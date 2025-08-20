Kadıköy\'de Filiz Akın Yurdunun Açılışı

KADIKÖY'de Filiz Akın Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel , "Ekrem Başkan'ın hem yerine karar verdiği, hem adına karar verdiği, hem Filiz Akın'ın ismini yaşattığı bu yurdu onsuz da olsak hep birlikte açıyoruz. Bizim siyasetimiz vaat edip unutma, oy alırken yüzünü dönüp sonra sırtını dönme siyaseti değil. Çok önemli bir mani yoksa bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanının ya da Cumhuriyet Halk Partisi 'nin Genel Başkanının sözünün yerde kaldığı, unutulduğu, tutulmadığı olmamıştır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin Kadıköy'de yapımını tamamladığı Filiz Akın Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu açılış törenine katıldı. Törene Özel ile birlikte İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Filiz Akın'ın eşi Sönmez Köksal ve çok sayıda kişi katıldı.

'EVLATLARIMIZI KİMSENİN İNSAFINA TERK EDECEK HALİMİZ YOK'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Daha dün bu partinin gençlik kollarından gelen bir evladını daha Silivri zindanına hapsettiler. İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı, yol arkadaşımız, Cumhurbaşkanı adayımız biraz önce Silivri'deki 16 metrekarelik hücresinden buraya seslendi. Ama bir yandan da bir siyasinin hayatında en keyif alacağı işlerden bir tanesi için buradayız. İnandığımız uğurda, partimizin dünyaya bakışı, eğitime bakışı, ülke yönetimine bakışına ayna tutan bir açılıştayız. Bir kız öğrenci yurdu açıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 111'inci kreşini açtık. Türkiye'de ulaştığımız sayı 708'dir. Birazdan 15'incisini açacağız, 87 arkadaşımıza ev sahipliği yapacak bu güzel mekanın. Ama 16'ncısı da müjdelendiği üzere Şişli'de Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu olacak. Sayı 5 bin 900'ün üzerine çıktı ama Ekrem Başkan'ın taahhüdü olan 15 bini bu dönemin sonunda yani 2029 seçimlerine giderken 15 bin öğrenci kapasitesine ulaşacağız. Sıfırdan 5 bin 900'deyiz, 6 bindeyiz. 15 bine doğru kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Tabii bu noktada bunun bir barınma sorununa işaret ettiğini ve karınca kararınca çözüm ürettiğini söyleyelim. Ama esas mesele devletin, Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten iktidarın kararlılığı ile olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında, Cumhurbaşkanımızın, yürütmenin başındaki Cumhurbaşkanımızın ilk vereceği talimat TOKİ olacak. ve bir yıl içinde bütün öğrencilere yetecek kadar Cumhuriyet yurtları TOKİ tarafından inşa edilecek. Bizim öğrencimizi, kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı, evlatlarımızı kimsenin insafına terk edecek halimiz yok" dedi.

'BİZİM SİYASETİMİZ VAAT EDİP UNUTMA SİYASETİ DEĞİL'

Özel, "Öncelikle bu yurdun yapılmasında Cafer Ağa'dan geçerken Ekrem Başkan envanterdeki bir İSKİ tahsilat bürosunu, veznesini 'Ya buraya bir yurt olur' demiş. Onu biraz önce anonsu yapan değerli arkadaşımızdan öğrendim. Ama benim de şahitliğim şudur: 21 Mart'ta sevgili Filiz Akın'ı, rahmetli Filiz Akın'ı kaybettik. Bunu gözaltında öğrenmiş, çok üzülmüş. Sonra benim kendisini Silivri'de ilk ziyaretimde, tahmin ediyorum 23 ya da 24 Mart. Bana dedi ki 'Genel Başkanım Filiz Akın'ı da kaybettik. Çok üzüldüm. Çok aydın bir Cumhuriyet kadınıydı, kadına karşı şiddetle mücadelesi ve kadınların toplumda sosyal yaşamdaki mücadeleleri için bayraktardı. Kız öğrencileri için çok çalışmaları vardı. Biz Kadıköy'de harika bir yurt yaptık, yakında da bitecek. Acaba o yurda Filiz Akın'ın adını versek ne dersiniz?' Dedim 'Harika olur. Ailesiyle konuşmak lazım.' O günden hemen birkaç gün sonra Sönmez Bey'in telefonuna ulaştık, ben sordum, kendisi büyük memnuniyet duyacağını söyledi. Biz de Ağustos ayının sonuna doğru böyle bir açılış için sözleştik. Sağ olsun Nuri Aslan süreci takip etti, İl Başkanımız süreci takip ettiler. ve bugün Ekrem Başkan'ın hem yerine karar verdiği, hem adına karar verdiği, hem Filiz Akın'ın ismini yaşattığı bu yurdu onsuz da olsak hep birlikte açıyoruz. Bizim siyasetimiz vaat edip unutma, oy alırken yüzünü dönüp sonra sırtını dönme siyaseti değil. Çok önemli bir mani yoksa bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanının ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanının sözünün yerde kaldığı, unutulduğu, tutulmadığı olmamıştır. Varsa da mutlaka bir gerekçesi vardır ve çözüm üretme aşamasındayızdır, mücadele aşamasındayızdır. O yüzden bugün burada sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum" şeklinde ifade etti.

'BU MİLLETİN ADAYINI İÇERİDE TUTUYORLAR'

Özel, "Son seçimin kazanan partisi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Şu anda o partinin Cumhurbaşkanı Adayı diye bir şey yoktur. O parti bir Cumhurbaşkanı Adayı belirleyecekti 23 Mart'ta. Adayımızı 19 Mart'ta, yani dört gün gözaltını hesap ederek, seçimden dört gün önce aldılar. Bir gece önce de diplomasını iptal ettiler. Maksat Cumhurbaşkanı Adayı olamasın, ön seçim yapılamasın. Biz o gün o sandığı kendi kendimize kursaydık, CHP'nin adayını belirleyecektik. 2 milyon kişiyle. Meydanı okuyunca, biz de meydan okuduk. O sandığın yanına dayanışma sandığı koyduk ve belirlenen aday, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil 15 buçuk milyon vatandaşımızın aday gösterdiği Cumhurbaşkanı Adayı. Bu milletin adayını içeride tutuyorlar. Yani bu millete kafa tutuyorlar. Kafa tutulan CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'nin seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu falan değil. Kafa tutulan milletin kendisidir. 15,5 milyon kişi, kimi iki bastonuyla merdivenlerden çıkıp 'Evladımı seçmeye geldim' diyen teyze var orada. Kimi karnında üç aylık bebeğiyle karnındakinin geleceğine sahip çıkan annenin oyu var orada. Şimdi o kişi, yapımına karar verdiği binanın, ismine karar verdiği binanın açılışında yok. Ama bir yandan da yüzlerce, binlerce açılış için oradan teşvik etmeye, gayret etmeye, akıl yormaya, dışarıya katkı sağlamaya devam ediyor. O yüzden herkes şunu bilsin, bir kez daha yeneceğiz" dedi.