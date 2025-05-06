Karşıyaka'da Eczacı Cinayeti Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Karşıyaka'da Eczacı Cinayeti Davası Devam Ediyor

Karşıyaka\'da Eczacı Cinayeti Davası Devam Ediyor

73 yaşındaki eczacı Birsen Bayraktar'ın cinayetiyle ilgili yargılama sürüyor, sanıklar suçlamaları reddediyor.

06.05.2025 18:09
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İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, eczacı Birsen Bayraktar'ın (73) evinde öldürülmesine ilişkin davada söz verilen tanıklardan İ.A., "Kapıyı çaldık ama açan olmadı. Kapıda bir çift ayakkabı ve bir poşet vardı. Nizami, temiz bir erkek ayakkabısıydı. Kapı açılmayınca onların da televizyon sesinden rahatsız olup, olmadığını sormak için Birsen Hanım'ın üst katındaki daireye gittik. Bu sırada Birsen Hanım'ın dairesinin kapısının kapandığını duyduk tekrar inip, kapıyı çaldık ama açan olmadı. Bu sefer kapının önünde gördüğümüz ayakkabılar yoktu" dedi. Tutuklu sanık Uğur Can ise "Her şey yalan hepsi iftira. İki çocuk babası şerefli bir insanım. Rabbim şahidimdir. Ben suçsuzum" dedi.

Olay, 14 Nisan 2020'de, Karşıyaka ilçesinde meydana geldi. Apartmanda yalnız yaşayan Birsen Bayraktar'dan haber alınamayınca Ukrayna'da yaşayan oğlu Kafkas Gence Karadağoğlu (45) ve komşuları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kapısını çilingire açtırarak girdiği evin holünde, Birsen Bayraktar'ın kanlar içindeki cesediyle karşılaştı. Başta düşerek yaşamını yitirdiği sanılan Bayraktar'ın İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinde öldürüldüğü belirlendi. Adli Tıp Kurumu'nun 18 Aralık 2020 tarihli raporunda, Bayraktar'ın künt kafa travmasına bağlı kubbe kemiğindeki kırık, beyin zarları arasındaki kanama ve boynuna uygulanan bası nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayeti çözmek için 4 yıl boyunca çalıştı.

4 SENE SONRA DAVA AÇILDI

Polis ekipleri, komşuların ifadelerinden Bayraktar'ın evinden olay günü ses duyulduğunu, kapıya giderek zili çaldıklarını, bu sırada kapının önünde iş güvenliği ayakkabısına benzer bir ayakkabı gördüklerini ancak kapı açılmayınca üst kata çıktıklarını tekrar geri döndüklerinde ise ayakkabının olmadığı bilgisine ulaştı. Bayraktar'ın telefonunda yapılan incelemede apartman görevlisi Uğur Can'ın ayağındaki ayakkabının, komşuların kapı önünde gördüğünü söyledikleri ayakkabıyla aynı olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, şüpheli olarak geçen yıl 6 Mayıs'ta binanın kapıcısı Uğur Can, eşi M.C. ve olaya iştirak ettiği gerekçesiyle aynı apartmanda yaşayan ve binanın tamirat işleriyle uğraştığı da öğrenilen elektrikçi Hakan H.'yi (60) gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce serbest bırakıldı. Hazırlanan iddianamede Uğur Can ile apartmanda oturan elektrikçi Hakan H. hakkında 'kasten öldürme' ve 'yağmaya teşebbüs' suçlarından müebbet ve 15'er yıla kadar hapis, M.C. için ise 'suçluyu kayırma' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcılığın talebi sonrası mahkeme, sanıklardan Uğur Can hakkında yakalama kararı verdi. Gözaltına alınan Can, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

'NİZAMİ TEMİZ BİR AYAKKABI VARDI'

Sanıkların yargılanmalarına bugün devam edildi. Karşıyaka 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Uğur Can ve tutuksuz sanık M.C.'nin yanı sıra Birsen Bayraktar'ın oğlu Kafkas Gence Karadağoğlu ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanıklara söz verildi. Apartman sakinlerinden İ.A., olay günü Bayraktar'ın evinin önünde ayakkabı gördüğünü söyledi. İ.A., "Apartmana yeni taşınmıştık. Üst kattan televizyonun sesi yüksek geliyordu. Ben de durumu yöneticiye bildirdim. Birsen Hanım'ın dairesi olduğunu, kulaklarının ağır işittiğini söyledi. Kendisini uyaracağını söyledi. Sesler bir müddet kesildi ama yine başladı. Tekrar aradım ama yönetici bu sefer benim konuşmamın daha doğru olacağını söyledi. Eşimle birlikte gittik. Kapıyı çaldık ama açan olmadı. Kapıda bir çift ayakkabı ve bir poşet vardı. Nizami, temiz bir erkek ayakkabısıydı. Spor ayakkabıya benzerdi. Kapı açılmayınca onların da televizyon sesinden rahatsız olup, olmadığını sormak için Birsen Hanım'ın üst katındaki daireye gittik. Bu sırada Birsen Hanım'ın dairesinin kapısının kapandığını duyduk tekrar inip, kapıyı çaldık ama açan olmadı. Bu sefer kapının önünde gördüğümüz ayakkabılar yoktu. Poşet duruyordu. İçeride telefon çaldığını duyduk ama açan olmadı. Eve geri dönük. Ertesi gün vefat ettiğini öğrendik" dedi.

Apartman sakinlerinden M.Y., "Birsen teyzeyle telefonda konuştuk. Tatlı yapıp bize de verecekti. Ancak hiçbir şekilde ulaşamadık. Ertesi gün de ulaşamayınca polise haber verdik. Şüpheli bir şey görmedik. Eski eşi ve gelinleriyle sorunları olduğunu söylerdi. Birkaç kez tehdit aldığını da söylemişti" ifadelerini kullandı.

Tanıkların ardından söz verilen tutuklu sanık Uğur Can, "Her şey yalan hepsi iftira. İki çocuk babası şerefli bir insanım. Rabbim şahidimdir. Ben suçsuzum" dedi.

Can'ın ardından avukatı savunma yaparken Bayraktar'ın oğlu Kafkas Gence Karadağoğlu tepki gösterdi. Bunun üzerine Karadağoğlu mahkeme başkanı tarafından salondan çıkarıldı.

Savunmaların ardından ara karar açıklandı. Can'ın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmedip duruşmayı 19 Haziran'a erteledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka'da Eczacı Cinayeti Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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