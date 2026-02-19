Kaleiçi'nde İşgaller Kaldırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaleiçi'nde İşgaller Kaldırılıyor

19.02.2026 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaleiçi'ndeki izinsiz işgaller kaldırılacak, esnaf projeler talep ediyor.

ANTALYA'nın tarihi ve turistik merkezi Kaleiçi'nde bina cephelerine yerleştirilen tabelalar, tente- gölgelikler, sokaklara taşan yeme- içme büfeleri, tezgah, dolap, çiçeklik, reklam panoları, teşhir stantları ile yaya ve araç geçişini engelleyecek her türlü izinsiz işgallerin kaldırılmasına yönelik Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun (AKVKBK) kararı, uygulanmaya başladı. Esnaf ise vitrin, tente ve dışarıda ürünlerinin teşhiri için proje istedi.

AKVKBK'nin, Tarihi Kaleiçi'ndeki tüm iş yerlerinin duvarlarına monte edilen tentelerin sökülmesi ayrıca dışarıda sergilenen tüm eşyaların ve marketlerin dolaplarının kaldırılmasına yönelik 2024 yılı Ekim ayına ait kararı uygulamaya geçirildi. Bu kapsamda Muratpaşa Belediyesi zabıta ekipleri aracılığıyla otel, pansiyon, bar, kafe, tekstil ve hediyelik eşya, halı, market, restoran gibi 1000'in üzerinde iş yerinin bulunduğu Kaleiçi'nde ilgili karar, 2 hafta önce tüm esnafa bildirildi ve 15 gün süre verildi. Kaleiçi'ndeki esnafın büyük kısmı tentelerini duvarlardan söktü ve dışarıda sergiledikleri ürünleri ve işletmelerine ait dolaplar veya benzeri diğer malzemeleri kaldırmaya başladı.

'HER TÜRLÜ İZİNSİZ İŞGAL'

AKVKBK'nin kararında; mimari doku ve kültür varlıklarının algılanmasını engelleyerek, yapı cephelerine zarar verecek ve geleneksel dokuyu görsel ve mimari olarak olumsuz etkileyecek şekilde bina cephelerine yerleştirilen tabelalar, tente- gölgelikler, sokaklara taşan masa- sandalye, yeme- içme büfeleri, tezgah, dolap, çiçeklik, reklam panoları, teşhir stantları ile yaya ve araç geçişini engelleyecek her türlü izinsiz işgal ve uygulamaların belediye ile Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü'nce (KUDEB) ivedilikle kaldırılması istendi.

ESNAFTAN ÇÖZÜM TALEBİ

Bölge esnafı ise yağmur ve güneş gibi sorunlar ile ürünlerinin sergilenebileceği vitrinler oluşturulmasına yönelik alınan karara karşın kendilerine bir çözüm önerisi sunulması talebinde bulundu. Antalya Turistik Otelciler ve Pansiyoncular Birliği'nce (ANTOB), dünyada Kaleiçi benzeri birçok turistik bölge olduğuna işaret edilerek, Venedik örneği üzerinden çözüm önerilerinin yer aldığı bir rapor hazırlandı. Raporun Antalya Valiliği, belediyeler ve Koruma Bölge Kurulu'na sunulacağı açıklandı.

'HİÇBİR ŞEY YOKTU'

ANTOB Başkanı Alp Özel, Kaleiçi'nde 1970 yılından itibaren uygulanan katı kurul kararları ile insanların evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Özel, "Çünkü çağa uygun, modern, tuvaletler yoktu evlerde, kanalizasyon yoktu, hiçbir şey yoktu. Dolayısıyla insanlar, buradaki evlerini terk edip şehrin daha yukarılarına taşındılar. Dolayısıyla halk buradan çıktı. Arkasından burası, 2005- 2010 arasında yine mahallemizin bir ferdi olan Menderes Türel Başkan zamanında yapılan işlerle yeniden canlandı. Altyapı o zaman yapıldı, elektrik hatları yenilendi, kanalizasyonlar yapıldı ve burası tekrar insanların cazibe merkezi olmaya başladı. Dolayısıyla aynı hataya şimdi düşmeyelim. Bir planlama yapalım. Bu planlamayı burada yaşayan halkıyla, esnafıyla, işletmeleriyle hep birlikte yapalım. Biz buna katkı koymak adına bir rapor hazırladık. Bu raporu Antalya Valiliği ve belediyelerimize sunacağız" dedi.

