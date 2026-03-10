Kadın Güçlenmesi Türk Dünyası İçin Önemli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadın Güçlenmesi Türk Dünyası İçin Önemli

Kadın Güçlenmesi Türk Dünyası İçin Önemli
10.03.2026 22:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Göktaş, kadınların güçlenmesini Türk Dünyası'nın kalkınma hedefleriyle ilişkilendiriyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların güçlenmesine ilişkin ortaya koydukları politika ve uygulamaları, sadece ulusal bir hedef olarak değil, Türk Dünyası'nın ortak kalkınma gündeminin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini belirterek, "Türk Dünyası'nın rekabet gücü kadınların bilgiye, finansa, pazara ve teknolojiye eşit erişimiyle büyüyecek." dedi.

Bakan Göktaş, Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonunun (KSK) 70'inci oturumu kapsamında TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) tarafından New York'taki Türkevi'nde düzenlenen yan etkinlikte kadın girişimciliği ve iş dünyasından sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu.

"Gönül Birliğinden Güç Birliğine: Türk Dünyası Arasında Girişimcilik Ekosistemi" başlıklı etkinlikte konuşan Bakan Göktaş, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesinde Kadın İş Birliği Konseyi kurulmasına yönelik girişimlerde bulunduklarını ifade ederek, söz konusu Konsey'in kadın politikaları konusundaki işbirliklerini güçlendireceğini, ortak çalışmalara ivme kazandıracağını belirtti."

Göktaş, konuşmasına şu ifadelerle devam etti:

"Kadınların güçlenmesine ilişkin ortaya koydukları politika ve uygulamaları, sadece ulusal bir hedef olarak değil, Türk Dünyası'nın ortak kalkınma gündeminin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Türk Dünyası'nın rekabet gücü kadınların bilgiye, finansa, pazara ve teknolojiye eşit erişimiyle büyüyecek. Ülkelerin dayanıklılığı, kadınların üretimde ve karar süreçlerinde daha görünür olmasıyla güçlenecek."

Programa Azerbaycan Cumhuriyeti Aile, Kadın ve Çocuk Problemleri üzere Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan ve KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu da katılarak birer konuşma yaptı.

"6284 sayılı Kanunu'muz, şiddetle mücadelemizde, en temel hukuki güvencelerden biridir."

Bakan Göktaş, daha sonra New York'ta BM Genel Merkezi'nde KSK 70'inci oturumu kapsamında düzenlenen "Tüm kadınlar ve kız çocukları için adalete erişimin sağlanması ve güçlendirilmesi, bu kapsamda kapsayıcı ve adil hukuk sistemlerinin desteklenmesi, ayrımcı mevzuat ve uygulamaların kaldırılması ile yapısal engellerin ortadan kaldırılması" konulu yuvarlak masa toplantısında konuştu.

Bakan Göktaş, "Kalkınma planlarımızda, yargı reformlarımızda, eylem planlarımızda, tüm politikalarımızda, kadınlar ve kız çocukları için adalete erişimin kolaylaştırılması önceliğimizdir. 6284 sayılı Kanunu'muz, şiddetle mücadelemizde, koruyucu ve önleyici tedbirleri etkin şekilde devreye alan en temel hukuki güvencelerden biridir." ifadelerini kullandı.

Kadınlar ve kız çocukları için adalete erişimin yalnızca temel bir hak olmadığını belirten Göktaş, bunun aynı zamanda eşit, güvenli ve hakkaniyetli bir toplum düzeninin en güçlü dayanaklarından biri olduğunun altını çizdi.

Bakan Göktaş, bu alanda gerçekleştirilen toplantıların, geleceğe yön verecek etkili adımların önemli bir fırsat sunduğunu kaydederek, Türkiye'nin adalete erişim yaklaşımının koruma, önleme, destekleme ve güçlendirme ilkelerini esas alan bütüncül bir anlayışa dayandığını anlattı.

Türkiye'de 20 yılı aşkın süredir gerçekleştirilen mevzuat reformları ve kurumsal yapılanma çalışmalarının, bu çerçeveyi daha güçlü ve etkin hale getirdiğini belirten Göktaş, "Kalkınma planlarımızda, yargı reformlarımızda, eylem planlarımızda, tüm politikalarımızda, kadınlar ve kız çocukları için adalete erişimin kolaylaştırılması önceliğimizdir. 6284 sayılı Kanunu'muz, şiddetle mücadelemizde, koruyucu ve önleyici tedbirleri etkin şekilde devreye alan en temel hukuki güvencelerden biridir." ifadelerini kullandı.

"Adalete erişim yalnızca mevzuatla değil, sahada etkin uygulamayla anlam kazanır"

Bakan Göktaş, bu kanunun kadınların delil şartı aranmadan ve mali yük altına girmeden gerekli tedbirlere hızlı ve etkin biçimde erişmesini sağladığını, adalete erişimin ise yalnızca mevzuatla değil uygulamadaki etkinlikle anlam kazandığını vurguladı.

Türkiye genelinde 81 ilde görev yapan meslek elemanları ve avukatlarla şiddet, tehdit, istismar ve ısrarlı takip vakalarının titizlikle takip edildiğini ifade eden Göktaş, mağdurlara hukuki, psikososyal ve sosyal destek sağlandığını söyledi.

