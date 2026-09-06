Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda bıçaklı kavgada iki kuzen hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda bıçaklı kavgada iki kuzen hayatını kaybetti

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu\'nda bıçaklı kavgada iki kuzen hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Ertuğrul Bolat (30) ve kuzeni Hüseyin Bolat (28) yaşamını yitirdi. Olayla ilgili Mustafa D. ve kardeşi Zafer D. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ'ta iki gurup arasında çıkan bıçaklı kavgada Ertuğrul Bolat (30) ve kuzeni Hüseyin Bolat (28) yaşamını yitirdi. Olayla ilgili Mustafa D. (25) ve kardeşi Zafer D. (22) gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesinin Aksu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ertuğrul Bolat ve kuzeni Hüseyin Bolat ile Mustafa D. ve Zafer D. kardeşler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Ertuğrul Bolat ile Hüseyin Bolat vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

Mustafa D. ve kardeşi Zafer D. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan kuzenler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheliler Mustafa D. ve Zafer D., kısa süre sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda bıçaklı kavgada iki kuzen hayatını kaybetti - Son Dakika

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