KALEİÇİ'NE 'VENEDİK ÖRNEĞİ' ÖNERİSİ

Kaleiçi'nde 1000'in üzerinde esnaf ve işletme olduğunu aktaran Özel, "Dünyada bunun örnekleri var ve en belirgin örnek Venedik. Venedik'in bizden çok daha eski, 400- 500 yıllık binaları var. ve ana akslar oluşturmuşlar. Bu ana aksların üzerinde ticaret aksı, kültür aksı, işte kafelerin olduğu akslar, ondan sonra sergi alanların yaratıldığı akslar. Bu aksların üzerinde gezdiğiniz zaman görüyorsunuz ki bizdeki farkı, özellikle ticaret akslarında vitrinler var. Bunun izni verilebilir. Yoksa 'Bunu sök, kaldır. Bu artık burada olmayacak.' Evet olmasın ama bunu ne yapalım? Buna bir çözüm önerisi gelmeden sadece 'Bunları kaldır' yaklaşımı, biraz buradaki esnafın belini büktü açıkçası. İnsanlar kendi ürünlerini teşhir edemeyecek, bir tane sokak kapısı var. Turistin, sokak kapısından içeriye girmesi lazım, ne satıldığını görmesi için. Bir AVM düşünün ama hiçbirinin vitrini yok. Olur mu?" diye konuştu.

DÜKKANLARIN VİTRİNİ YOK

25 yıldır Kaleiçi'nde esnaflık yaptığını belirten market ve hediyelik eşya iş yeri sahibi Zübeyde Nalcılar, "Burada yıllardır böyle devam ediyor. Çünkü bizim dükkanlarımızın vitrini yok. Mecburen dışarıda sergilemek zorundayız. Bir de markette mecburen dolaplarımızın dışarıda olması gerekiyor. Dükkanın içi küçük. İçeri koyma şansımız çok zor. Koymasak market olduğu hiç anlaşılmayacak. Bunları şimdi kaldırmamızı istiyorlar da kaldırırsak zaten iş yapamayız, kiracıyız. Onun için bunların mecburen görsel olarak dışarıda olması lazım. Dışarıdan bakıldığında bir hediyelikçi, bir market olduğu anlaşılmaz. Buna bir çare olsa iyi olur" dedi.

'HİÇBİR PROJE YOK'

Hediyelik eşya ve tekstil ürünleri satıcısı Ali Yumuşak, "Belediye aracılığıyla bize tebligat gönderdiler. Duvara montajlı hiçbir şey olmayacak, dışarıya ürün çıkmayacak. Muhtarlar, Kaleiçi esnaf dernek başkanları şu anda kurumlarla görüşüyor. Sonuç ne olacak daha tam da belli değil. Ama uyguladıkları karar esnafı tamamen öldürmek. Hiçbir proje yok. Tamamen 'Bunları sökün, ürününüzü içeri koyun, hiçbir şey çıkarmayın' diyorlar. Kaleiçi'nin dükkanları buna müsait değil. Vitrinleri yok. Dükkanlar zaten sonradan çevirme, küçük olduğu için turizm ürününü esnaf satmak için sergilemek zorunda. Sergi yapmadığın sürece hiçbir iş olmaz" dedi.

'BU DÜZENLEMENİN BİR SINIRI OLMALI'

Eşinin küçük hediyelik eşya atölyeleri bulunduğunu belirten Sadık Ercan, "Doğma büyüme Kaleiçiliyim. Evim de burada. 'Bir düzenleme' diyorlar ama nasıl bir düzenleme olduğuna da şaşkınlık, hayretler içindeyiz. Çünkü bu düzenlemenin bir sınırı olmalı. İnsanlara bir yön çizilmeli önce. 'Daha önce söylendi' dediler ama biz bilmiyoruz ne olduğunu. 'Bunlar kalkacak' dediler. Peki, bunları kaldırayım ama bunun arkası yıkık, arkası pislik içinde, harabe içinde. Turist geldiği zaman şurada gözüne hoş gelen şeyler var ama biz bunu kaldırdığımız zaman ne görünecek? Buna bir sınırlama getirseler" diye konuştu.

'ÜRÜNÜ GÖRMEDEN İNSANLAR NASIL DÜKKANA GİRECEK'

Pansiyon işletmecisi Sedat Sabah, Anıtlar Kurulu'nun aldığı karar neticesinde Kaleiçi'ndeki yapıların, dış cephelerindeki bütün uygulamaların sökülmesi gerektiğini kaydederek, "Buna uygun bir çözüm aranmalı, örneğin bir hediyelikçi görsellerini göstermesi gerekiyor. Ürünü görmeden insanlar nasıl dükkana girebilecek? Seyahat acenteleri var, tur satıyor ama görselini görmeden nasıl satabilecekler" dedi.

