Karadeniz'de Balık Çeşitliliği Artıyor - Son Dakika
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Karadeniz'de Balık Çeşitliliği Artıyor

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Karadeniz'de av yasağının sona ermesiyle balık çeşitliliği artarken, palamut ve hamsi bol bulunuyor.

10.11.2024 11:36
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KARADENİZ'de av yasağının sona ermesi ile tezgahlardaki balık çeşitliliği ve bolluğu sürüyor. Trabzon'da sezonun ilk haftalarında bol avlanan palamudun bereketi devam ederken, diğer balık çeşitleri de tezgahlarda yer almaya başladı.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı. Sezonun ilk haftalarından itibaren ağlara en çok takılan balık palamut olurken, başta hamsi olmak üzere; istavrit, mezgit, çinekop, levrek, ağlara nadiren takılan kalkan ve kırlangıç balığı da tezgahları süsleyen diğer balıkların arasına girdi. Trabzon Balıkçılar Hali'nde; ağırlığı 1 kiloyu aşan palamutların tanesi 150, hamsinin kilosu 100-150, istavrit ve mezgit 100, sargan 300, çinakop 400, çupra 350, somon 250, levrek ise 300 liradan satışa sunuluyor.

'HAVALAR SOĞUMAYA BAŞLAYINCA HAMSİ ÇIKMAYA BAŞLAR'

Balıkçı Gökmen Aydın balık fiyatlarının uygun olduğunu ifade ederek "Palamut yavaş yavaş azalmaya, kaybolmaya gidiyor. 2 aydır vatandaş palamut yiyor. Palamut göç hayvanı, kaybolup gidecek. Şu anki duruma göre hamsi bol. Kilosu 100-150 lira. Kayıklar, Hopa'dan Samsun'a kadar gidiyor. Kayıkçılar bazen bol, bazen az tutuyor. Şu an Araklı Sürmene arasında hamsi var, kayıklar da orda. Fiyatları da normal gidiyor. Kim ne derse desin balık ucuz. Palamut 50-70 liralara kadar düştü. Bu sene hamsi fena değil gibi duruyor. İnşallah bundan sonra da bol çıkar da vatandaş yer. Havalar soğumaya başlayınca hamsi çıkmaya başlar" diye konuştu.

'40 SENE ÖNCE ÇIKAN BALIKLAR GERİ DÖNDÜ'

40 sene önceki balık türlerinin bu yıl yeniden görüldüğünü söyleyen balıkçı İbrahim Örseloğlu "Balık fiyatları şu an uygun. Palamut işi bitecek, hamsi işi başlayacak. Mezgit var. Vatandaş bu sene baya çinekop yiyecek. Sargan ve levrek balığı bu sene bol. Bundan 40 sene önce çıkan balıklar geri döndü. Bu sene balıkta çeşit bolluğu var. Vatandaş hamsiden çok balık yiyecek. Mezgit 300 lira, sarıkanat 350-400 lira, çinekop 250 lira, bol bol istavrit var kilosu 100 lira. Kalkan balığı da aşırı var. Vatandaşın kimi memnun kimisi memnun değil" ifadelerini kullandı.

'BALIK DAHA UCUZ'

Müşteri Zekiye Asan ise "Fiyatlar güzel, normal. İstavrit aldım 100 lira verdim. Hamsiyle palamudu çok sevmiyoruz almadım o yüzden. Mezgit 200 lira. Her şeye rağmen balık daha ucuz. Bir salatayla çorbayla iyi gidiyor" dedi.

Karadeniz\'de Balık Çeşitliliği Artıyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Karadeniz'de Balık Çeşitliliği Artıyor - Son Dakika

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