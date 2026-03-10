Kadıköy'de Sürücü Kavgası: Demir Çubuklu Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadıköy'de Sürücü Kavgası: Demir Çubuklu Saldırı

Haberin Videosunu İzleyin
Kadıköy\'de Sürücü Kavgası: Demir Çubuklu Saldırı
10.03.2026 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kadıköy\'de Sürücü Kavgası: Demir Çubuklu Saldırı
Haber Videosu

Kadıköy'de yol verme nedeniyle kavga eden sürücülerden biri demir çubukla saldırıya uğradı.

KADIKÖY'de trafikte tartıştıkları kamyonet şoförüne tekme atan ve demir çubukla saldıran kişiler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kozyatağı Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü ile kamyonet şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Otomobilden inen sürücü ve yanındakilerin de dahil olduğu tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Otomobildekiler, tehdit ve hakaretlerde bulunurken kamyonete tekme attı, ellerindeki demir çubuklarla şoföre saldırdı. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. O anlar başka sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Güvenlik, Otomobil, Kadıköy, Güncel, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de Sürücü Kavgası: Demir Çubuklu Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı
Niğde’de apartmanda doğalgaz patlaması: Ortalık savaş alanına döndü Niğde'de apartmanda doğalgaz patlaması: Ortalık savaş alanına döndü
Netanyahu’nun önüne sunuldu İsrail’in asıl korktuğu şey İran değilmiş Netanyahu'nun önüne sunuldu! İsrail'in asıl korktuğu şey İran değilmiş
Hürmüz Boğazı’ndaki hareketlilik, takip sisteminde böyle görüntülendi Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlilik, takip sisteminde böyle görüntülendi
Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi
İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak
Denizli’de bir deprem daha Şimdi de 4.2 ile sallandı Denizli'de bir deprem daha! Şimdi de 4.2 ile sallandı

20:04
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
19:59
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
19:43
Devrim Muhafızları’ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
19:26
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
19:04
Kullanmadığı unvan, dolandırmadığı insan kalmadı Asıl amacı ise bambaşka çıktı
Kullanmadığı unvan, dolandırmadığı insan kalmadı! Asıl amacı ise bambaşka çıktı
18:32
Pezeşkiyan’dan Trump’a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
Pezeşkiyan'dan Trump'a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
18:30
Avustralya, Körfez bölgesine uzun menzilli keşif uçağı gönderiyor
Avustralya, Körfez bölgesine uzun menzilli keşif uçağı gönderiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 20:38:21. #7.12#
SON DAKİKA: Kadıköy'de Sürücü Kavgası: Demir Çubuklu Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.