Kartalkaya Otel Yangınında Yargılama Başlıyor - Son Dakika
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Kartalkaya Otel Yangınında Yargılama Başlıyor

Kartalkaya Otel Yangınında Yargılama Başlıyor
28.06.2025 11:24
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Bolu'daki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin 32 sanığın yargılaması 700 kişilik salonda yapılacak.

EMRE AYVAZ/MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 32 sanığın yargılanması, son teknolojiyle hazırlanan 700 kişilik duruşma salonunda yapılacak.

Kartalkaya Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin yargılama, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 7 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, taraf sayısının fazla olması nedeniyle adliyedeki duruşma salonlarının kapasitesinin yetersiz kalacağı değerlendirildi.

İncelemelerin ardından Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nun duruşma salonuna dönüştürülmesine karar verildi.

Kentte tadilat halindeki diğer okulların demirbaş malzemelerinin depolandığı salonun Başsavcılığa tahsis edilmesinin ardından boşaltılması ve duruşma salonuna dönüştürülmesi için Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever koordinasyonunda 1 cumhuriyet savcısı, 1 idari işler müdürü, 1 bilgi işlem şefi ve 6 teknisyen ile çok sayıda yardımcı personel görevlendirildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında iç ve dış cepheleri boyatılan salona güvenlik kameraları yerleştirildi. Salondaki aydınlatma sistemi tamamen değiştirildi, elektrik altyapısı yenilenerek jeneratör sistemine bağlandı, UPS bağlantısı yapıldı.

Mahkeme heyeti için dinlenme ve müzakere odası oluşturulan salonda, yenilenen tuvaletlerin sayısı çoğaltıldı, erkek ve kadın tutuklu odaları hazırlandı.

Salonun akustiği için son teknoloji ses sistemi kullanıldı

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) altyapısı kurulan salonda, akustiğin sağlanabilmesi amacıyla zemin tamamen halıyla kaplandı. Son teknoloji ses sistemi oluşturulan salona UYAP bağlantısı için internet hattı çekildi.

İklimlendirme sisteminin kurulduğu salona, Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğüne bağlı atölyede duruşma salonu mobilyaları ve eklentileri yapıldı, tribünlerdeki eski plastik koltuklar ahşap ve modern tarzdaki yenileriyle değiştirildi.

Katılımcıların kullanması amacıyla Ankara Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurtları Müdürlüğünden temin edilen 600 form sandalyenin de yerleştirildiği salonda 700 kişilik oturma kapasitesi oluşturuldu.

Salon dışındaki bahçeye 4 kadın ve 4 erkek prefabrik tuvalet ile su, çay ve aperatif yiyeceklerin servis edileceği konteyner kafeterya oluşturuldu.

Aynı yerleşke içerisinde bulunan ve öğrenci pansiyonu olarak kullanılan alandaki yemekhane ise avukatların duruşma aralarında kullanabileceği 150 kişilik dinlenme alanına dönüştürüldü.

İddianameden

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 98 sayfalık iddianamede, otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Mürtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar'ın olaydan "olası kastları ile sorumlu oldukları" belirtiliyor.

İddianamede, 13 sanık için 78 kez "olası kastla öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, ayrıca otelin teknik görevlileri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ile Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in de "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Kaynak: AA

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