'NASIL TENTEYE GELDİ, BİLMİYORUZ'

Hesapçıoğlu Sokak esnaflarından Ali Çardak, "Gelen yazıda Hesapçıoğlu Sokak başta olmak üzere tüm Kaleiçi'ndeki taşmaların tente, yağmurluklar, vitrinler vesaire bunların hepsinin sökülmesi, duvarların ortaya çıkması isteniyor ama olayın aslı oradaki masa sandalyeden nasıl tenteye geldi; biz de bilmiyoruz. Resmi yazıda da sadece KUDEB şunu söylüyor, 'Geleceğe miras bırakmak için.' Tamam miras bırakalım ama yağmur tentesini sökünce mi miras kalıyor? Onu da bilmiyoruz" diye konuştu.

'BİR ÇÖZÜM YOLU BEKLİYORUZ'

Günübirlik tur esnafı Turgut Eroğlu, "Daha önceden çok güzel şekilde Antalya'mızın en güzel, gezilecek, dolaşılacak yerlerini insanlara gösteriyorduk, anlatıyorduk, tanıtıyorduk. Görseller olmadan ben bu insanlara ne anlatacağım, ne göstereceğim? Oranın bir seyahat acentesi olduğu bile belli olmuyor artık. Ne olduğu belli olmuyor. Kimin ne sattığı, kimin ne aldığı da belli olmuyor. Bir çözüm yolu bekliyoruz" dedi.

'YAĞMURDA DÜKKANI SU BASACAK'

1998'den beri sokakta esnaf olduğunu belirten Vahdet Soydemir de "Böyle bir olayla karşılaştığımız için çok üzgünüz. Tabii ki bazı aksilikler vardı. Biz bunun farkındaydık, düzelmesi tarafındaydık ama tek sıkıntı böyle bodoslama bir şekilde gelip, 'Onu kaldırın, bunu kaldırın' demeleri sıkıntı oldu. Tamam biz bazı şeyler yapalım ama bize bir öneriyle gelebilirlerdi; 'Biz bunu böyle kaldıracağız ama arkadaşlar siz de mağdur olmayın.' Çünkü Antalya güneş ve yağmur memleketi, dükkanlarımızı bir şekilde yağmurdan ve güneşten korumak zorundayız. Şu anda bütün her şeyimizi kaldırdık duvarlardan. Tentelerimizi de söküyoruz. Duvarım düz, yağmur yağdığında dükkanımı su basacak. Peki, benim zararım ne olacak? Kim karşılayacak? Bizim mağduriyetimiz bu. Esnaf zaten kötü sezonlar, kötü zamanlar geçiriyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Antalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaleiçi'nde İşgaller Kaldırılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor
Kocaeli’de vahşet Boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak katletti Kocaeli'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak katletti
Bilim dünyasını alarma geçiren keşif: Mağaradan 5 bin yıllık tehlike çıktı Bilim dünyasını alarma geçiren keşif: Mağaradan 5 bin yıllık tehlike çıktı
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
14 yaşındaki çocuk yerde gördüğü Türk bayrağını öperek kaldırdı 14 yaşındaki çocuk yerde gördüğü Türk bayrağını öperek kaldırdı
Juventuslu futbolcu açıkladı Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra Juventuslu futbolcu açıkladı! Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı İşte anlamı Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı! İşte anlamı
Fenerbahçe taraftarını endişelendiren Kante gelişmesi Fenerbahçe taraftarını endişelendiren Kante gelişmesi
Bakıcısıyla gizlice evlenen 102 yaşındaki milyoner babalarını hastaneden kaçırdılar Bakıcısıyla gizlice evlenen 102 yaşındaki milyoner babalarını hastaneden kaçırdılar
Kadıköy’e geri dönen Vitor Pereira’dan basın toplantısına damga vuran sözler Kadıköy'e geri dönen Vitor Pereira'dan basın toplantısına damga vuran sözler
Yıllarca konuşulacak görüntüler Tapınak başkanı, Cumhurbaşkanının üzerine istifra etti Yıllarca konuşulacak görüntüler! Tapınak başkanı, Cumhurbaşkanının üzerine istifra etti
Bakan Şimşek’ten milyonları ilgilendiren “maaş“ açıklaması Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren "maaş" açıklaması
Su seviyesi 60 santimetre yükseldi Göl taştı, ev ve iş yerlerini su bastı Su seviyesi 60 santimetre yükseldi! Göl taştı, ev ve iş yerlerini su bastı
Yeniden Refah Partili Altınöz: Öcalan’ın umut hakkına kavuşmasını istemiyoruz Yeniden Refah Partili Altınöz: Öcalan'ın umut hakkına kavuşmasını istemiyoruz
25 yıl boyunca evinde biriktirdiği çöpü 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı 25 yıl boyunca evinde biriktirdiği çöpü 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı
Nicolo Melli ameliyat oldu İşte parkelerden uzak kalacağı süre Nicolo Melli ameliyat oldu! İşte parkelerden uzak kalacağı süre
Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK maçı bitti, saha karıştı Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK maçı bitti, saha karıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ramazan mesajı: Hayırlar getirmesini diliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan mesajı: Hayırlar getirmesini diliyoruz
Galeriden aldığı lüks araçla çevirmeye girdi, hayatının şokunu yaşadı Galeriden aldığı lüks araçla çevirmeye girdi, hayatının şokunu yaşadı
Osimhen, Van Dijk’ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı Osimhen, Van Dijk'ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia Henüz 17 yaşındaydı Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Hamaney’in yapamadığını onlar yapacak Trump’ı zora sokacak tehdit Hamaney'in yapamadığını onlar yapacak! Trump'ı zora sokacak tehdit
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var

