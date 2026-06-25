Kahramanmaraş\'ta saldırı kurbanı aileler: Çocuklarımız şehit sayılsın

KAHRAMANMARAŞ'ta okul saldırısında hayatını kaybeden 1 öğretmen ile 9 öğrencinin aileleri, saldırının yaşandığı Ayser Çalık Ortaokulu'nun önünde buluştu. Aileler, olayda yaşamını yitiren yakınlarının, şehit sayılmasını ve isimlerinin yaşatılmasını istediklerini söyledi.

Kahramanmaraş'ta, İsa Aras Mersinli'nin babasına ait 5 silah ve 7 şarjörle, eğitim gördüğü Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlediği silahlı saldırının üzerinden 72 gün geçti. Karne günü öncesi saldırının yaşandığı 15 Nisan'dan bu yana kapalı olan Ayser Çalık Ortaokulu'nun önünde bir araya gelen aileler, duygusal anlar yaşadı. Tel örgülerinde çocuklarının isimlerinin yazılı olduğu, çiçeklerin bulunduğu okula dışarıdan bakan aileler, karne gününde çocuklarının karne alamayacağı için çok üzgün olduklarını söyledi.

'EN GÜZEL KARNEYİ RABB'İMİZİN KATINDA ALDILAR'

Şuranur Sevgi Kazıcı'nın babası Mustafa Kazıcı, saldırının üzerinden 72 gün geçtiğini ve günlerini mezarlıklarda geçirdiklerini belirterek, "Çocuklarımızı buraya sağlam olarak verdik ancak cenazeleriyle bizi karşıladılar. Bunun yüreğimizde yarattığı derin tahribatı bir an evvel devlet yetkililerimizin alacakları kararlarla tamamlamaları, düzeltmeleri gerektiğine inanıyoruz. Onların Rabb'imin katında şehit olduklarına hiçbir şüphemiz yok. Ancak şehadet beratlarının, terör şehidi olarak kabul gerektiğine özellikle vurgu yapıyoruz. ve bu hadiseyi gerçekleştiren caninin ailesinin en üst düzeyde cezalandırılması gerektiğini vurguluyoruz. Çocuklarımızın karnesini almak için geldiğimiz bu yerde biliyoruz ki onlar en güzel karneyi şehadet mertebesine ererek Rabb'imizin katında aldılar" diye konuştu.

'ANNEMİN ÖĞRENCİLERİYLE SON KUCAKLAŞMASI ONLARA SİPER OLMAK OLDU'

Öğretmen Ayla Kara'nın oğlu avukat Furkan Kara da aileler olarak mezar ziyaretleriyle acıları hafifletmeye çalıştıklarını, aradan 72 gün geçmesine rağmen annesini çok özlediğini ifade etti. Kara, şunları söyledi:

"Karne gününde eğer annem yaşasaydı öğrencileriyle kucaklaşıp karne heyecanını onlarla paylaşacaktı. Maalesef annemin öğrencileriyle son kucaklaşması, onlara siper olmak oldu. Annemin bu onurlu, gururlu davranışı ve evlatlarımızın yaşadığı hüzün karşısında biz Allah'tan geldiğine inanıyoruz, kadere rıza gösteriyoruz. Annem, Ayser Çalık Ortaokulu'nda, bu okulun açıldığı günden kapandığı güne kadar öğretmenlik yaptı. Ayser Çalık'ın, annem, hem ilk öğretmeniydi, hem de son öğretmen oldu. Karne gününün bizim için çok daha önemi büyüktür. Annem bugünlerde çünkü çok daha heyecanlı olurdu. Benim kardeşim de bir öğrenci. Acısını içimizde yaşamak bizi üzse de bunları da atlatmaya çalışıyoruz. Annemin ve çocukların şehitliklerinin verilmesi noktasında bizim de yetkililere çağrımız vardır. Biz onların 'eğitim şehidi' olduğuna inanıyoruz ve şehitlik taleplerimizi, ilgili mercilere yineliyoruz. Allah'ım inşallah hepsinin mekanını cennet eylesin. Annem ve öğrencilerinin Allah katında biz karnelerini aldığına inanıyoruz. En güzel mükafatla mükafatlandılar. Allah'ım inşallah bizleri de cennetinde, vakti geldiğinde evlatlarımızla ve annemizle buluştursun."

'SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR'

Kara, "Adli süreçle ilgili şu anda herhangi bir gelişme yok. Yani dosya kendi içerisinde tabi ki gelişmeler vardır ama soruşturma devam ediyor, kovuşturma aşamasıyla ilgili herhangi bir bilgi yok. İnşallah en kısa sürede soruşturmanın bitip kovuşturma aşamasıyla ilgililerin gerekli cezayı alması için yetkililere bu noktada talebimiz vardır. Biz yargılamanın en üst sınırdan, hadden ceza verilmesi için elimizden geleceğimizi yapacağız. Annem beni bir avukat olarak yetiştirdi, bir avukat olarak anneme ve kardeşlerime borcum olarak elimden gelenin her şeyi yapacağımı söylemek istiyorum" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZIN ADININ YAŞATILMASINI İSTİYORUZ'

Furkan Sancak Balal'ın annesi Tuğba Belli ise "Çocuklarımız okula geliyordu, karnelerini alacaklardı bugün. Eve geleceklerdi neşeyle. Belki biz onlarla karne gününü kutlayacaktık. Anneler Günü geçti, çocuklar bize çiçek getirecekti ama biz onların mezarına çiçek götürdük. Karne yerine biz onların okuluna geldik, 72 gündür çocuklarımızdan ayrıyız, anneler olarak. Hepimiz birbirimize sarılarak onların kokusunu almaya çalışıyoruz. Bizlerin yüreğindeki bu acıyı kim, ne dindirecek bilmiyorum ama bu çocuklarımızın her yerde, her sokakta, her okulda adının yaşatılmasını istiyoruz. Çünkü bizler onları gururla toprağa verdik, bu vatana eğitim şehitleri adıyla toprağa verdik. Başka kirli zihniyetlerin yetiştirdiği gibi gizli saklı dağlara taşlara gömmedik çocuklarımızı. Al bayrakla, şanlı, şerefli bizler dedik ki, 'Bu vatana feda olsun.' Evet, çocuklarımız şehit oldu ama bu bununla ilgili çocuklarımızın da adının yaşatılması ve bir daha böyle bir saldırının, böyle bir olayın, hiçbir annenin, babanın yaşamamasını ümit ediyoruz" diye konuştu.