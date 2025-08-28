Baba ve 11 yaşındaki oğluna kurşun yağdıran caniden ilk ifade! Karakolda döküldü - Son Dakika
Baba ve 11 yaşındaki oğluna kurşun yağdıran caniden ilk ifade! Karakolda döküldü

Baba ve 11 yaşındaki oğluna kurşun yağdıran caniden ilk ifade! Karakolda döküldü
28.08.2025 13:01  Güncelleme: 13:28
Baba ve 11 yaşındaki oğluna kurşun yağdıran caniden ilk ifade! Karakolda döküldü
Konya'da otomobile binerken silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Koçyiğit ile 11 yaşındaki oğlu Servet Koçyiğit'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan Hıdır A. ile 1'i kadın, 5 yakını adliyeye sevk edildi. Hıdır A., ifadesinde husumetlerinin 2021 yılında hurda alım-satım meselesi yüzünden başladığını, Koçyiğit ve ailesiyle kavga ettiklerini, davalık olduklarını söylediği öğrenildi.

Geçtiğimiz pazartesi günü hurdacılık yaptığı belirtilen Mehmet Koçyiğit ile yanındaki oğlu Servet Koçyiğit, Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'ta yaşadığı apartmanın bahçesindeki otomobillerine binmek isterken silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu Mehmet Koçyiğit vücudunun çeşitli yerlerinden, Servet Koçyiğit ise başı ve sırtından vuruldu.

BABA-OĞUL HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Mehmet Koçyiğit'in hayatını kaybettiği belirledi. Servet Koçyiğit ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Servet Koçyiğit de doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Baba-oğul, otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Niğde'ye götürülerek toprağa verildi.

Baba ve 11 yaşındaki oğluna kurşun yağdıran caniden ilk ifade! Karakolda döküldü

5 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, ilk olarak saldırıyı gerçekleştiren Hıdır A.'ın yakınları G.A., O.A., C.A., M.A. ve M.A.'yı gözaltına aldı. Salı günü ise Hıdır A. Karatay ilçesi Çatalhöyük Mahallesi'nde saklandığı mısır tarlasında yakalandı.

Baba ve 11 yaşındaki oğluna kurşun yağdıran caniden ilk ifade! Karakolda döküldü

KATİLİN İFADESİNDE HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Hıdır A., ifadesinde saldırıyı aralarındaki husumet nedeniyle gerçekleştirdiğini anlattı. 2021 yılında Mehmet Koçyiğit ve ailesiyle, aralarında hurda alım-satım meselesi yüzünden kavga ettiklerini belirten Hıdır A., yine aynı yıl içerisinde husumet nedeniyle Koçyiğit'in kayınpederi Hüseyin Koçyiğit ve kayınbiraderi Murat Koçyiğit'in, kendi oğlu Cuma A.'yı bıçakla yaraladıklarını, oğlunun kaçarken de arabayla Murat Koçyiğit'e çarpıp yaraladığını ardından aynı hastanede karşılaştıklarını, orada da silahlı çatışmaya girdiklerini, iki tarafın da birbirini yaraladıklarını, bu nedenle davalık olduklarını anlattı. Gözaltına alınan Hıdır A. ve beraberindeki 1'i kadın 5 akrabası, emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Baba ve 11 yaşındaki oğluna kurşun yağdıran caniden ilk ifade! Karakolda döküldü
Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Baba ve 11 yaşındaki oğluna kurşun yağdıran caniden ilk ifade! Karakolda döküldü - Son Dakika