Göktaş, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri ile 434 Sosyal Hizmet Merkezi'ndeki şiddet irtibat noktalarının, kadınların destek mekanizmalarına erişimini kolaylaştırdığını ifade ederek, kadın konukevleri, adli yardım hizmetleri, KADES, Alo 183 hattı ve elektronik izleme sistemleriyle güçlü bir destek altyapısı oluşturulduğunu vurguladı.

"Sükünetin yeniden tesis edilmesine yönelik çabaları desteklemeye hazırız"

Başta Gazze olmak üzere çatışmaların sürdüğü bölgelerde kadınlar ve kız çocukları için adalete erişimin daha kırılgan hale geldiğini söyleyen Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"Yerlerinden edilen ailelerin, en temel koruma hizmetlerine ve hak arama yollarına ulaşırken çok yönlü güçlükler yaşadığına hep birlikte tanıklık ediyoruz. Oysaki aile, en ağır şartlarda dahi bireyi ayakta tutan, kadınlar ve çocuklar için güven ve korunma sağlayan en temel yapıdır. Bu nedenle, Türkiye olarak, aileyi koruyan, kadınlar ve kız çocukları için güvenliği ve adalete erişimi teminat altına alan yaklaşımları destekliyoruz."

Bakan Göktaş, Türkiye'nin kadınlar ve kız çocuklarının güvenliğini ve adalete erişimini teminat altına alan politikaları desteklediğini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle ilan edilen 2025 Aile Yılının bu yaklaşımın ulusal ve uluslararası politikalar içinde daha belirgin hale gelmesine katkı sağladığını söyledi.

2026–2035 dönemini kapsayan "Aile ve Nüfus On Yılı" ile kadınları, çocukları ve aileyi koruyan sosyal adalet anlayışını uzun vadeli bir politika çerçevesine dönüştürmeyi hedeflediklerini aktaran Bakan Göktaş, Türkiye'nin bu alandaki tecrübesini paylaşmaya hazır olduğunu kaydetti.

Bakan Göktaş, daha sonra Macaristan tarafından düzenlenen "Toplumda Kadınların Güçlendirilmesinde Nesiller Arası Dayanışmanın Anahtar Rolü" yan etkinliğinde ana konuşmacı olarak katılımcılara hitap etti.

Kadınların karşılaştığı eşitsizliklerin, bir dönemin meselesi değil, kuşaktan kuşağa aktarılan yapısal bir sorun olduğunu belirten Göktaş, kuşaklararası dayanışmanın, bu aktarımı tersine çevirebilecek birikimi, tecrübeyi, imkanı ve desteği nesiller arasında güç kaynağına dönüştürebilecek önemli imkanlardan biri olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın Güçlenmesi Türk Dünyası İçin Önemli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz
Katibe adliye odasında aşk şantajı Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip... Katibe adliye odasında aşk şantajı! Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip...
Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
Ülkeyi karıştıran görüntü Herkes aynı yorumu yapıyor Ülkeyi karıştıran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Yeni lider için olay yorum: Dünya babasının dönemini özleyecek Yeni lider için olay yorum: Dünya babasının dönemini özleyecek
Tarihi maçın haritasını çizdiler Oranı duyanlar inanamıyor Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
Eylem Tok ile Bülent Cihantimur’un hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu Eylem Tok ile Bülent Cihantimur'un hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu
E-Nabız’a bomba özellik geldi Eczane eczane gezmek sona eriyor E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
Maçın hakemine ’’Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız’’ diyerek tepki gösterdi Maçın hakemine ''Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız'' diyerek tepki gösterdi
Fener’in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor Fener'in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor
BAE: İran’ın misilleme saldırılarında toplam 6 kişi hayatını kaybetti BAE: İran'ın misilleme saldırılarında toplam 6 kişi hayatını kaybetti

23:28
Kırgınlıklar unutuldu Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare
Kırgınlıklar unutuldu! Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare
22:51
Trump: İran Hürmüz’e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak
22:41
İbrahim Hacıosmanoğlu’nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu
22:39
Liverpool kaderinden kaçamadı Galatasaray, İngiltere’ye avantajlı gidiyor
Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor
22:38
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
22:29
Liverpool taraftarlarından maça damga vuran Atatürk pankartı
Liverpool taraftarlarından maça damga vuran Atatürk pankartı
21:57
Beyaz Saray: Trump İran’da hedeflere ulaştığında savaş sona erecek
Beyaz Saray: Trump İran'da hedeflere ulaştığında savaş sona erecek
21:02
Galatasaray’ın yıldızından Şampiyonlar Ligi’nde ilk
Galatasaray'ın yıldızından Şampiyonlar Ligi'nde ilk
20:04
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
19:59
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
19:43
Devrim Muhafızları’ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
19:26
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
18:46
Almanya Başbakanı Merz: İran hedeflerinin çoğunu paylaşıyoruz
Almanya Başbakanı Merz: İran hedeflerinin çoğunu paylaşıyoruz
18:32
Pezeşkiyan’dan Trump’a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
Pezeşkiyan'dan Trump'a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 23:40:04. #7.13#
SON DAKİKA: Kadın Güçlenmesi Türk Dünyası İçin Önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.