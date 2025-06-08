İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Caddebostan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde kaza yapan iki aracın sürücüsü arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri, diğerine yumruk atarak yere düşürdü. Yerdeki sürücü kalkmaya çalışırken üzerine gelen saldırgan, kalkmaya çalışan kişiyi darbetti.
O sırada çevrede bulunan bir kadın, saldırgana tepki göstererek polis çağıracağını söyledi. Bunun üzerine kadına yönelen saldırgan, cebinden çıkardığı bıçakla "Senin boğazını keserim" diyerek tehdit etti. Ağır küfürler eden saldırgan, yanına gelen arkadaşı tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Darbedilerek yaralanan araç sürücüsü, sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Aracına çarpan sürücüye saldırdı, tepki gösteren kadını 'Boğazını keserim' diyerek tehdit etti - Son Dakika
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