15:40
Şampiyonluğa oynayan Amedspor’a bir şok daha
Şampiyonluğa oynayan Amedspor'a bir şok daha
15:08
Sepp Piontek’i kaybettik
Sepp Piontek'i kaybettik
15:06
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
14:58
Galatasaray’ın perişan ettiği Juventus’u bekleyen büyük tehlike
Galatasaray'ın perişan ettiği Juventus'u bekleyen büyük tehlike
14:48
Vedat Muriqi destan yazıyor
Vedat Muriqi destan yazıyor
14:35
Hamaney’in yapamadığını onlar yapacak Trump’ı zora sokacak tehdit
Hamaney'in yapamadığını onlar yapacak! Trump'ı zora sokacak tehdit
14:20
Messi’ye selam vermeden geçince annesi devreye girdi
Messi'ye selam vermeden geçince annesi devreye girdi
14:19
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
14:02
Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı
Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı
13:57
Teravihte cemaate kabusu yaşatan çocuk için emniyet harekete geçti
Teravihte cemaate kabusu yaşatan çocuk için emniyet harekete geçti
13:57
Oyuncu Bahar Şahin’den oruç açıklaması: Bir gün inşallah
Oyuncu Bahar Şahin'den oruç açıklaması: Bir gün inşallah
13:46
Tokat atma yarışmasına girdiler Biri bayıldı
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı
13:43
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia Henüz 17 yaşındaydı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı
13:17
Savaş mı başlıyor Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı
Savaş mı başlıyor? Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı
13:16
Icardi’nin kardeşinden Wanda Nara’ya sürpriz ziyaret
Icardi'nin kardeşinden Wanda Nara'ya sürpriz ziyaret
13:15
Dünya şokta Prens Andrew gözaltına alındı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
13:00
Dev dalgalar koca restoranı böyle yuttu
Dev dalgalar koca restoranı böyle yuttu
12:58
DEM’li Meral Danış Beştaş’ın Öcalan için yaptığı benzetme sunucuyu da şaşırttı
DEM'li Meral Danış Beştaş'ın Öcalan için yaptığı benzetme sunucuyu da şaşırttı
12:54
Lamine Yamal’dan futbolseverleri ikiye bölen paylaşım
Lamine Yamal'dan futbolseverleri ikiye bölen paylaşım
12:22
Helin Avşar, ablası Hülya Avşar’a yönelik İsmail Saymaz’ın eleştirilerine tepki gösterdi
Helin Avşar, ablası Hülya Avşar'a yönelik İsmail Saymaz'ın eleştirilerine tepki gösterdi
12:04
MSB: 1 Ocak’tan bu yana teslim olan PKK’lı terörist sayısı 35’e yükseldi
MSB: 1 Ocak'tan bu yana teslim olan PKK'lı terörist sayısı 35'e yükseldi
11:44
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var
11:02
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı O kadının başına neler gelmiş neler
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 15:49:24. #7.11#
SON DAKİKA: Kaleiçi'nde İşgaller Kaldırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.