlar kabul etmemiştir, belediye başkanları kabul etmemiştir. Çevre için, doğa için, su için, çocuklarımızın geleceği için 'JES'e hayır'"