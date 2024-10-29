Karadeniz Bölgesi\'nde Cumhuriyet\'in 101. yıl dönümü kutlamaları

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??????? Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta tören düzenlendi.

Trabzon'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, Vali Aziz Yıldırım'ın makamında tebrikleri kabulü ile başladı.

Yıldırım, daha sonra 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda gerçekleştirilen törende, vatandaşların, güvenlik güçlerinin ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasıyla devam etti.

Vali Yıldırım, Cumhuriyet Bayramını kutlayarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük bir fedakarlık ve cesaretle kurarak bizlere armağan ve emanet ettiği Cumhuriyetimizi kutlarken, ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımak için duyduğumuz sorumluluğu da bir kez daha hatırlıyoruz." dedi.

Öğrencilerin şiir okuduğu, halk oyunları ve spor gösterilerinin sunulduğu törende, organize edilen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyelerince hediye verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dedektör köpek "Çapkın"la yaptıkları gösteri de merakla izlendi.

Kutlamalar, Kahramanmaraş Caddesi'nde gerçekleştirilen geçit töreniyle sona erdi.

Törene, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri de denizde Türk bayrağı açarak gösteri yaptı.

Ordu

Ordu'daki tören ise Ordu Lisesi önünde gerçekleştirildi.

Vali Muammer Erol, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Gökhan Kocaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, vatandaşların bayramını kutladı.

Vali Erol, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 101. kuruluş yıl dönümünü hep birlikte bayram olarak hür, bağımsız, barış ve huzur içinde kutlarken her zamankinden daha fazla gururlu ve coşkulu olduklarını söyledi.

Erol, büyük milletin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Minnettarız, yenilmez azim ve gayretleri, kanları ve canlarıyla bu toprakları vatan yapan tüm şehit ve gazilerimize minnettarız. Kurtuluş Savaşı'mızın kahraman komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, yedi düvelin tam da Osmanlı'yı bitirdiğini düşündüğü yıllarda 600 yıllık imparatorluğun külleri üzerinde hür, bağımsız devletimizi ve istikbal ümitlerimizin gerekçesi ve temeli olan Cumhuriyeti'mizi kurdukları için minnettarız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende, öğrenciler günün anlamını içeren şiirler seslendirdi, dereceye girenlere ödülleri verildi.

Halk oyunları, jimnastik gösterisi ve geçit töreninin ardından tamamlanan kutlamalara, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Başsavcı Hasan Uçak, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Baro Başkanı Birsen Uçar, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Giresun

Giresun'da da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Valilik bahçesindeki törende, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Volkan Aydın ve Belediye Başkanı Fuat Köse, halkın bayramını kutladı.

Öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptığı törende, şiirler okundu, spor ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

Kutlamalar, geçit törenin ardından sona erdi.

Rize

Rize'de, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü törenleri Hükümet Konağı önünde yapıldı.

Vali İhsan Selim Baydaş, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, "Önümüzdeki yüzyıl, Anadolu'daki varlığımızın bininci yılı ve gençliğin yüzyılı olacak. Teknolojinin, başarının yüzyılı olacak. Azim ve gayretle çalışmanın yüzyılı olacak." diye konuştu.

Tören, Cumhuriyet Bayramı temalı yarışmalarda ve TEKNOFEST'te dereye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle devam etti.

Komandoların da gösteri yaptığı kutlamalar, geçit töreniyle tamamlandı.

Törene, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, İl Garnizon Komutan Vekili Albay Serkan Çolak, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Artvin

Artvin'deki törenler, Milli İrade Meydanı Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Vali Turan Ergün, Garnizon Komutanı Muhammet Kelami Kablay ve Belediye Başkanı Bilgehan Erdem'in vatandaşların bayramını kutladığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Vali Ergün, Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde aziz milletin yüksek irade, eşsiz mücadele ve büyük fedakarlıklarla kazandığı zafer neticesinde kurulan Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

29 Ekim'in aziz milletin şahlandığı, hapsedilmek istendiği esaret zincirlerini kırdığı ve küllerinden yeniden doğduğu gün olduğunu vurgulayan Ergün, "Bu kutlu gün, kökleri şanlı zaferler ve kahramanlıklarla dolu bir geçmişe dayanan milli diriliş ruhunun tezahürüdür." dedi.

Şiirler okunan, halk oyunları ve sportif gösterilerin de yapıldığı program, geçit töreniyle sona erdi.

Törene, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hakan Bektaş, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Mehmet Çelik ve vatandaşlar katıldı.

Gümüşhane

Gümüşhane'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Yenişehir Stadyumu'ndaki törenle kutlandı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasıyla devam etti.

Cumhuriyet Bayramını kutlayan Vali Aydın Baruş, Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzyıla erişen tarihinin, Türk milletinin bağımsızlık ve kalkınma mücadelesinin, dünya milletlerine örnek olduğunu söyledi.

Halk oyunları ile devam eden programda, jandarmalar tarafından dedektör köpeğin de katılımıyla gösteri yapıldı, çeşitli yarışmalarda başarı gösteren öğrencilere ödül verildi.

Komandoların yürüyüş yaptığı törende, MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Cumhuriyet Başsavcısı Tuva Ersöz Ünver, İl Jandarma Komutanı Serhat Demiral, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, öğrenciler ve vatandaşlar yer aldı.

Bayburt

Bayburt'ta Vali Mustafa Eldivan'ın makamında tebrikleri kabulüyle başlayan kutlamalar, Cumhuriyet Caddesi'nde devam etti.

Vali Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Okan Karaseyfioğlu, askeri araç üzerinden halkı selamladı.

Vali Eldivan, Cumhuriyet'in 101. yılını kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek, "Atalarımızın emaneti olan bu cennet vatanımıza, Cumhuriyetimize ve onun tüm kazanımlarına sonsuza kadar sahip çıkacak ve geleceğe aktaracağız. Çocuklarımıza her alanda gurur duyacakları bir ülke bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Törende, halk oyunları gösterileri sergilendi, şiirler okundu. İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando ekiplerinin de gösteri sunduğu kutlamalar, geçit töreniyle tamamlandı.