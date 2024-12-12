Karla Karışık Yağışlar Bekleniyor - Son Dakika
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Karla Karışık Yağışlar Bekleniyor

Meteoroloji, bazı illerde karla karışık yağmur ve kar bekliyor, vatandaşlar dikkatli olmalı.

12.12.2024 09:03
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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Kayseri, Sivas, Çankırı, Ordu, Hatay, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari'de karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kayseri, Sivas ve Çankırı'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz ile Ordu, Hatay, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MGM, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğunu, yurdun iç ve doğu kesimlerinde ise buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğini bildirdi.

MGM, kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini kaydetti.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 7, en düşük 5; İstanbul'da en yüksek 11, en düşük 7; İzmir'de en yüksek 11, en düşük 7 derece olacak.

Kaynak: ANKA

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