MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|195
|Toplam Seçmen
|:
|64.725
|Açılan Sandık
|:
|19
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 9,74
|Kullanılan Oy
|:
|4.409
|Geçerli Oy
|:
|4.357
|Katılım Oranı
|:
|% 70,68
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ÖTÜKEN SENGER
|% 37,2
|1.621
|DEM PARTİ
|KENAN KARAHANCI
|% 27,91
|1.216
|CHP
|DİNDAR GÜLTEKİN
|% 16,87
|735
|İYİ PARTİ
|METİN ÖZAD
|% 8,42
|367
|DİĞER
|% 4,22
|184
|YENİDEN REFAH
|UĞUR ŞEN
|% 2,82
|123
|DEVA PARTİSİ
|LALAN PARILTI
|% 1,01
|44
|BTP
|TALİP BORA
|% 0,3
|13
|TKP
|ALİ AYTAÇ MEHMETOĞLU
|% 0,25
|11
|GELECEK PARTİSİ
|ONURCAN HİLMİ ULUSOY
|% 0,25
|11
|BAĞIMSIZ
|AYHAN BİLGEN
|% 0,25
|11
|DSP
|RUKİYE DİLARA ÜNSAL
|% 0,12
|5
|HÜDA PAR
|MURAT ÖZTÜRK
|% 0,12
|5
|MİLLET
|ŞÜKRÜ KAYA
|% 0,12
|5
|HKP
|KEMAL GENÇER
|% 0,07
|3
|HAK-PAR
|ZERNUR ÖZDEMİR
|% 0,05
|2
|BAĞIMSIZ
|GARİP EBİRİ
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 83,33
|Katılım Oranı
|:
|% 76,69
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ERGÜDER TOPTAŞ
|% 66,33
|664
|CHP
|ABAMÜSLÜM DENİZ
|% 25,28
|253
|MHP
|HALİL KEREM AYDIN
|% 6,89
|69
|YENİDEN REFAH
|METİN OKÇU
|% 1
|10
|BTP
|FATMA BERK
|% 0,3
|3
|SAADET
|İSA KIZILKAYA
|% 0,2
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,68
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ZEKİ ELMA
|% 35,96
|489
|İYİ PARTİ
|ENVER AKKAYA
|% 18,53
|252
|YENİDEN REFAH
|ADEM BOZKURT
|% 17,87
|243
|CHP
|MAHİR DEMİRBAŞ
|% 11,32
|154
|MHP
|ERDAL MERT
|% 8,16
|111
|BAĞIMSIZ
|ERÇETİN ALTAY
|% 3,68
|50
|DİĞER
|% 3,23
|44
|BTP
|EMİNE MÜNEVVER KAHRAMAN
|% 1,25
|17
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 50
|Katılım Oranı
|:
|% 71,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ADEM OYMAN
|% 30,87
|192
|AK PARTİ
|NEBİ KERENCİLER
|% 24,6
|153
|CHP
|HAYRETTİN DİNLER
|% 22,67
|141
|YENİDEN REFAH
|TUNCER BAYKİZ
|% 15,91
|99
|DEVA PARTİSİ
|ERKAN ÖZYÜMLÜ
|% 5,95
|37
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 74,51
|Katılım Oranı
|:
|% 65,85
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|MEHMET ALKAN
|% 33,06
|2.419
|MHP
|EMRULLAH KOMAN
|% 27,67
|2.025
|AK PARTİ
|NURİ TURAN
|% 22,3
|1.632
|GELECEK PARTİSİ
|MUHAMMET EMİN PARLAK
|% 5,47
|400
|İYİ PARTİ
|ÖZKAN ARDUÇ
|% 5,02
|367
|CHP
|SERGÜL KESKİN
|% 4,41
|323
|DİĞER
|% 0,96
|70
|YENİDEN REFAH
|KENAN DEMİR
|% 0,67
|49
|BAĞIMSIZ
|ÖMER KORKUT
|% 0,2
|15
|BTP
|EYGİ NİSA ÇARKÇI
|% 0,14
|10
|BAĞIMSIZ
|YILMAZ TAŞ
|% 0,1
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 88,24
|Katılım Oranı
|:
|% 69,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|SERDAR KILIÇ
|% 41,26
|2.594
|AK PARTİ
|MEDENİ ÇETİNKAYA
|% 19,06
|1.198
|İYİ PARTİ
|YUSUF SİFİL
|% 18,21
|1.145
|DEM PARTİ
|HÜSEYİN ALTUN
|% 6,19
|389
|BÜYÜK BİRLİK
|SERHAT KARABAĞ
|% 5,23
|329
|DİĞER
|% 3,88
|244
|CHP
|BÜLENT ARTAÇ
|% 3,45
|217
|YENİDEN REFAH
|REŞİT YILMAZ
|% 1,35
|85
|SAADET
|MUHAMMET ALİ DEMİR
|% 0,72
|45
|BAĞIMSIZ
|YALÇIN ZENGİN
|% 0,59
|37
|BTP
|EKREM POLAT
|% 0,06
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 61,54
|Katılım Oranı
|:
|% 76,56
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|İLYAS BARIŞ KOÇ
|% 61,32
|1.224
|AK PARTİ
|COŞKUN ALTUN
|% 37,18
|742
|YENİDEN REFAH
|AHMET AKBABA
|% 0,6
|12
|DEM PARTİ
|ASKER KÖSE
|% 0,5
|10
|DİĞER
|% 0,25
|5
|SAADET
|YAVUZ ABAT
|% 0,15
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
Son Dakika › Güncel › KARS SON - Son Dakika
Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Arıkan 14 bin 905, DEM Parti adayı Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı. Arıkan, 1970 yılında Bingöl'de doğdu ve eğitim hayatını burada tamamladı. Daha önce öğretmenlik ve idarecilik yapan Arıkan, 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptı. 31 Mart 2019'da Bingöl Belediye Başkanı seçilen Arıkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 53.05, Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ yüzde 38.09 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. İzmir'deki sandıkların yüzde 37,72'si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Cemil Tugay oyların yüzde 53.05'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.09'unu aldı.
Isparta'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işleminin sona ermesiyle kapatılan sandıklarda sayım işlemine başlandı. Oy kullanımı sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, oyların sayımı devam ediyor.
CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Kaya, seçimi kazandıklarını söyledi ve göreve başlamaya hazır olduklarını belirtti.
31 Mart yerel seçimlerinde Ardahan'da oyların yüzde 30,11'i sayıldı. CHP Adayı Faruk Demir birinci sırada bulunuyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 64.53, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.08 oy aldı. Ankara'da sandıkların yüzde 33.01'i açıldı.
ANKA Haber Ajansı verilerine göre, Kırşehir'de yapılan yerel seçimlerde CHP'nin adayı Selahattin Ekicioğlu önde bulunuyor. Açılan sandıklara göre CHP'nin oy oranı yüzde 56,96 oldu.
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