Karatay Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesi Temel Atma Töreni Gerçekleşti

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KARATAY Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesi kapsamında yapımına başlanacak Karatay Belediyesi Arasta Çarşısı'nın temel atma töreni yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesi tarafından birlikte hayata geçirilen Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesi'nde kazma vuruldu. 84 iş yerinden oluşan Arasta Çarşısı'nın temeli düzenlenen törenle atıldı.

'TARİHİ DOKUNUN BÜYÜK SORUMLULUKLARI VAR'

Törende konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Bizler, hafızalarımıza miras kalan tüm güzellikleri koruyan, yaşatan ve yarınlara ulaştıran bir anlayışla çalışmaya gayret ediyoruz. Tarihi büyük ve derin bir merkezde görev yapmamızın bazı büyük sorumlulukları var. Bizler, dünü unutturmayan, bugünü koruyan ve yarını geçmişten koparmadan inşa edenler olmak zorundayız. Bugün burada, bu sorumluluğumuz ışığında bir hayalimizi gerçekleştirme noktasında birlikteyiz. Konya, farklı medeniyetlerin beşiği olmuş, Mevlana'nın hoşgörüsüyle yoğrulmuş, Selçuklu'nun izlerini taşıyan kadim bir şehirdir. Binlerce yıllık köklü tarihiyle, birçok medeniyetin hem kesişme hem de kaynaşma noktasıdır. Konyamız, geçmişten günümüze uzanan mimarisi, hanları, hamamları, eğitim merkezleri ile benzersiz bir zenginliğe sahiptir. Bizler de bu kadim mirastan ilham alarak, şehrimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ileriye taşımak için büyük bir gayret gösteriyoruz" dedi.

3 MİLYAR TL DEĞERİNDEKİ ARAZİ ÜZERİNE KURULACAK

Kılca, "Burası, 2021 yılında sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yenileme alanı ilan edilen oldukça büyük bir alan. Karatay Belediyesi olarak bölgenin projeye uygun hale gelmesi için zorlu bir kamulaştırma sürecini başarıyla geride bıraktık. Güncel bedeliyle yaklaşık 3 milyar lira değerinde 100 bin metrekare alanı kamulaştırarak bölgeyi yeni projemizin uygulanmasına yüzde 100 oranında hazır hale getirdik. Böylece geleceğe dönük, kültürel mirasın korunmasına ve turizm odaklı bir cazibe merkezi inşa edilmesine yönelik çalışmalarımızın önünü açtık. Projemiz, güncel değeriyle 223 milyon 656 bin TL'ye mal olacak ve 84 adet dükkandan oluşacaktır. Konya'nın tarihi ve kültürel ruhunu koruyarak yürüttüğümüz bu proje tamamlandığında, şehrimize gelen yerli ve yabancı misafirlerin, yüzlerce yıllık geçmişi hissedebilecekleri bu merkez, kadim mirasımızın en özel duraklarından biri olacak. Tüm bunların yanında, yeni yüzüyle Türbe Arkası; konaklama alternatifleri, özel proje ve programlara uygun alanları, karşılama merkezleri, çarşıları, tarihi dokusu ve müzeleriyle şehrimize katma değer sağlayacak önemli bir hareketliliğin de merkezi olacak. Yüzeysel olarak bahsetmek gerekirse Türbe Arkası projemizin içerisinde; Karatay Belediyesi olarak, Mevlana Hamamı, Bedesten, Yeni Çarşı, Kültür Merkezi, Avlulu Dükkanlar, Eski Konya Evleri, Konya Evi Müzesi, Kitap Kahve, Modern ve Geleneksel Yapıdaki Konaklama Merkezlerini kapsayan alanlarda çalışmalar yapacağız" diye konuştu.