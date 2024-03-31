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MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 19:31  Güncelleme: 20:47
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MERKEZ

Toplam Sandık : 195
Toplam Seçmen : 64.725
Açılan Sandık : 19
Açılan Sandık Oranı : % 9,74
Kullanılan Oy : 4.409
Geçerli Oy : 4.357
Katılım Oranı : % 70,68

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPÖTÜKEN SENGER% 37,21.621
DEM PARTİKENAN KARAHANCI% 27,911.216
CHPDİNDAR GÜLTEKİN% 16,87735
İYİ PARTİMETİN ÖZAD% 8,42367
DİĞER% 4,22184
YENİDEN REFAHUĞUR ŞEN% 2,82123
DEVA PARTİSİLALAN PARILTI% 1,0144
BTPTALİP BORA% 0,313
TKPALİ AYTAÇ MEHMETOĞLU% 0,2511
GELECEK PARTİSİONURCAN HİLMİ ULUSOY% 0,2511
BAĞIMSIZAYHAN BİLGEN% 0,2511
DSPRUKİYE DİLARA ÜNSAL% 0,125
HÜDA PARMURAT ÖZTÜRK% 0,125
MİLLETŞÜKRÜ KAYA% 0,125
HKPKEMAL GENÇER% 0,073
HAK-PARZERNUR ÖZDEMİR% 0,052
BAĞIMSIZGARİP EBİRİ% 0,021
AKYAKA

Açılan Sandık Oranı : % 83,33
Katılım Oranı : % 76,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİERGÜDER TOPTAŞ% 66,33664
CHPABAMÜSLÜM DENİZ% 25,28253
MHPHALİL KEREM AYDIN% 6,8969
YENİDEN REFAHMETİN OKÇU% 110
BTPFATMA BERK% 0,33
SAADETİSA KIZILKAYA% 0,22
ARPAÇAY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,68

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZEKİ ELMA% 35,96489
İYİ PARTİENVER AKKAYA% 18,53252
YENİDEN REFAHADEM BOZKURT% 17,87243
CHPMAHİR DEMİRBAŞ% 11,32154
MHPERDAL MERT% 8,16111
BAĞIMSIZERÇETİN ALTAY% 3,6850
DİĞER% 3,2344
BTPEMİNE MÜNEVVER KAHRAMAN% 1,2517
DİGOR

Açılan Sandık Oranı : % 50
Katılım Oranı : % 71,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİADEM OYMAN% 30,87192
AK PARTİNEBİ KERENCİLER% 24,6153
CHPHAYRETTİN DİNLER% 22,67141
YENİDEN REFAHTUNCER BAYKİZ% 15,9199
DEVA PARTİSİERKAN ÖZYÜMLÜ% 5,9537
KAĞIZMAN

Açılan Sandık Oranı : % 74,51
Katılım Oranı : % 65,85

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET ALKAN% 33,062.419
MHPEMRULLAH KOMAN% 27,672.025
AK PARTİNURİ TURAN% 22,31.632
GELECEK PARTİSİMUHAMMET EMİN PARLAK% 5,47400
İYİ PARTİÖZKAN ARDUÇ% 5,02367
CHPSERGÜL KESKİN% 4,41323
DİĞER% 0,9670
YENİDEN REFAHKENAN DEMİR% 0,6749
BAĞIMSIZÖMER KORKUT% 0,215
BTPEYGİ NİSA ÇARKÇI% 0,1410
BAĞIMSIZYILMAZ TAŞ% 0,17
SARIKAMIŞ

Açılan Sandık Oranı : % 88,24
Katılım Oranı : % 69,53

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPSERDAR KILIÇ% 41,262.594
AK PARTİMEDENİ ÇETİNKAYA% 19,061.198
İYİ PARTİYUSUF SİFİL% 18,211.145
DEM PARTİHÜSEYİN ALTUN% 6,19389
BÜYÜK BİRLİKSERHAT KARABAĞ% 5,23329
DİĞER% 3,88244
CHPBÜLENT ARTAÇ% 3,45217
YENİDEN REFAHREŞİT YILMAZ% 1,3585
SAADETMUHAMMET ALİ DEMİR% 0,7245
BAĞIMSIZYALÇIN ZENGİN% 0,5937
BTPEKREM POLAT% 0,064
SELİM

Açılan Sandık Oranı : % 61,54
Katılım Oranı : % 76,56

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPİLYAS BARIŞ KOÇ% 61,321.224
AK PARTİCOŞKUN ALTUN% 37,18742
YENİDEN REFAHAHMET AKBABA% 0,612
DEM PARTİASKER KÖSE% 0,510
DİĞER% 0,255
SAADETYAVUZ ABAT% 0,153
SUSUZ

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

Kaynak: AA

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