Kadın Kahramanlar Sergisi ve Önemli Toplantılar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kadın Kahramanlar Sergisi ve Önemli Toplantılar

Kadın Kahramanlar Sergisi ve Önemli Toplantılar

TBMM Başkanı, Kadınlar Günü etkinliklerine katılacak; CHP ve bakanlar önemli programlar düzenleyecek.

06.03.2025 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 8 Mart Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlenen Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Kahramanlar Sergisi'ne katılacak, Ankara Sivil Toplum Kuruluşları ile iftar programında bir araya gelecek.

(TBMM/14.00/18.52)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal demokrat liderler, devlet başkanları, başbakanlar, başbakan yardımcılarının yer alacağı Avrupa Birliği Konseyine hazırlık toplantısına katılacak, CHP Belçika Birliği'ni ziyaret edecek.

(Brüksel/12.30-16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir otelde düzenlenecek "HAK-İŞ 14. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması" programına katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iftar programına iştirak edecek.

(Malatya/18.30)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti genel merkezinde "Kadının Statüsünün Güçlendirilmesi" paneline katılacak.

(Ankara/11.00)

4- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00/14.30)

2- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

(İstanbul/14.00)

3- Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını açıklayacak.

(Frankfurt/16.15)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin "İstatistiklerle Kadın" bültenini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman??????? ile bir araya gelecek.

(Ankara)

2-? ? İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca ATO Congresium'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Fuarı" programına katılacak.

(Ankara/13.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Kampüs İftarları' programına katılacak ve UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile Rangers arasındaki karşılaşmayı takip edecek.

(İstanbul/18.30/20.45)

2- UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, İskoçya'nın Rangers ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

3- Trendyol 1. Lig'in 28. haftası; Erzurumspor FK-Siltaş Yapı Pendikspor, MKE Ankaragücü-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, Uğur Okulları İstanbulspor- Sakaryaspor ve Central Hospital Ümraniyespor-Kocaelispor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.30/16.00/İstanbul/16.00/20.30)

4- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve olası yarı final eşleşmelerinin kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan merkezinde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.30)

5- THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Milano/22.30)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 20. haftası, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Trabzon/17.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği, Kadınlar Günü, Özgür Özel, Diplomasi, Politika, Türkiye, Ekonomi, ankara, Finans, 8 Mart, Güncel, Banka, İftar, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın Kahramanlar Sergisi ve Önemli Toplantılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:37 Macron’dan çarpıcı “Rusya“ açıklaması: Avrupa’daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız Macron'dan çarpıcı "Rusya" açıklaması: Avrupa'daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız
22:05 PKK elebaşı Öcalan’dan DEM’li vekillere mesaj PKK elebaşı Öcalan'dan DEM'li vekillere mesaj
21:32 AFAD’dan ’Ece Gürel’ açıklaması: Maalesef bir gelişme sağlanamadı AFAD'dan 'Ece Gürel' açıklaması: Maalesef bir gelişme sağlanamadı
21:31 ABD medyasından çarpıcı iddia: Washington Hamas’la ilk kez doğrudan gizli görüşmeler yürüttü ABD medyasından çarpıcı iddia: Washington Hamas'la ilk kez doğrudan gizli görüşmeler yürüttü
21:03 Adnan Beker transferi CHP’yi alt üst etti Mansur Yavaş, Özgür Özel’i açıkça yalanladı Adnan Beker transferi CHP'yi alt üst etti! Mansur Yavaş, Özgür Özel'i açıkça yalanladı
09:27 Futbolcular isyanda Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia Futbolcular isyanda! Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia
09:09 Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor
09:02 Trump’a ilk kongrede protesto şoku: ABD’de diktatör olmaz Trump'a ilk kongrede protesto şoku: ABD'de diktatör olmaz
08:50 Portekiz basını yazdı: Benfica’da gündem oruç tutan futbolcular Portekiz basını yazdı: Benfica'da gündem oruç tutan futbolcular
08:42 Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı
08:31 Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı
08:30 Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak
08:22 Emeklilerin gözü ikramiye zammında 3 formül öne çıkıyor Emeklilerin gözü ikramiye zammında! 3 formül öne çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2025 00:19:47. #7.12#
SON DAKİKA: Kadın Kahramanlar Sergisi ve Önemli Toplantılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.